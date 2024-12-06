Погода в Сочи на ноябрь 2025 года

Ноябрь – заключительный месяц осени, когда природа готовится к зимнему сезону. В южных регионах России этот период выглядит особенно мягко. В Сочи сохраняется теплый морской климат, благодаря которому даже поздняя осень здесь воспринимается комфортнее, чем в большинстве других областей страны. Однако даже в это месяце природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в ноябре 2025 года по данным синоптиков.

Особенности погоды в Сочи в ноябре

Сочи – это не только популярный морской курорт, но и один из самых мягких по климату городов России. Однако даже этого уже будет недостаточно для комфортного отдыха на побережье Черного моря, которое остывает достаточно сильно к приходу зимы. Основное внимание туристов переключается на горные маршруты, экскурсии и оздоровительный отдых.

В ноябре пляжный сезон уже закрыт: средняя температура воздуха держится ниже +15°C в дневное время, а ночью холодает до +9°C. Вода в Черном море охлаждается до +13°C, что достаточно некомфортно для большинства любителей пляжного отдыха. Среднемесячная норма осадков в конце осени составляет 174 мм, что немногим меньше показателей октября, который считается самым дождливым месяцем года.

Морское расположение города смягчает колебания температуры: ночи остаются относительно теплыми, а влажность защищает от резких перепадов. Благодаря этим особенностям даже ноябрь в Сочи ощущается мягче, чем в центральной части страны.

Синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные периоды. На основании полученной информации составляются климатические модели, определяются возможные отклонения от нормы, выявляются закономерности и аномалии. Также по историческим данным можно определить, какой была температура за все время метеорологических наблюдений. В Сочи в ноябре фиксировались такие рекорды:

Самая высокая температура была 3 ноября 1938 года. Столбик термометра в этот день показывал 29,1°C.

Самым холодным днем считается 25 ноября 1913 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -5,4°C.

По прогнозам синоптиков, в 2025 году отклонения от нормы будут минимальными. Ноябрь не обещает ни аномальных заморозков, ни жары. Погода будет характерной для этого периода года и региона. Впрочем, природа в ноябре может часто меняться и удивлять окружающих своими сюрпризами. Планируя дела на месяц, стоит учитывать только актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.





Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2025 года.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина месяца сохранит осенний характер климата. Дневная температура будет надежно держаться над уровнем +15°C, а в ночное время незначительно снижаться ниже этой отметки. Ожидается небольшое количество осадков, а продолжительность светового дня продолжит стремительно сокращаться. Планируя вечерние прогулки, следует одеваться теплее: холодный и сильный ветер может доставить немало неудобств.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем: +16,3°C.

Ночью: +8,5°C.

В таблице представлены ожидания синоптиков от погоды в начале осеннего месяца. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. Впрочем, такие расхождения могут оказаться критичными для важных дел. Рекомендуется корректировать свои планы в соответствии с актуальными данными метеорологических служб.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +19 +12 Солнечно 2 +19 +7 3 +15 +8 4 +15 +7 Небольшая облачность 5 +16 +6 6 +18 +8 Осадки 7 +16 +9 Облачно 8 +16 +8 Солнечно 9 +15 +8 10 +17 +10 Небольшая облачность 11 +16 +9 12 +16 +9 13 +15 +8 Солнечно 14 +16 +10 15 +16 +9

Начало ноября в Сочи отличается небольшими и краткосрочными дождями и прохладными вечерами. Несмотря на относительно теплый день, ночью может быть свежо, поэтому при прогулках лучше одеваться теплее.





Погода в Сочи в конце месяца

К концу месяца приближение зимы ощущается сильнее. Становится меньше солнечных дней, а дождей – больше. Эффект усилится резкими порывами холодного ветра, из-за чего ощущение низкой температуры будет сильнее. Этот период считается не самым удачным для мероприятий под открытым небом. Рекомендуется запланировать для себя более подходящие мероприятия и виды развлечений.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем: +14,2°C.

Ночью: +7,3°C.

Прогноз погоды в Сочи на вторую половину месяца показан в таблице ниже. Рекомендуется использовать эти данные при планировании важных дел.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +17 +8 Небольшая облачность 17 +14 +8 18 +14 +9 Осадки 19 +16 +9 Облачно 20 +16 +10 Солнечно 21 +16 +9 Облачно 22 +15 +6 23 +15 +7 24 +12 +7 Осадки 25 +12 +8 Облачно 26 +14 +6 Осадки 27 +13 +6 28 +11 +6 Облачно 29 +14 +6 Осадки 30 +14 +5 Солнечно

Вторая половина ноября будет ощутимо суровее как по температуре, так и по другим погодным условиям. Похолодание составит около 2,1°C в дневное время и 1,2°C по ночам. Несмотря на то, что изменения кажутся незначительными, температура будет ощущаться ниже из-за сильного холодного ветра и высокой влажности.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2025 года. Согласно ожиданиям экспертов, температура будет немного выше средних значений, но в пределах допустимых отклонений. Аномальные изменения климатических условий маловероятны.