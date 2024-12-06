Погода в Сочи на ноябрь 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на ноябрь 2025.

Ноябрь – заключительный месяц осени, когда природа готовится к зимнему сезону. В южных регионах России этот период выглядит особенно мягко. В Сочи сохраняется теплый морской климат, благодаря которому даже поздняя осень здесь воспринимается комфортнее, чем в большинстве других областей страны. Однако даже в это месяце природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в ноябре 2025 года по данным синоптиков.

Особенности погоды в Сочи в ноябре

Сочи – это не только популярный морской курорт, но и один из самых мягких по климату городов России. Однако даже этого уже будет недостаточно для комфортного отдыха на побережье Черного моря, которое остывает достаточно сильно к приходу зимы. Основное внимание туристов переключается на горные маршруты, экскурсии и оздоровительный отдых.

В ноябре пляжный сезон уже закрыт: средняя температура воздуха держится ниже +15°C в дневное время, а ночью холодает до +9°C. Вода в Черном море охлаждается до +13°C, что достаточно некомфортно для большинства любителей пляжного отдыха. Среднемесячная норма осадков в конце осени составляет 174 мм, что немногим меньше показателей октября, который считается самым дождливым месяцем года.

Морское расположение города смягчает колебания температуры: ночи остаются относительно теплыми, а влажность защищает от резких перепадов. Благодаря этим особенностям даже ноябрь в Сочи ощущается мягче, чем в центральной части страны.

Синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные периоды. На основании полученной информации составляются климатические модели, определяются возможные отклонения от нормы, выявляются закономерности и аномалии. Также по историческим данным можно определить, какой была температура за все время метеорологических наблюдений. В Сочи в ноябре фиксировались такие рекорды:

  • Самая высокая температура была 3 ноября 1938 года. Столбик термометра в этот день показывал 29,1°C.
  • Самым холодным днем считается 25 ноября 1913 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -5,4°C.

По прогнозам синоптиков, в 2025 году отклонения от нормы будут минимальными. Ноябрь не обещает ни аномальных заморозков, ни жары. Погода будет характерной для этого периода года и региона. Впрочем, природа в ноябре может часто меняться и удивлять окружающих своими сюрпризами. Планируя дела на месяц, стоит учитывать только актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.

Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2025 года.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина месяца сохранит осенний характер климата. Дневная температура будет надежно держаться над уровнем +15°C, а в ночное время незначительно снижаться ниже этой отметки. Ожидается небольшое количество осадков, а продолжительность светового дня продолжит стремительно сокращаться. Планируя вечерние прогулки, следует одеваться теплее: холодный и сильный ветер может доставить немало неудобств.

Средняя температура в первой половине месяца:

  • Днем: +16,3°C.
  • Ночью: +8,5°C.

В таблице представлены ожидания синоптиков от погоды в начале осеннего месяца. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. Впрочем, такие расхождения могут оказаться критичными для важных дел. Рекомендуется корректировать свои планы в соответствии с актуальными данными метеорологических служб.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+19

+12

Солнечно

2

+19

+7

3

+15

+8

4

+15

+7

Небольшая облачность

5

+16

+6

6

+18

+8

Осадки

7

+16

+9

Облачно

8

+16

+8

Солнечно

9

+15

+8

10

+17

+10

Небольшая облачность

11

+16

+9

12

+16

+9

13

+15

+8

Солнечно

14

+16

+10

15

+16

+9

Начало ноября в Сочи отличается небольшими и краткосрочными дождями и прохладными вечерами. Несмотря на относительно теплый день, ночью может быть свежо, поэтому при прогулках лучше одеваться теплее.

Погода в Сочи в конце месяца

К концу месяца приближение зимы ощущается сильнее. Становится меньше солнечных дней, а дождей – больше. Эффект усилится резкими порывами холодного ветра, из-за чего ощущение низкой температуры будет сильнее. Этот период считается не самым удачным для мероприятий под открытым небом. Рекомендуется запланировать для себя более подходящие мероприятия и виды развлечений.

Средняя температура во второй половине месяца:

  • Днем: +14,2°C.
  • Ночью: +7,3°C.

Прогноз погоды в Сочи на вторую половину месяца показан в таблице ниже. Рекомендуется использовать эти данные при планировании важных дел.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+17

+8

Небольшая облачность

17

+14

+8

18

+14

+9

Осадки

19

+16

+9

Облачно

20

+16

+10

Солнечно

21

+16

+9

Облачно

22

+15

+6

23

+15

+7

24

+12

+7

Осадки

25

+12

+8

Облачно

26

+14

+6

Осадки

27

+13

+6

28

+11

+6

Облачно

29

+14

+6

Осадки

30

+14

+5

Солнечно

Вторая половина ноября будет ощутимо суровее как по температуре, так и по другим погодным условиям. Похолодание составит около 2,1°C в дневное время и 1,2°C по ночам. Несмотря на то, что изменения кажутся незначительными, температура будет ощущаться ниже из-за сильного холодного ветра и высокой влажности.

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2025 года. Согласно ожиданиям экспертов, температура будет немного выше средних значений, но в пределах допустимых отклонений. Аномальные изменения климатических условий маловероятны.

