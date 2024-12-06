Погода в Сочи на ноябрь 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на ноябрь 2025.
Ноябрь – заключительный месяц осени, когда природа готовится к зимнему сезону. В южных регионах России этот период выглядит особенно мягко. В Сочи сохраняется теплый морской климат, благодаря которому даже поздняя осень здесь воспринимается комфортнее, чем в большинстве других областей страны. Однако даже в это месяце природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Предлагаем узнать, какой будет погода в Сочи в ноябре 2025 года по данным синоптиков.
Особенности погоды в Сочи в ноябре
Сочи – это не только популярный морской курорт, но и один из самых мягких по климату городов России. Однако даже этого уже будет недостаточно для комфортного отдыха на побережье Черного моря, которое остывает достаточно сильно к приходу зимы. Основное внимание туристов переключается на горные маршруты, экскурсии и оздоровительный отдых.
В ноябре пляжный сезон уже закрыт: средняя температура воздуха держится ниже +15°C в дневное время, а ночью холодает до +9°C. Вода в Черном море охлаждается до +13°C, что достаточно некомфортно для большинства любителей пляжного отдыха. Среднемесячная норма осадков в конце осени составляет 174 мм, что немногим меньше показателей октября, который считается самым дождливым месяцем года.
Морское расположение города смягчает колебания температуры: ночи остаются относительно теплыми, а влажность защищает от резких перепадов. Благодаря этим особенностям даже ноябрь в Сочи ощущается мягче, чем в центральной части страны.
Синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят данные о погоде за различные периоды. На основании полученной информации составляются климатические модели, определяются возможные отклонения от нормы, выявляются закономерности и аномалии. Также по историческим данным можно определить, какой была температура за все время метеорологических наблюдений. В Сочи в ноябре фиксировались такие рекорды:
- Самая высокая температура была 3 ноября 1938 года. Столбик термометра в этот день показывал 29,1°C.
- Самым холодным днем считается 25 ноября 1913 года. Синоптики зафиксировали температуру на уровне -5,4°C.
По прогнозам синоптиков, в 2025 году отклонения от нормы будут минимальными. Ноябрь не обещает ни аномальных заморозков, ни жары. Погода будет характерной для этого периода года и региона. Впрочем, природа в ноябре может часто меняться и удивлять окружающих своими сюрпризами. Планируя дела на месяц, стоит учитывать только актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.
Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в различные периоды ноября 2025 года.
Погода в Сочи в начале месяца
Первая половина месяца сохранит осенний характер климата. Дневная температура будет надежно держаться над уровнем +15°C, а в ночное время незначительно снижаться ниже этой отметки. Ожидается небольшое количество осадков, а продолжительность светового дня продолжит стремительно сокращаться. Планируя вечерние прогулки, следует одеваться теплее: холодный и сильный ветер может доставить немало неудобств.
Средняя температура в первой половине месяца:
- Днем: +16,3°C.
- Ночью: +8,5°C.
В таблице представлены ожидания синоптиков от погоды в начале осеннего месяца. Следует учитывать, что данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца. Впрочем, такие расхождения могут оказаться критичными для важных дел. Рекомендуется корректировать свои планы в соответствии с актуальными данными метеорологических служб.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+19
|
+12
|
Солнечно
|
2
|
+19
|
+7
|
3
|
+15
|
+8
|
4
|
+15
|
+7
|
Небольшая облачность
|
5
|
+16
|
+6
|
6
|
+18
|
+8
|
Осадки
|
7
|
+16
|
+9
|
Облачно
|
8
|
+16
|
+8
|
Солнечно
|
9
|
+15
|
+8
|
10
|
+17
|
+10
|
Небольшая облачность
|
11
|
+16
|
+9
|
12
|
+16
|
+9
|
13
|
+15
|
+8
|
Солнечно
|
14
|
+16
|
+10
|
15
|
+16
|
+9
Начало ноября в Сочи отличается небольшими и краткосрочными дождями и прохладными вечерами. Несмотря на относительно теплый день, ночью может быть свежо, поэтому при прогулках лучше одеваться теплее.
Погода в Сочи в конце месяца
К концу месяца приближение зимы ощущается сильнее. Становится меньше солнечных дней, а дождей – больше. Эффект усилится резкими порывами холодного ветра, из-за чего ощущение низкой температуры будет сильнее. Этот период считается не самым удачным для мероприятий под открытым небом. Рекомендуется запланировать для себя более подходящие мероприятия и виды развлечений.
Средняя температура во второй половине месяца:
- Днем: +14,2°C.
- Ночью: +7,3°C.
Прогноз погоды в Сочи на вторую половину месяца показан в таблице ниже. Рекомендуется использовать эти данные при планировании важных дел.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+17
|
+8
|
Небольшая облачность
|
17
|
+14
|
+8
|
18
|
+14
|
+9
|
Осадки
|
19
|
+16
|
+9
|
Облачно
|
20
|
+16
|
+10
|
Солнечно
|
21
|
+16
|
+9
|
Облачно
|
22
|
+15
|
+6
|
23
|
+15
|
+7
|
24
|
+12
|
+7
|
Осадки
|
25
|
+12
|
+8
|
Облачно
|
26
|
+14
|
+6
|
Осадки
|
27
|
+13
|
+6
|
28
|
+11
|
+6
|
Облачно
|
29
|
+14
|
+6
|
Осадки
|
30
|
+14
|
+5
|
Солнечно
Вторая половина ноября будет ощутимо суровее как по температуре, так и по другим погодным условиям. Похолодание составит около 2,1°C в дневное время и 1,2°C по ночам. Несмотря на то, что изменения кажутся незначительными, температура будет ощущаться ниже из-за сильного холодного ветра и высокой влажности.
Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2025 года. Согласно ожиданиям экспертов, температура будет немного выше средних значений, но в пределах допустимых отклонений. Аномальные изменения климатических условий маловероятны.