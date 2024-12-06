Погода на ноябрь 2025 в Санкт-Петербурге

 48

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на ноябрь 2025.

Ноябрь является настоящим переходным этапом к зиме в северной столице России. В этом месяце погода может меняться стремительно: если в первые дни еще можно уловить остатки осеннего тепла, то уже вскоре придут морозы и снег. Такие перемены могут доставить немало неприятностей, если к ним не подготовиться заранее. Предлагаем разобраться, какую погоду обещают синоптики на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре

Конец осени – особый период в природе Ленинградской области. В ноябре в северную столицу начинает приходить настоящая европейская зима. Ночные заморозки часто меняются теплом в дневное время. Лишь в последние недели месяца столбик термометра начнет стабильно показывать значения ниже нуля.

Средняя температура в течение всего месяца составляет +3°C днем и -1°C ночью. При этом в течение суток возможны сильные температурные колебания, поэтому гостям города следует иметь при себе несколько комплектов одежды для разной погоды. Средняя норма осадков в ноябре составляет 56 мм, демонстрируя динамику на снижение по сравнению с предыдущими месяцами. В последней декаде может выпадать снег.

Одной из задач синоптиков является сбор, анализ и хранение информации о погодных условиях. Данные за предыдущие периоды позволяют специалистам выявлять закономерности, отклонения и аномалии. Согласно информации о погоде за предыдущие годы, в Санкт-Петербурге в ноябре фиксировались такие температурные рекорды:

  • Самым теплым днем считается 4 ноября 1967 года. В этот момент синоптики зафиксировали температуру на уровне 12,3°C.
  • Самый холодный день был 25 ноября 1890 года. Температура составила -22,2°C.

Согласно прогнозам синоптиков, в 2025 году вероятность аномалий будет достаточно низкой. Погода будет в пределах климатической нормы. Однако при планировании дел следует учитывать, что погода Санкт-Петербурга отличается своей непредсказуемостью и может преподнести неожиданный сюрприз в самое неподходящее время.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в разные периоды ноября 2025 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало ноября 2025

В начале месяца город еще будет удерживать осенний характер погоды. Дневные и ночные показания температуры будут оставаться выше нулевой отметки. Впрочем, воздух будет казаться намного холоднее. Высокая влажность и сильные ветра будут создавать ощущение более низкой температуры.

Средние температурные показатели в первой половине ноября:

  • Днем: +4,9°C.
  • Ночью: +1°C.

В таблице показаны ожидания синоптиков на начало осеннего месяца. Следует учитывать, что этот прогноз является предварительным, поэтому может немного отличаться от реальной погоды в определенные дни месяца. При планировании дел и мероприятий под открытым небом рекомендуется использовать только актуальные данные от синоптиков Гидрометцентра.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+6

+1

Осадки

2

+4

+1

Облачно

3

+5

+4

Небольшая облачность

4

+7

+2

Облачно

5

+7

+1

6

+5

0

7

+4

+2

8

+7

+2

Осадки

9

+2

-1

Облачно

10

+6

+2

11

+6

+2

12

+6

+2

Небольшая облачность

13

+3

-1

Осадки

14

+3

0

Облачно

15

+2

-2

Первая декада окажется достаточно дождливой, иногда – с мокрым снегом. Не исключены периоды сильных порывов ветра, особенно в районах, близких к Финскому заливу. Жителям города стоит одеваться по погоде и позаботиться о зимней подготовке автомобилей, так как в ночное время дороги могут подмерзать.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец ноября 2025

К концу месяца зимние тенденции станут заметнее. Воздух будет становиться холоднее с каждым новым днем, а дождь начнет постепенно переходить в снег. Постоянный ветер и высокая влажность создадут ощущение температуры ниже фактических значений.

Средние температурные показатели в конце ноября:

  • Днем: -0,7°C.
  • Ночью: -3,7°C.

Прогноз погоды на вторую половину ноября 2025 в Санкт-Петербурге представлен в таблице ниже. Жителям и гостям города стоит заранее подготовиться к приближающейся зиме, снегопадам и холодной температуре воздуха за окном.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+3

-2

Облачно

17

+1

-5

18

-4

-4

19

-3

-5

Осадки

20

-5

-5

21

-3

-4

Небольшая облачность

22

+2

-2

23

+3

-3

24

+1

-3

Облачно

25

-1

-3

26

+1

-1

Снег

27

0

-2

28

-2

-6

Облачно

29

-2

-5

30

-1

-6

Снег

Вторая половина ноября будет ощутимо холоднее. Средняя температура воздуха в этот период снизится на 5,6°C днем и на 4,7°C ночью. Такие изменения в погоде вынудят одеваться теплее для прогулок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге. По расчетам экспертов, погодные условия будут характерными для этого периода года. Однако при планировании дел на месяц следует учитывать переменчивость природы. Возможны сильные колебания температуры, но без аномальных отклонений от нормы.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.