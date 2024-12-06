Погода на ноябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Ноябрь является настоящим переходным этапом к зиме в северной столице России. В этом месяце погода может меняться стремительно: если в первые дни еще можно уловить остатки осеннего тепла, то уже вскоре придут морозы и снег. Такие перемены могут доставить немало неприятностей, если к ним не подготовиться заранее. Предлагаем разобраться, какую погоду обещают синоптики на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре

Конец осени – особый период в природе Ленинградской области. В ноябре в северную столицу начинает приходить настоящая европейская зима. Ночные заморозки часто меняются теплом в дневное время. Лишь в последние недели месяца столбик термометра начнет стабильно показывать значения ниже нуля.

Средняя температура в течение всего месяца составляет +3°C днем и -1°C ночью. При этом в течение суток возможны сильные температурные колебания, поэтому гостям города следует иметь при себе несколько комплектов одежды для разной погоды. Средняя норма осадков в ноябре составляет 56 мм, демонстрируя динамику на снижение по сравнению с предыдущими месяцами. В последней декаде может выпадать снег.

Одной из задач синоптиков является сбор, анализ и хранение информации о погодных условиях. Данные за предыдущие периоды позволяют специалистам выявлять закономерности, отклонения и аномалии. Согласно информации о погоде за предыдущие годы, в Санкт-Петербурге в ноябре фиксировались такие температурные рекорды:

Самым теплым днем считается 4 ноября 1967 года. В этот момент синоптики зафиксировали температуру на уровне 12,3°C.

Самый холодный день был 25 ноября 1890 года. Температура составила -22,2°C.

Согласно прогнозам синоптиков, в 2025 году вероятность аномалий будет достаточно низкой. Погода будет в пределах климатической нормы. Однако при планировании дел следует учитывать, что погода Санкт-Петербурга отличается своей непредсказуемостью и может преподнести неожиданный сюрприз в самое неподходящее время.





Клео.ру предлагает подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в разные периоды ноября 2025 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало ноября 2025

В начале месяца город еще будет удерживать осенний характер погоды. Дневные и ночные показания температуры будут оставаться выше нулевой отметки. Впрочем, воздух будет казаться намного холоднее. Высокая влажность и сильные ветра будут создавать ощущение более низкой температуры.

Средние температурные показатели в первой половине ноября:

Днем : +4,9°C.

: +4,9°C. Ночью: +1°C.

В таблице показаны ожидания синоптиков на начало осеннего месяца. Следует учитывать, что этот прогноз является предварительным, поэтому может немного отличаться от реальной погоды в определенные дни месяца. При планировании дел и мероприятий под открытым небом рекомендуется использовать только актуальные данные от синоптиков Гидрометцентра.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +6 +1 Осадки 2 +4 +1 Облачно 3 +5 +4 Небольшая облачность 4 +7 +2 Облачно 5 +7 +1 6 +5 0 7 +4 +2 8 +7 +2 Осадки 9 +2 -1 Облачно 10 +6 +2 11 +6 +2 12 +6 +2 Небольшая облачность 13 +3 -1 Осадки 14 +3 0 Облачно 15 +2 -2

Первая декада окажется достаточно дождливой, иногда – с мокрым снегом. Не исключены периоды сильных порывов ветра, особенно в районах, близких к Финскому заливу. Жителям города стоит одеваться по погоде и позаботиться о зимней подготовке автомобилей, так как в ночное время дороги могут подмерзать.





Погода в Санкт-Петербурге на конец ноября 2025

К концу месяца зимние тенденции станут заметнее. Воздух будет становиться холоднее с каждым новым днем, а дождь начнет постепенно переходить в снег. Постоянный ветер и высокая влажность создадут ощущение температуры ниже фактических значений.

Средние температурные показатели в конце ноября:

Днем: -0,7°C.

-0,7°C. Ночью: -3,7°C.

Прогноз погоды на вторую половину ноября 2025 в Санкт-Петербурге представлен в таблице ниже. Жителям и гостям города стоит заранее подготовиться к приближающейся зиме, снегопадам и холодной температуре воздуха за окном.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +3 -2 Облачно 17 +1 -5 18 -4 -4 19 -3 -5 Осадки 20 -5 -5 21 -3 -4 Небольшая облачность 22 +2 -2 23 +3 -3 24 +1 -3 Облачно 25 -1 -3 26 +1 -1 Снег 27 0 -2 28 -2 -6 Облачно 29 -2 -5 30 -1 -6 Снег

Вторая половина ноября будет ощутимо холоднее. Средняя температура воздуха в этот период снизится на 5,6°C днем и на 4,7°C ночью. Такие изменения в погоде вынудят одеваться теплее для прогулок.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге. По расчетам экспертов, погодные условия будут характерными для этого периода года. Однако при планировании дел на месяц следует учитывать переменчивость природы. Возможны сильные колебания температуры, но без аномальных отклонений от нормы.