Погода на ноябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на ноябрь 2025.
Ноябрь является настоящим переходным этапом к зиме в северной столице России. В этом месяце погода может меняться стремительно: если в первые дни еще можно уловить остатки осеннего тепла, то уже вскоре придут морозы и снег. Такие перемены могут доставить немало неприятностей, если к ним не подготовиться заранее. Предлагаем разобраться, какую погоду обещают синоптики на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге в ноябре
Конец осени – особый период в природе Ленинградской области. В ноябре в северную столицу начинает приходить настоящая европейская зима. Ночные заморозки часто меняются теплом в дневное время. Лишь в последние недели месяца столбик термометра начнет стабильно показывать значения ниже нуля.
Средняя температура в течение всего месяца составляет +3°C днем и -1°C ночью. При этом в течение суток возможны сильные температурные колебания, поэтому гостям города следует иметь при себе несколько комплектов одежды для разной погоды. Средняя норма осадков в ноябре составляет 56 мм, демонстрируя динамику на снижение по сравнению с предыдущими месяцами. В последней декаде может выпадать снег.
Одной из задач синоптиков является сбор, анализ и хранение информации о погодных условиях. Данные за предыдущие периоды позволяют специалистам выявлять закономерности, отклонения и аномалии. Согласно информации о погоде за предыдущие годы, в Санкт-Петербурге в ноябре фиксировались такие температурные рекорды:
- Самым теплым днем считается 4 ноября 1967 года. В этот момент синоптики зафиксировали температуру на уровне 12,3°C.
- Самый холодный день был 25 ноября 1890 года. Температура составила -22,2°C.
Согласно прогнозам синоптиков, в 2025 году вероятность аномалий будет достаточно низкой. Погода будет в пределах климатической нормы. Однако при планировании дел следует учитывать, что погода Санкт-Петербурга отличается своей непредсказуемостью и может преподнести неожиданный сюрприз в самое неподходящее время.
Клео.ру предлагает подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в разные периоды ноября 2025 года.
Погода в Санкт-Петербурге на начало ноября 2025
В начале месяца город еще будет удерживать осенний характер погоды. Дневные и ночные показания температуры будут оставаться выше нулевой отметки. Впрочем, воздух будет казаться намного холоднее. Высокая влажность и сильные ветра будут создавать ощущение более низкой температуры.
Средние температурные показатели в первой половине ноября:
- Днем: +4,9°C.
- Ночью: +1°C.
В таблице показаны ожидания синоптиков на начало осеннего месяца. Следует учитывать, что этот прогноз является предварительным, поэтому может немного отличаться от реальной погоды в определенные дни месяца. При планировании дел и мероприятий под открытым небом рекомендуется использовать только актуальные данные от синоптиков Гидрометцентра.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+6
|
+1
|
Осадки
|
2
|
+4
|
+1
|
Облачно
|
3
|
+5
|
+4
|
Небольшая облачность
|
4
|
+7
|
+2
|
Облачно
|
5
|
+7
|
+1
|
6
|
+5
|
0
|
7
|
+4
|
+2
|
8
|
+7
|
+2
|
Осадки
|
9
|
+2
|
-1
|
Облачно
|
10
|
+6
|
+2
|
11
|
+6
|
+2
|
12
|
+6
|
+2
|
Небольшая облачность
|
13
|
+3
|
-1
|
Осадки
|
14
|
+3
|
0
|
Облачно
|
15
|
+2
|
-2
Первая декада окажется достаточно дождливой, иногда – с мокрым снегом. Не исключены периоды сильных порывов ветра, особенно в районах, близких к Финскому заливу. Жителям города стоит одеваться по погоде и позаботиться о зимней подготовке автомобилей, так как в ночное время дороги могут подмерзать.
Погода в Санкт-Петербурге на конец ноября 2025
К концу месяца зимние тенденции станут заметнее. Воздух будет становиться холоднее с каждым новым днем, а дождь начнет постепенно переходить в снег. Постоянный ветер и высокая влажность создадут ощущение температуры ниже фактических значений.
Средние температурные показатели в конце ноября:
- Днем: -0,7°C.
- Ночью: -3,7°C.
Прогноз погоды на вторую половину ноября 2025 в Санкт-Петербурге представлен в таблице ниже. Жителям и гостям города стоит заранее подготовиться к приближающейся зиме, снегопадам и холодной температуре воздуха за окном.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+3
|
-2
|
Облачно
|
17
|
+1
|
-5
|
18
|
-4
|
-4
|
19
|
-3
|
-5
|
Осадки
|
20
|
-5
|
-5
|
21
|
-3
|
-4
|
Небольшая облачность
|
22
|
+2
|
-2
|
23
|
+3
|
-3
|
24
|
+1
|
-3
|
Облачно
|
25
|
-1
|
-3
|
26
|
+1
|
-1
|
Снег
|
27
|
0
|
-2
|
28
|
-2
|
-6
|
Облачно
|
29
|
-2
|
-5
|
30
|
-1
|
-6
|
Снег
Вторая половина ноября будет ощутимо холоднее. Средняя температура воздуха в этот период снизится на 5,6°C днем и на 4,7°C ночью. Такие изменения в погоде вынудят одеваться теплее для прогулок.
Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды на ноябрь 2025 года в Санкт-Петербурге. По расчетам экспертов, погодные условия будут характерными для этого периода года. Однако при планировании дел на месяц следует учитывать переменчивость природы. Возможны сильные колебания температуры, но без аномальных отклонений от нормы.