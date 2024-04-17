Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области

С приходом лета в российской столице устанавливается особая атмосфера отдыха и праздников. А вот природа не настроена на стабильность и может удивлять жителей и гостей столичного региона климатическими переменами. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2024 года предупреждают о том, какой будет погода в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в июне 2024 года

Начало лета считается одним из самых нестабильных периодов года. Отличительной чертой июньской погоды являются частые грозы, относительно холодные ночи и выпадение града. Впрочем, при правильном планировании первый летний месяц идеально подходит для отдыха и знакомства со столичными достопримечательностями. Жара еще не добралась до Москвы и Московской области, поэтому прогулки на свежем воздухе в середине дня будут достаточно комфортными.

Погода своими частыми переменами напоминает майскую, за исключением более высокой температуры. Средняя температура повышается до +22°C днем, а в темное время суток столбик термометра показывает +12°C. Дожди будут частыми, но не обильными. Количество осадков, согласно наблюдениям синоптиков, в июне достигают 75 мм. Почти половина дней будет дождливыми. Среднесуточная продолжительность солнечного часа составляет 9,2 часа (276 часов за месяц).

В своей работе метеорологи собирают все данные о погоде. На основании этой информации строятся климатические модели и погодные прогнозы, выявляются аномальные изменения. Такие данные помогают и в определении максимальных отклонений от нормы. В различные исторические периоды в Москве фиксировались следующие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года);

абсолютный минимум – -2,3 (1 июня 1916 года).

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что в июне 2024 года не будет значительных отклонений и от средних значений. Не стоит рассчитывать на новые температурные рекорды, но перепады температуры могут быть существенными.





Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в июне 2024 года. Данные о климатических условиях разделены на различные периоды месяца для удобства использования.

Погода в Москве на начало июня

Июнь отличается относительной равным в первой и второй половине месяца, хоть начало и будет немного прохладнее, особенно в ночное время суток. Температура ночью будет близка к отметке +10°C, поэтому для вечерних прогулок стоит одеваться теплее.

Средняя температура в начале месяца:

днем – +20,8°C;

ночью – +11,8°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале июня 2024 года. Клео.ру напоминает, что такой прогноз является ориентировочным, поэтому может немного отличаться от реальных показателей в определенные дни. При планировании дел стоит сверяться с актуальными данными метеорологических служб.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +11 Небольшая облачность 2 +19 +11 Солнечно 3 +23 +14 4 +21 +11 Переменная облачность, возможны дожди 5 +18 +12 Небольшая облачность 6 +23 +13 Переменная облачность, возможны дожди 7 +22 +12 Пасмурно 8 +20 +10 Переменная облачность, возможны дожди 9 +20 +11 Солнечно 10 +19 +11 Осадки 11 +19 +11 Переменная облачность, возможны дожди 12 +20 +11 13 +21 +12 Солнечно 14 +23 +13 15 +24 +14 Осадки

Начало июня будет достаточно дождливым, но теплым, что характерно для столичного региона в летнее время. Рост температуры, который был особенно заметным в предыдущие месяцы, замедлятся, поэтому июньские температурные показатели равномерные в течение всего периода.





Погода в Москве на конец июня

Во второй половине месяца погода будет ощущаться теплее, хотя показания термометра практически не отличаются от начала июня. Погодные условия тоже будут похожими – преимущественно дождь и облачность, а солнечные деньки станут достаточно редким явлением.

Средняя температура в конце месяца:

днем – +21,7°C;

ночью – +13°C.

Ожидаемая погода на конец июня 2024 года показана в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит свериться с предупреждениями синоптиков.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +19 +10 Осадки 17 +21 +12 18 +22 +13 19 +21 +14 Небольшая облачность 20 +23 +14 Осадки 21 +22 +13 Солнечно 22 +23 +13 Небольшая облачность 23 +22 +13 Солнечно 24 +23 +14 25 +21 +13 Переменная облачность, возможны дожди 26 +23 +13 Осадки 27 +21 +13 Небольшая облачность 28 +22 +14 29 +22 +14 Солнечно 30 +21 +12

Вторая половина месяца будет очень похожа на начало июня. Температура возрастет незначительно: на 0,9°C днем и на 1,2°С в ночное время. Из-за частых дождей и сильной облачности рекомендуется всегда держать под рукой зонт. Июньская погода умеет удивлять своей переменчивостью.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз на месяц и сообщают, какую погоду стоит ожидать в июне 2024 года в Москве и Московской области. Природа не будет радовать жителей и гостей столицы солнечными деньками. Дожди и облачность будут намного чаще, что характерно для этого месяца.