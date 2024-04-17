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Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области

Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2024.

С приходом лета в российской столице устанавливается особая атмосфера отдыха и праздников. А вот природа не настроена на стабильность и может удивлять жителей и гостей столичного региона климатическими переменами. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2024 года предупреждают о том, какой будет погода в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в июне 2024 года

Начало лета считается одним из самых нестабильных периодов года. Отличительной чертой июньской погоды являются частые грозы, относительно холодные ночи и выпадение града. Впрочем, при правильном планировании первый летний месяц идеально подходит для отдыха и знакомства со столичными достопримечательностями. Жара еще не добралась до Москвы и Московской области, поэтому прогулки на свежем воздухе в середине дня будут достаточно комфортными.

Погода своими частыми переменами напоминает майскую, за исключением более высокой температуры. Средняя температура повышается до +22°C днем, а в темное время суток столбик термометра показывает +12°C. Дожди будут частыми, но не обильными. Количество осадков, согласно наблюдениям синоптиков, в июне достигают 75 мм. Почти половина дней будет дождливыми. Среднесуточная продолжительность солнечного часа составляет 9,2 часа (276 часов за месяц).

В своей работе метеорологи собирают все данные о погоде. На основании этой информации строятся климатические модели и погодные прогнозы, выявляются аномальные изменения. Такие данные помогают и в определении максимальных отклонений от нормы. В различные исторические периоды в Москве фиксировались следующие температурные рекорды:

  • абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года);
  • абсолютный минимум – -2,3 (1 июня 1916 года).

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что в июне 2024 года не будет значительных отклонений и от средних значений. Не стоит рассчитывать на новые температурные рекорды, но перепады температуры могут быть существенными.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в июне 2024 года. Данные о климатических условиях разделены на различные периоды месяца для удобства использования.

Погода в Москве на начало июня

Июнь отличается относительной равным в первой и второй половине месяца, хоть начало и будет немного прохладнее, особенно в ночное время суток. Температура ночью будет близка к отметке +10°C, поэтому для вечерних прогулок стоит одеваться теплее.

Средняя температура в начале месяца:

  • днем – +20,8°C;
  • ночью – +11,8°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале июня 2024 года. Клео.ру напоминает, что такой прогноз является ориентировочным, поэтому может немного отличаться от реальных показателей в определенные дни. При планировании дел стоит сверяться с актуальными данными метеорологических служб.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+20

+11

Небольшая облачность

2

+19

+11

Солнечно

3

+23

+14

4

+21

+11

Переменная облачность, возможны дожди

5

+18

+12

Небольшая облачность

6

+23

+13

Переменная облачность, возможны дожди

7

+22

+12

Пасмурно

8

+20

+10

Переменная облачность, возможны дожди

9

+20

+11

Солнечно

10

+19

+11

Осадки

11

+19

+11

Переменная облачность, возможны дожди

12

+20

+11

13

+21

+12

Солнечно

14

+23

+13

15

+24

+14

Осадки

Начало июня будет достаточно дождливым, но теплым, что характерно для столичного региона в летнее время. Рост температуры, который был особенно заметным в предыдущие месяцы, замедлятся, поэтому июньские температурные показатели равномерные в течение всего периода.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец июня

Во второй половине месяца погода будет ощущаться теплее, хотя показания термометра практически не отличаются от начала июня. Погодные условия тоже будут похожими – преимущественно дождь и облачность, а солнечные деньки станут достаточно редким явлением.

Средняя температура в конце месяца:

  • днем – +21,7°C;
  • ночью – +13°C.

Ожидаемая погода на конец июня 2024 года показана в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит свериться с предупреждениями синоптиков.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+19

+10

Осадки

17

+21

+12

18

+22

+13

19

+21

+14

Небольшая облачность

20

+23

+14

Осадки

21

+22

+13

Солнечно

22

+23

+13

Небольшая облачность

23

+22

+13

Солнечно

24

+23

+14

25

+21

+13

Переменная облачность, возможны дожди

26

+23

+13

Осадки

27

+21

+13

Небольшая облачность

28

+22

+14

29

+22

+14

Солнечно

30

+21

+12

Вторая половина месяца будет очень похожа на начало июня. Температура возрастет незначительно: на 0,9°C днем и на 1,2°С в ночное время. Из-за частых дождей и сильной облачности рекомендуется всегда держать под рукой зонт. Июньская погода умеет удивлять своей переменчивостью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз на месяц и сообщают, какую погоду стоит ожидать в июне 2024 года в Москве и Московской области. Природа не будет радовать жителей и гостей столицы солнечными деньками. Дожди и облачность будут намного чаще, что характерно для этого месяца.

17 апреля 2024, 09:11
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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