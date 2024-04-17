Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области

С приходом лета в российской столице устанавливается особая атмосфера отдыха и праздников. А вот природа не настроена на стабильность и может удивлять жителей и гостей столичного региона климатическими переменами. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2024 года предупреждают о том, какой будет погода в Москве и Московской области.
Погода в Москве и области в июне 2024 года
Начало лета считается одним из самых нестабильных периодов года. Отличительной чертой июньской погоды являются частые грозы, относительно холодные ночи и выпадение града. Впрочем, при правильном планировании первый летний месяц идеально подходит для отдыха и знакомства со столичными достопримечательностями. Жара еще не добралась до Москвы и Московской области, поэтому прогулки на свежем воздухе в середине дня будут достаточно комфортными.
Погода своими частыми переменами напоминает майскую, за исключением более высокой температуры. Средняя температура повышается до +22°C днем, а в темное время суток столбик термометра показывает +12°C. Дожди будут частыми, но не обильными. Количество осадков, согласно наблюдениям синоптиков, в июне достигают 75 мм. Почти половина дней будет дождливыми. Среднесуточная продолжительность солнечного часа составляет 9,2 часа (276 часов за месяц).
В своей работе метеорологи собирают все данные о погоде. На основании этой информации строятся климатические модели и погодные прогнозы, выявляются аномальные изменения. Такие данные помогают и в определении максимальных отклонений от нормы. В различные исторические периоды в Москве фиксировались следующие температурные рекорды:
- абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года);
- абсолютный минимум – -2,3 (1 июня 1916 года).
Синоптики Гидрометцентра предполагают, что в июне 2024 года не будет значительных отклонений и от средних значений. Не стоит рассчитывать на новые температурные рекорды, но перепады температуры могут быть существенными.
Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в июне 2024 года. Данные о климатических условиях разделены на различные периоды месяца для удобства использования.
Погода в Москве на начало июня
Июнь отличается относительной равным в первой и второй половине месяца, хоть начало и будет немного прохладнее, особенно в ночное время суток. Температура ночью будет близка к отметке +10°C, поэтому для вечерних прогулок стоит одеваться теплее.
Средняя температура в начале месяца:
- днем – +20,8°C;
- ночью – +11,8°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в Москве и Московской области в начале июня 2024 года. Клео.ру напоминает, что такой прогноз является ориентировочным, поэтому может немного отличаться от реальных показателей в определенные дни. При планировании дел стоит сверяться с актуальными данными метеорологических служб.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+11
|
Небольшая облачность
|
2
|
+19
|
+11
|
Солнечно
|
3
|
+23
|
+14
|
4
|
+21
|
+11
|
Переменная облачность, возможны дожди
|
5
|
+18
|
+12
|
Небольшая облачность
|
6
|
+23
|
+13
|
Переменная облачность, возможны дожди
|
7
|
+22
|
+12
|
Пасмурно
|
8
|
+20
|
+10
|
Переменная облачность, возможны дожди
|
9
|
+20
|
+11
|
Солнечно
|
10
|
+19
|
+11
|
Осадки
|
11
|
+19
|
+11
|
Переменная облачность, возможны дожди
|
12
|
+20
|
+11
|
13
|
+21
|
+12
|
Солнечно
|
14
|
+23
|
+13
|
15
|
+24
|
+14
|
Осадки
Начало июня будет достаточно дождливым, но теплым, что характерно для столичного региона в летнее время. Рост температуры, который был особенно заметным в предыдущие месяцы, замедлятся, поэтому июньские температурные показатели равномерные в течение всего периода.
Погода в Москве на конец июня
Во второй половине месяца погода будет ощущаться теплее, хотя показания термометра практически не отличаются от начала июня. Погодные условия тоже будут похожими – преимущественно дождь и облачность, а солнечные деньки станут достаточно редким явлением.
Средняя температура в конце месяца:
- днем – +21,7°C;
- ночью – +13°C.
Ожидаемая погода на конец июня 2024 года показана в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит свериться с предупреждениями синоптиков.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+19
|
+10
|
Осадки
|
17
|
+21
|
+12
|
18
|
+22
|
+13
|
19
|
+21
|
+14
|
Небольшая облачность
|
20
|
+23
|
+14
|
Осадки
|
21
|
+22
|
+13
|
Солнечно
|
22
|
+23
|
+13
|
Небольшая облачность
|
23
|
+22
|
+13
|
Солнечно
|
24
|
+23
|
+14
|
25
|
+21
|
+13
|
Переменная облачность, возможны дожди
|
26
|
+23
|
+13
|
Осадки
|
27
|
+21
|
+13
|
Небольшая облачность
|
28
|
+22
|
+14
|
29
|
+22
|
+14
|
Солнечно
|
30
|
+21
|
+12
Вторая половина месяца будет очень похожа на начало июня. Температура возрастет незначительно: на 0,9°C днем и на 1,2°С в ночное время. Из-за частых дождей и сильной облачности рекомендуется всегда держать под рукой зонт. Июньская погода умеет удивлять своей переменчивостью.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз на месяц и сообщают, какую погоду стоит ожидать в июне 2024 года в Москве и Московской области. Природа не будет радовать жителей и гостей столицы солнечными деньками. Дожди и облачность будут намного чаще, что характерно для этого месяца.