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Где растут и когда собирать сморчки: советы для грибника

Где растут и когда собирать сморчки: советы для грибника

Узнайте, где искать сморчки и в какое время года их собирать. Подробные рекомендации для грибников в статье.

Сбор грибов – очень увлекательный процесс, который вызывает у людей массу положительных эмоций и позволяет сделать заготовки на зиму. Разновидностей грибов существует очень много и порой весьма непросто разобраться в нюансах относительно каждого вида. Так, например, нужно знать не только, где растут и когда собирать сморчки, но и как отличить их от ложных грибов. Клео.ру изучил все моменты в этой статье и предлагает их изучить.

Места произрастания сморчков

Прежде чем отправиться на грибную охоту, будет не лишним узнать, где растут сморчки. Места их расположения зависят от той или иной разновидности этих грибов:

  • Съедобный сморчок характеризуется наличием неровной ячеистой шляпки, имеющей коричневый оттенок. Такие грибы любят произрастать под тополями, ольхой, осиной, в оврагах. В высоту сморчки достигают около 15 см.
  • Конический сморчок назван так из-за вытянутой шляпки. Местами расположения грибов являются как смешанные, так и лиственные леса, они могут находиться в парках и на полянах.
  • Толстоногий сморчок получил название из-за ножки, которая может достигать в диаметре 8 см. Высота гриба тоже значительна – около 20-23 см. Эта разновидность любит произрастать возле таких деревьев как ясени и тополя.
  • Степной сморчок характеризуется короткой ножкой около 2-3 см и округлой шляпкой. Грибы любят сосредотачиваться на глинистых почвах, где произрастает полынь.
  • Сморчковая шапочка – вид, который отличается толстой полой ножкой и небольшой шляпкой. Грибы находятся в хорошо освещенных местах без тени – на полянах или обочинах дорог.

Сморчки можно встретить не только в лесах, но и в парках, садах. Лучше всего гриб чувствует себя в умеренном климате, в местности с известковыми или перегнойными почвами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сезон сбора сморчков

Если вы решили отправиться собирать именно эту разновидность грибов, то наверняка хотите узнать, когда собирать сморчки. Стоит отметить, что этот гриб считается одним из самых ранних, которые появляются весной. Однако при этом сезон сморчков зависит от климатических особенностей той или иной местности.

Ориентиром может служить период, когда в лесу сходит снег, почва прогревается и наступает теплая погода. Зачастую это происходит в середине апреля. В южной части России с мягким климатом сморчки начинают расти в конце марта, а в Сибири и на Урале – в начале мая.

При этом стоит учитывать, что грибы будут расти до июня, а иногда и до июля. Считается, что лучше собирать их во вторую волну, когда их вкус становится более ярким и выраженным.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как правильно собирать сморчки

Хотя многим нравится вкус этой разновидности грибов, они имеют и свои недостатки. Это ломкость и хрупкость сморчков, из-за чего собрать их бывает весьма непросто. Чтобы облегчить этот процесс, Клео.ру рекомендует придерживаться следующих правил:

  • Срезать ножку необходимо у самого ее основания, используя для этого острый нож.
  • Подготовьте для сбора корзину с широким дном, которое застелите тканью. Срезанные грибы нужно раскладывать так, чтобы их шляпки не сдавливались между собой.
  • После того, как вы решите достать грибы из корзины, уделите внимание очистке их шляпок, в которых мог собраться песок или насекомые. Процесс нужно осуществлять очень осторожно, очищая шляпки руками или продувая их.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Опасность ложных сморчков

Во время сбора грибов есть вероятность найти ложные сморчки. Они не относятся к категории ядовитых, но все же могут доставить массу неприятностей при их готовке и употреблению в пищу. Так, в процессе термической обработки они выделяют летучий нейротоксин, пары которого лучше не вдыхать из-за токсичности.

При отравлении ложными сморчками наблюдаются такие неприятные симптомы как головная боль, диарея, рвота. Отличие таких грибов от настоящих заключаются в том, что у ложных сморчков более темный окрас, и не так различимы и выражены «извилины» на шляпках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, где растут и когда собирать сморчки, а также другие нюансы, связанные с этой разновидностью грибов. Обязательно учтите все моменты относительно сезонности, мест их произрастания, особенностей сбора, отличия от ложных грибов. В результате вы сможете не только увлекательно провести время в процессе «грибной охоты», но и насладиться вкусным урожаем.

12 апреля 2024, 09:37
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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