Погода на июнь 2024 в Санкт-Петербурге

Начало лета всегда ассоциируется с теплом и вызывает приятные эмоции. Однако в некоторых регионах России природа может удивлять своими сюрпризами. Kleo.ru предлагает разобраться, какую погоду на июнь 2024 года обещают синоптики Гидрометцентра в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в июне

Первый летний месяц считается самыми популярным среди туристов для посещения северной столицы. Именно в июне наступает одно из самых знаменитых природных явлений Санкт-Петербурга – белые ночи. Их можно наблюдать с середины и до конца месяца. Пик приходится на 20 июня.

Но Санкт-Петербург привлекает туристов не только своими уникальными природными явлениями, но и по-настоящему летней погодой. Средняя температура воздуха достигает +21°C, а в ночное время столбик термометра снижается до +12°C. При этом северная столица сохраняет за собой звание одного из самых дождливых регионов: лишь треть дней месяца будут солнечными. Норма осадков за месяц составляет 69 мм, уступая первенство лишь июлю и августу. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 254 часов (8,5 часов в сутки).

Метеорологи тщательно собирают и исследуют информацию о температуре и различных погодных условия. На основании этих данных специалисты строят погодные модели на ближайшие месяцы и разрабатывают новые методы прогнозирования. Помимо этого, статистическая информация помогает определить максимальные отклонения от нормы и даты, когда это происходило.

В различные периоды в Санкт-Петербурге в июне ставились такие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +35,9°C (23 июня 2021 года);

абсолютный минимум – +0,1°C (2 июня 1930 года).

Согласно метеорологическим прогнозам, погода в июне 2024 года обещает быть близкой к средним значениям, характерным для этого региона. Предпосылок для новых температурных рекордов нет. Клео.ру напоминает, что июньская погода отличается своей переменчивостью и частыми перепадами температур. Рекомендуется всегда держать под рукой зонт, чтобы не попадать в неприятные ситуации.





Предлагаем детально разобраться, какая погода будет в июне 2024 года в Санкт-Петербурге. Информация разделена на разные периоды для более простого и понятного восприятия.

Погода в Санкт-Петербурге на начало июня 2024

Первая половина месяца будет более прохладной. Небольшое влияние весны еще ощущается, но постепенно сходит на нет. Начало июня более солнечное, а дожди будут относительно редким и кратковременным явлением. Стабильная и теплая погода создает комфортные условия для экскурсий и знакомства с местными достопримечательностями. А вот для вечерних и ночных прогулок будет достаточно прохладно.

Средняя температура в первой половине июня 2024 года:

днем – +18,5°C;

ночью – +10,9°C.

Таблица ниже демонстрирует ожидания синоптиков по погоде в первой половине июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Планируя прогулки, экскурсии и другие мероприятия на свежем воздухе, стоит сверяться с актуальными прогнозами и на эти дни.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +18 +10 Облачно 2 +18 +11 Небольшая облачность, возможен дождь 3 +20 +11 Солнечно 4 +18 +10 Переменная облачность 5 +18 +11 Осадки 6 +20 +12 Солнечно 7 +19 +12 Переменная облачность 8 +17 +10 Солнечно 9 +17 +10 Небольшая облачность, возможен дождь 10 +18 +11 Осадки 11 +18 +11 Солнечно 12 +18 +11 13 +19 +11 14 +21 +12 15 +19 +11 Переменная облачность

Начало месяца будет относительно солнечным и стабильным, с редкими и кратковременными дождями. Непогода вряд ли сможет испортить хорошее настроение, но лучше всегда иметь зонт под рукой, если природа решит преподнести неожиданный сюрприз.





Погода в Санкт-Петербурге на конец июня 2024

Вторая половина июня будет традиционно теплее первых дней месяца, несмотря на частые и затяжные осадки. Погода будет преимущественно облачной. Самые туристически активные дни выпадают на этот период, но климатические условия могут изменить планы. Следует учитывать высокую вероятность осадков, собираясь проводить время на свежем воздухе.

Средняя температура во второй половине июня 2024 года:

днем – +20°C;

ночью – 12,9°C.

Погода на конец месяца представлена в таблице ниже. Следует помнить, что ориентировочные прогнозы демонстрируют общие тенденции и могут не учитывать некоторые важные факторы. Клео.ру рекомендует планировать свои дела на месяц с учетом актуальных предупреждений синоптиков.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +18 +10 Осадки 17 +18 +12 Небольшая облачность, возможен дождь 18 +19 +12 19 +19 +12 Осадки 20 +20 +13 21 +20 +16 22 +22 +14 Солнечно 23 +20 +12 Осадки 24 +21 +12 Солнечно 25 +20 +13 26 +20 +13 Небольшая облачность, возможен дождь 27 +20 +13 Солнечно 28 +21 +13 Переменная облачность 29 +21 +14 Небольшая облачность, возможен дождь 30 +21 +14

Во второй половине июня потепление продолжится, хоть будет и не таким ощутимым, как в предыдущие месяцы года. Температура возрастет на 1,5°C днем и на 2°C ночью. Погода будет пасмурной, а дожди перейдут от кратковременных к затяжным.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра предупреждают о том, какой будет погода на июнь 2024 года в Санкт-Петербурге. Начало месяца удивит жителей и гостей северной столицы солнечными и теплыми деньками, которые перейдут к сильными длительным осадкам во второй половине. Впрочем, частая переменчивость погоды характерна для июня в этом регионе.