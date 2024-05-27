Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге

Июль считается одним из самых жарких и стабильных месяцев. Впрочем, природа может преподнести неожиданные сюрпризы, которые могут полностью изменить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным переменам. Синоптики составили прогноз погоды на июль 2024 года в Санкт-Петербурге и предупреждают о главных изменениях в этом месяце.
Погода в Санкт-Петербурге в июле
Середина лета во многих регионах России считается самым жарким периодом. В их число входит и Санкт-Петербург. Средняя дневная температура в течение месяца достигает +23°C, а в ночное время – +13,5°C. В некоторые дни столбик термометра может достигать отметки +30°C.
Дождливый и облачный Санкт-Петербург в течение июля перестанет быть таким – почти половина всех дней месяца будет солнечной. Дожди станут менее частыми, но очень обильными. Согласно многолетним наблюдениям, в среднем в июле Санкт-Петербурге выпадает около 84 мм осадков. Большее количество осадков фиксируется лишь в августе.
Солнечного света будет достаточно для большинства жителей и гостей северной столицы: продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов (в среднем – 8,6 часов в сутки). При этом сильного ветра ждать не стоит, средняя скорость составляет 3,5 м/с преимущественно с западного и юго-западного направления.
Фиксируя температурные значения, синоптики собирают информацию для своих исследований. Информация о погоде помогает специалистам составлять точные погодные модели, находить повторения и аномалии. На основании этих данных метеорологические службы составляют прогнозы погоды, а также находят температурные отклонения. За все периоды наблюдений были выявлены такие рекорды:
- абсолютный максимум – +35,3°C (28 июля 2010 года);
- абсолютный минимум – +4,9°C (21 июля 1968 года).
Синоптики Гидрометцентра ожидают, что в июле 2024 года в Санкт-Петербурге погода будет на уровне средних значений с небольшими отклонениями от нормы. Заметных аномалий и других природных сюрпризов возникнуть не должно. Впрочем, даже летняя спокойная погода может измениться очень быстро. Стоит учитывать эту особенность и регулярно сверять свои дела с актуальными прогнозами.
Погода в Санкт-Петербурге на начало июля 2024
Погода в июле относительно равномерная в течение всего месяца. Значительных перепадов температуры не будет. Синоптики предполагают, что средние показатели за месяц будут на уровне средних значений с небольшим отклонением в сторону похолодания.
Средние значения температуры на начало месяца:
- днем – +20,3°C;
- ночью – +13,4°C.
Ожидания синоптиков относительно погоды в Санкт-Петербурге в первой половине июля 2024 года представлены в таблице ниже. Следует учитывать, что этот прогноз составлен на основе статистических данных и дает лишь общее понимание о погодных условиях. Клео.ру рекомендует сверять свои дела с актуальными предупреждениями метеорологов на конкретные дни.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+13
|
Небольшая облачность
|
2
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
3
|
+21
|
+14
|
4
|
+21
|
+13
|
5
|
+21
|
+13
|
Небольшая облачность
|
6
|
+22
|
+15
|
Солнечно
|
7
|
+21
|
+14
|
Кратковременные дожди, переменная облачность
|
8
|
+21
|
+14
|
Небольшая облачность
|
9
|
+21
|
+13
|
Дождь
|
10
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
11
|
+20
|
+13
|
Небольшая облачность
|
12
|
+19
|
+13
|
Солнечно
|
13
|
+20
|
+13
|
14
|
+18
|
+13
|
15
|
+19
|
+13
|
Кратковременные дожди, переменная облачность
|
16
|
+20
|
+14
В первой половине июля 2024 года будет меньше дождливых дней, поэтому при планировании мероприятий на открытом воздухе следует учитывать эту особенность погоды. Внезапные дожди не смогут испортить настроение, если заранее подготовиться к такому исходу и составить дополнительный план на такой случай.
Погода в Санкт-Петербурге на конец июля 2024
Синоптики предупреждают, что во второй половине месяца значительно увеличится количество осадков. Впрочем, такие изменения практически не повлияют на погоду: температура почти не изменится. Однако дожди могут повлиять на запланированные дела, сместив их во времени или отменив полностью. Возможно, прогулки на свежем воздухе или знакомство с достопримечательностями придется перенести.
Средние значения температуры на начало месяца:
- днем – +20,1°C;
- ночью – +13,1°C.
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2024 года. Данная информация изложена в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+20
|
+13
|
Кратковременные дожди, переменная облачность
|
18
|
+19
|
+13
|
19
|
+19
|
+13
|
Дождь
|
20
|
+20
|
+13
|
21
|
+21
|
+13
|
22
|
+19
|
+13
|
Кратковременные дожди, переменная облачность
|
23
|
+21
|
+12
|
Солнечно
|
24
|
+20
|
+12
|
Дождь
|
25
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
26
|
+21
|
+14
|
Небольшая облачность
|
27
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
28
|
+20
|
+14
|
29
|
+20
|
+13
|
Дождь
|
30
|
+21
|
+14
|
31
|
+21
|
+14
|
Солнечно
Во второй половине месяца температура почти не отличается от начала июля. Средние дневные показатели снизятся на 0,2°C, а ночью похолодает на 0,3°C, что сравнимо с погрешностью при расчетах. Ожидается большое количество осадков, поэтому стоит всегда иметь при себе зонт. Непогода может застать в самое неподходящее время.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра предупреждают о том, какой будет погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге. В целом, ожидаются погодные условия, характерные для данного времени года, но к концу месяца будет больше дождей без существенного похолодания.