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Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2024.

Июль считается одним из самых жарких и стабильных месяцев. Впрочем, природа может преподнести неожиданные сюрпризы, которые могут полностью изменить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным переменам. Синоптики составили прогноз погоды на июль 2024 года в Санкт-Петербурге и предупреждают о главных изменениях в этом месяце.

Погода в Санкт-Петербурге в июле

Середина лета во многих регионах России считается самым жарким периодом. В их число входит и Санкт-Петербург. Средняя дневная температура в течение месяца достигает +23°C, а в ночное время – +13,5°C. В некоторые дни столбик термометра может достигать отметки +30°C.

Дождливый и облачный Санкт-Петербург в течение июля перестанет быть таким – почти половина всех дней месяца будет солнечной. Дожди станут менее частыми, но очень обильными. Согласно многолетним наблюдениям, в среднем в июле Санкт-Петербурге выпадает около 84 мм осадков. Большее количество осадков фиксируется лишь в августе.

Солнечного света будет достаточно для большинства жителей и гостей северной столицы: продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов (в среднем – 8,6 часов в сутки). При этом сильного ветра ждать не стоит, средняя скорость составляет 3,5 м/с преимущественно с западного и юго-западного направления.

Фиксируя температурные значения, синоптики собирают информацию для своих исследований. Информация о погоде помогает специалистам составлять точные погодные модели, находить повторения и аномалии. На основании этих данных метеорологические службы составляют прогнозы погоды, а также находят температурные отклонения. За все периоды наблюдений были выявлены такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +35,3°C (28 июля 2010 года);
  • абсолютный минимум – +4,9°C (21 июля 1968 года).

Синоптики Гидрометцентра ожидают, что в июле 2024 года в Санкт-Петербурге погода будет на уровне средних значений с небольшими отклонениями от нормы. Заметных аномалий и других природных сюрпризов возникнуть не должно. Впрочем, даже летняя спокойная погода может измениться очень быстро. Стоит учитывать эту особенность и регулярно сверять свои дела с актуальными прогнозами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на начало июля 2024

Погода в июле относительно равномерная в течение всего месяца. Значительных перепадов температуры не будет. Синоптики предполагают, что средние показатели за месяц будут на уровне средних значений с небольшим отклонением в сторону похолодания.

Средние значения температуры на начало месяца:

  • днем – +20,3°C;
  • ночью – +13,4°C.

Ожидания синоптиков относительно погоды в Санкт-Петербурге в первой половине июля 2024 года представлены в таблице ниже. Следует учитывать, что этот прогноз составлен на основе статистических данных и дает лишь общее понимание о погодных условиях. Клео.ру рекомендует сверять свои дела с актуальными предупреждениями метеорологов на конкретные дни.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+20

+13

Небольшая облачность

2

+21

+13

Солнечно

3

+21

+14

4

+21

+13

5

+21

+13

Небольшая облачность

6

+22

+15

Солнечно

7

+21

+14

Кратковременные дожди, переменная облачность

8

+21

+14

Небольшая облачность

9

+21

+13

Дождь

10

+20

+13

Солнечно

11

+20

+13

Небольшая облачность

12

+19

+13

Солнечно

13

+20

+13

14

+18

+13

15

+19

+13

Кратковременные дожди, переменная облачность

16

+20

+14

В первой половине июля 2024 года будет меньше дождливых дней, поэтому при планировании мероприятий на открытом воздухе следует учитывать эту особенность погоды. Внезапные дожди не смогут испортить настроение, если заранее подготовиться к такому исходу и составить дополнительный план на такой случай.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец июля 2024

Синоптики предупреждают, что во второй половине месяца значительно увеличится количество осадков. Впрочем, такие изменения практически не повлияют на погоду: температура почти не изменится. Однако дожди могут повлиять на запланированные дела, сместив их во времени или отменив полностью. Возможно, прогулки на свежем воздухе или знакомство с достопримечательностями придется перенести.

Средние значения температуры на начало месяца:

  • днем – +20,1°C;
  • ночью – +13,1°C.

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2024 года. Данная информация изложена в таблице ниже.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+20

+13

Кратковременные дожди, переменная облачность

18

+19

+13

19

+19

+13

Дождь

20

+20

+13

21

+21

+13

22

+19

+13

Кратковременные дожди, переменная облачность

23

+21

+12

Солнечно

24

+20

+12

Дождь

25

+20

+13

Солнечно

26

+21

+14

Небольшая облачность

27

+20

+13

Солнечно

28

+20

+14

29

+20

+13

Дождь

30

+21

+14

31

+21

+14

Солнечно

Во второй половине месяца температура почти не отличается от начала июля. Средние дневные показатели снизятся на 0,2°C, а ночью похолодает на 0,3°C, что сравнимо с погрешностью при расчетах. Ожидается большое количество осадков, поэтому стоит всегда иметь при себе зонт. Непогода может застать в самое неподходящее время.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра предупреждают о том, какой будет погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге. В целом, ожидаются погодные условия, характерные для данного времени года, но к концу месяца будет больше дождей без существенного похолодания.

27 мая 2024, 21:40
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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