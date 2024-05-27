Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге

Июль считается одним из самых жарких и стабильных месяцев. Впрочем, природа может преподнести неожиданные сюрпризы, которые могут полностью изменить составленные ранее планы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным переменам. Синоптики составили прогноз погоды на июль 2024 года в Санкт-Петербурге и предупреждают о главных изменениях в этом месяце.

Погода в Санкт-Петербурге в июле

Середина лета во многих регионах России считается самым жарким периодом. В их число входит и Санкт-Петербург. Средняя дневная температура в течение месяца достигает +23°C, а в ночное время – +13,5°C. В некоторые дни столбик термометра может достигать отметки +30°C.

Дождливый и облачный Санкт-Петербург в течение июля перестанет быть таким – почти половина всех дней месяца будет солнечной. Дожди станут менее частыми, но очень обильными. Согласно многолетним наблюдениям, в среднем в июле Санкт-Петербурге выпадает около 84 мм осадков. Большее количество осадков фиксируется лишь в августе.

Солнечного света будет достаточно для большинства жителей и гостей северной столицы: продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов (в среднем – 8,6 часов в сутки). При этом сильного ветра ждать не стоит, средняя скорость составляет 3,5 м/с преимущественно с западного и юго-западного направления.

Фиксируя температурные значения, синоптики собирают информацию для своих исследований. Информация о погоде помогает специалистам составлять точные погодные модели, находить повторения и аномалии. На основании этих данных метеорологические службы составляют прогнозы погоды, а также находят температурные отклонения. За все периоды наблюдений были выявлены такие рекорды:

абсолютный максимум – +35,3°C (28 июля 2010 года);

абсолютный минимум – +4,9°C (21 июля 1968 года).

Синоптики Гидрометцентра ожидают, что в июле 2024 года в Санкт-Петербурге погода будет на уровне средних значений с небольшими отклонениями от нормы. Заметных аномалий и других природных сюрпризов возникнуть не должно. Впрочем, даже летняя спокойная погода может измениться очень быстро. Стоит учитывать эту особенность и регулярно сверять свои дела с актуальными прогнозами.





Погода в Санкт-Петербурге на начало июля 2024

Погода в июле относительно равномерная в течение всего месяца. Значительных перепадов температуры не будет. Синоптики предполагают, что средние показатели за месяц будут на уровне средних значений с небольшим отклонением в сторону похолодания.

Средние значения температуры на начало месяца:

днем – +20,3°C;

ночью – +13,4°C.

Ожидания синоптиков относительно погоды в Санкт-Петербурге в первой половине июля 2024 года представлены в таблице ниже. Следует учитывать, что этот прогноз составлен на основе статистических данных и дает лишь общее понимание о погодных условиях. Клео.ру рекомендует сверять свои дела с актуальными предупреждениями метеорологов на конкретные дни.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +13 Небольшая облачность 2 +21 +13 Солнечно 3 +21 +14 4 +21 +13 5 +21 +13 Небольшая облачность 6 +22 +15 Солнечно 7 +21 +14 Кратковременные дожди, переменная облачность 8 +21 +14 Небольшая облачность 9 +21 +13 Дождь 10 +20 +13 Солнечно 11 +20 +13 Небольшая облачность 12 +19 +13 Солнечно 13 +20 +13 14 +18 +13 15 +19 +13 Кратковременные дожди, переменная облачность 16 +20 +14

В первой половине июля 2024 года будет меньше дождливых дней, поэтому при планировании мероприятий на открытом воздухе следует учитывать эту особенность погоды. Внезапные дожди не смогут испортить настроение, если заранее подготовиться к такому исходу и составить дополнительный план на такой случай.





Погода в Санкт-Петербурге на конец июля 2024

Синоптики предупреждают, что во второй половине месяца значительно увеличится количество осадков. Впрочем, такие изменения практически не повлияют на погоду: температура почти не изменится. Однако дожди могут повлиять на запланированные дела, сместив их во времени или отменив полностью. Возможно, прогулки на свежем воздухе или знакомство с достопримечательностями придется перенести.

Средние значения температуры на начало месяца:

днем – +20,1°C;

ночью – +13,1°C.

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2024 года. Данная информация изложена в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +20 +13 Кратковременные дожди, переменная облачность 18 +19 +13 19 +19 +13 Дождь 20 +20 +13 21 +21 +13 22 +19 +13 Кратковременные дожди, переменная облачность 23 +21 +12 Солнечно 24 +20 +12 Дождь 25 +20 +13 Солнечно 26 +21 +14 Небольшая облачность 27 +20 +13 Солнечно 28 +20 +14 29 +20 +13 Дождь 30 +21 +14 31 +21 +14 Солнечно

Во второй половине месяца температура почти не отличается от начала июля. Средние дневные показатели снизятся на 0,2°C, а ночью похолодает на 0,3°C, что сравнимо с погрешностью при расчетах. Ожидается большое количество осадков, поэтому стоит всегда иметь при себе зонт. Непогода может застать в самое неподходящее время.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра предупреждают о том, какой будет погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге. В целом, ожидаются погодные условия, характерные для данного времени года, но к концу месяца будет больше дождей без существенного похолодания.