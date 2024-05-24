Погода на июль 2024 в Москве и Московской области

Середина лета – это один из самых жарких месяцев в столичном регионе. На это время приходится основной сезон отпусков, но даже этот момент могут испортить плохие погодные условия, если они застанут врасплох. Клео.ру предлагает узнать, какую погоду обещают синоптики на июль 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в июле 2024 года

Июль – один из самых теплых месяцев года. В этот период устанавливается стабильная температура, перемены будут незначительными. По статистике, в июле в Москве средняя температура достигает +25°C, а ночью – +15°C. В реальности же столбик термометра часто будет на уровне +30°C и даже выше.

В течение летнего месяца проблемы жителям и гостям столицы будут доставлять не только жаркие дни, но и осадки. Они могут помешать составленным ранее планам. Согласно наблюдениям синоптиков, около половины дней месяца идут дожди различной интенсивности. В июле может выпадать до 81 мм осадков.

Солнечного света будет в достатке, несмотря на частые дожди. Продолжительность солнечного сияния в течение месяца составляет 276 часов (в среднем – 8.9 часов в сутки). Летний период также считается самым маловетренным. В июле средняя скорость ветра редко превышает 3 м/с.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики часто используют исторические данные. Такая информация помогает специалистам находить закономерности и аномалии. С их помощью удается строить достаточно точные погодные модели. На основании данных за предыдущие годы устанавливаются и максимальные отклонения от средних температур. За весь период наблюдения были выявлены такие рекорды:

абсолютный максимум – +38,2°C (29 июля 2010 года);

абсолютный минимум – +1,3°C (2 июля 1886 года).

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в июле 2024 года не будет экстремальных температур и аномальных отклонений от нормы. Ожидаемые значения будут в пределах допустимых отклонений, характерных для этого месяца и времени года. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы синоптиков строятся на основе статистических данных. Они могут не учитывать некоторые важные моменты. Рекомендуется планировать свои дела по самым свежим прогнозам на этот день.





Погода в Москве на начало июля

В течение всего месяца температура будет равномерной. Начало июля ожидается более дождливым. На этот период приходится основная часть осадков. Впрочем, дожди не сильно повлияют на жару. А вот переносить высокую температуру будет тяжелее: из-за влажности погода будет более душной и некомфортной.

Средние значения температуры в первой половине месяца:

днем – +21,9°C;

ночью – +13,4°C.

Таблица ниже демонстрирует, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине июля 2024 года в Москве и Московской области. Этот период может удивить очень высокими температурами при частых дождях. Стоит учитывать эту особенность при планировании дел на открытом воздухе.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +23 +14 Дождь, переменная облачность 2 +23 +14 3 +21 +14 Небольшая облачность 4 +20 +13 Солнечно 5 +20 +13 Дождь, переменная облачность 6 +23 +15 7 +23 +14 8 +23 +14 Осадки 9 +25 +13 Солнечно 10 +22 +13 Осадки 11 +21 +13 Дождь, переменная облачность 12 +21 +12 Солнечно 13 +22 +13 14 +21 +13 15 +21 +13 Осадки 16 +22 +14

Начало месяца окажется очень дождливым и душным. В таких условиях прогулки на свежем воздухе и осмотр местных достопримечательностей будет очень некомфортным. Стоит перенести их на другое время или заменить мероприятиями в помещении, где погода не сможет никак повлиять на процесс.





Погода в Москве на конец июля

Синоптики ожидают во второй половине месяца меньшее количество осадков. При этом погода более солнечной не станет: ожидается высокая облачность. Такие условия будут очень благоприятными для прогулок на свежем воздухе, городских экскурсий и других интересных мероприятий.

Средние значения температуры в первой половине месяца:

днем – +21,7°C;

ночью – +13,6°C.

Ожидания синоптиков по погоде во второй половине июля 2024 года в Москве и Подмосковье изложены в таблице ниже. Клео.ру напоминает, что такие прогнозы считаются ориентировочными. Реальные климатические условия могут немного отличаться в определенные дни. Рекомендуется сверяться с актуальной информацией от погодных служб.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +22 +13 Солнечно 18 +22 +13 19 +21 +13 Дождь, переменная облачность 20 +20 +15 Осадки 21 +19 +12 22 +22 +13 Солнечно 23 +22 +13 24 +22 +14 Небольшая облачность 25 +22 +14 Солнечно 26 +23 +15 Небольшая облачность 27 +21 +13 28 +21 +14 29 +23 +14 30 +22 +14 Солнечно 31 +23 +14 Осадки

Вторая половина месяца практически не отличается по температурным показателям от начала июля. Дневная температура снизится в среднем на 0,2°C, а ночная возрастет на 0,2°C, что находится на уровне погрешности. Главным изменением данного периода станет значительно меньшее количество дождей.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на июль 2024 в Москве и Московской области. По расчетам сотрудников метеорологических служб, жителей и гостей столичного региона ожидает относительно дождливый месяц. Но эти осадки не принесут желаемой прохлады: погода будет очень душной, особенно в условиях мегаполиса.