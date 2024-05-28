Погода в Сочи на июль 2024 года

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре МосквыСтавшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы Никита Пресняков едва не потерял сознание на людяхНикита Пресняков едва не потерял сознание на людях Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко" Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!"Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!"

Лента новостей

Среда 29 мая

21:03Боня выдала реальную причину развода Бузовой и Тарасова 20:10Гороскоп на июль 2024 года от Василисы Володиной 20:06Звезду фильма "Любовь и голуби" Михайлова срочно госпитализировали 19:24Самбурская ходит к психиатру за таблетками: что с актрисой 18:47Сябитова предупредила Алсу о тяжелых временах: Могу только посочувствовать 17:07Лужина высмеяла слова Калныньша о его работе в СССР: В одном фильме сыграл и все 16:10Росфинмониторинг включил иноагента Панина в список террористов и экстремистов 15:49Алсу продает дом в Крыму почти за миллиард рублей: вот почему так дорого 14:41"50 миллионов за ночь": отказавшая миллиардеру Боня пошла тратить деньги в бутик Chanel 13:44Встревоженная жена Петросяна вышла на связь и сделала заявление: "Очень плохо" 12:28Актриса Лужина заявила, что на ее пенсию сложно прожить 11:20Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке: его местоположение неизвестно 10:38Внук Пугачевой тайно приехал в Россию: "Очень нужны деньги" 10:04Зареванная Бородина сообщила о расставании: "Очень тяжело" 09:25В Сеть попали кадры со дня рождения Орбакайте за границей: жалкое зрелище 08:44"Дочь уже не узнает": Александр Петров заговорил о проблемах в семье 04:59Пенсия за июль 2024 - график выплат на карту Сбербанка 04:50Промокшая до нитки Седокова устроила откровенную фотосессию: показала всем свои формы 01:49Онкобольной Кейт Миддлтон готовы помочь в России: принцессу можно спасти 22:00Почему роды в ближайшие дни могут быть особенными: предупреждение от Володиной 21:33Артист Чернов ошарашен поступком Хаматовой: За что? Почему? 20:49"Освободился от груза": объявлено об уходе 60-летнего Домогарова 20:25"Вы мне должны!": Калныньш вслед за Вайкуле заявил, что СССР на нем зарабатывал 19:56Почему Алсу решила развестись после 18 лет брака: изменял много лет! 18:55Красный маникюр 2024: модные тенденции и стильные идеи 18:09"Деревня в голове": известный певец указал за злость Аллегровой 17:20Целое состояние: что достанется Алсу при разводе с бизнесменом 16:52Как сделать первый шаг в отношениях: действенные советы для девушек и парней 16:05Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash 14:42Анфиса Чехова заявила, что продюсер пытался изнасиловать ее на диване 14:14Детская одежда премиум качества: какая она, и кто ее производит? 14:01После новости об онкологии в семью Игоря Николаева пришла новая беда 12:44Снова вместе 20 лет спустя: Киркоров показал счастливую Пугачеву рядом с собой 11:23Виктория Боня сообщила поклонникам радостную новость: "Выхожу замуж за миллиардера" 10:42Звезду шоу "Пацанки" и "Большие девочки" сбила машина 10:06Возлюбленная Давы отреагировала на его поцелуй с Бузовой: такого не ожидал никто 09:32Бузова на людях унизила бывшего мужа после новостей о крещении ребенка: никак не успокоится 08:41Алсу вышла в свет с любимым человеком: развод с мужем неминуем 06:00Половые органы на двоих: вот как сиамская близняшка Хансель уединяется с мужем при сестре 05:41Погода в Сочи на июль 2024 года 04:00Запретная любовь: 5 книг о чувствах, не знающих границ 01:00Правда всплыла: стал известен опасный способ экстремального похудения Анфисы Чеховой 21:40Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге 21:31Найдено объяснение популярности SHAMANа: Соответствует разбалансированному слуху 20:51"С ним офигенно в сексе": Волочкова высказалась о свадьбе с богатым мужчиной 20:26Алсу решила развестись с мужем после 18 лет брака 19:29Лазарев шокировал странным увлечением: Не могу остановиться, клиника 18:48Перенесшая операцию Асмус обвинила бывших в своих страданиях 17:24Врачи озвучили Хлебниковой неутешительный диагноз: все из-за курения 16:24Оголившуюся Меган Маркл жестко отчитали в Нигерии после ее визита: Не приемлем!
1370
800
true

Погода в Сочи на июль 2024 года

Погода в Сочи на июль 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июль 2024.

Второй месяц лета – это время отпусков и отдыха на морском побережье. Но хорошее настроение может в любой момент испортить плохая погода. Чтобы этого не произошло, следует готовиться к вероятным событиям заранее. Клео.ру предлагает узнать, какой прогноз погоды подготовили синоптики на июль 2024 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в июле

Июль – самый жарки месяц. В этот период на курортах Краснодарского края наступает пик туристического сезона. На это время года приходится сезон отпусков, и россияне часто предпочитают проводить свой отдых на морском побережье. Сочинские пляжи заполнены отдыхающими, что приходится по вкусу далеко не всем. Любителям спокойного времяпровождения вдали от больших скоплений людей стоит выбирать другие места или время.

В июле средняя температура воздуха в Сочи повышается до +27°C днем, а в ночное время охлаждается до +21°C. В пиковые моменты столбик термометра может достигать +33..+35°C. В такие моменты, отдыхая на природе, следует помнить о правилах безопасности в жару и принимать соответствующие меры. Эксперты рекомендуют избегать посещения пляжей и купания в период с 11:00 до 16:00, когда солнце находится в зените. Температура воды достигает +24..+26°С.

Дожди в июле будут очень редким явлением. Этот месяц считается одним из самых засушливых в Сочи – показатели нормы осадков составляют 120 мм. Продолжительность солнечного сияния достигает 278 часов за месяц (в среднем около 9 часов в сутки). Скорость ветра – 3,2 м/с, преимущественно с южного направления.

Собирая информацию о погоде, синоптики используют эти данные для составления погодных моделей. С их помощью определяются закономерности и аномалии, которые в дальнейшем помогают в прогнозировании. Данные о температуре позволяют находить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды устанавливались следующие рекорды:

  • абсолютный максимум – +39,4°C (30 июля 2000 года);
  • абсолютный минимум – +12,6°C (7 июля 1982 года).

Метеорологи утверждают, что погода в июле 2024 года в Сочи будет спокойной и относительно равномерной. Резких перепадов температуры не ожидается. Впрочем, нельзя забывать, что природа умеет преподносить самые неожиданные сюрпризы, удивляя даже опытных синоптиков. Клео.ру рекомендует планировать дела, используя актуальные прогнозы погоды на нужный день месяца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Сочи в начале месяца

В июле погода примерно одинаковая в течение всего месяца. Температура практически не изменяется. Начало месяца встретит жителей и гостей южного курорта дождями, поэтому стоит учитывать предупреждения метеорологов и брать с собой зонт при необходимости.

Средние значения температуры на этот период:

  • днем – +25°C;
  • ночью – +19,3°C.

Прогноз погоды в Сочи от синоптиков Гидрометцентра на первую половину июля 2024 года представлен в таблице ниже. Kleo.ru напоминает, что он является предварительным и не учитывает некоторые факторы, которые могут отразиться на реальных погодных условиях. Данным прогнозом можно пользоваться для планирования мероприятий и распределения времени.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+24

+18

Дождь

2

+25

+20

Солнечно

3

+25

+19

4

+26

+19

Дождь

5

+25

+20

Солнечно

6

+25

+19

7

+25

+19

8

+25

+19

Дождь

9

+26

+19

Солнечно

10

+25

+20

11

+26

+20

12

+25

+19

13

+25

+19

14

+24

+19

15

+24

+19

16

+25

+20

Начало месяца встретит продолжительными дождями, но погода быстро вернется в летнее положение. Собираясь отдохнуть на природе, следует учитывать предупреждения метеорологов и взять с собой зонт или перенести мероприятие на другое время.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Сочи в конце месяца

Вторая половина июля будет преимущественно солнечной. Из-за высокой температуры длительные прогулки и осмотр местных достопримечательностей будет некомфортным. Спасти ситуацию поможет море, но и тут нужно соблюдать осторожность и не пребывать под прямыми солнечными лучами и в разгар дня.

Средние значения температуры на этот период:

  • днем – +26,6°C;
  • ночью – +20,7°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде на вторую половину июля 2024 года в Сочи изложен в таблице ниже. Рекомендуем учитывать актуальные прогнозы при подготовке мероприятий и планировании дел на месяц.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+26

+19

Солнечно

18

+26

+21

19

+26

+20

20

+26

+20

21

+26

+20

22

+26

+20

23

+26

+21

24

+27

+21

25

+27

+21

26

+27

+21

27

+27

+20

28

+27

+21

29

+27

+21

30

+27

+22

31

+28

+22

Вторая половина июля 2024 года будет более жаркой за счет отсутствия дождей. Средняя температура возрастет на 1,6°C днем и на 1,4°C ночью. Такие изменения кажутся несущественными, но в реальности хорошо ощущаются. Рекомендуется соблюдать меры безопасности в летнее время года, особенно в разгар дня.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на июль 2024 года. Ожидается спокойный и равномерный месяц с небольшими дождями в первой декаде. Резкие перепады температуры и аномальные явления не ожидаются.

28 мая 2024, 05:41
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на июль 2024 в Санкт-Петербурге
Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2024.

Погода на июль 2024 в Москве и Московской области

Погода на июль 2024 в Москве и Московской области
Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2024.

Безвизовые страны для россиян в 2024 году

Безвизовые страны для россиян в 2024 году
Узнайте, какие страны можно посетить без визы, будучи гражданином России, в 2024 году.

Лунный календарь рыболова на июнь 2024

Лунный календарь рыболова на июнь 2024
Узнайте лучшие дни для рыбалки в июне 2024 года с помощью лунного календаря рыболова. Вы узнаете лучшее время для рыбалки, а также получите ценные советы, которые помогут повысить шансы на успешный улов.

Погода в Сочи на июнь 2024 года

Погода в Сочи на июнь 2024 года
Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июнь 2024.

Погода на июнь 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на июнь 2024 в Санкт-Петербурге
Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2024.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу