Погода в Сочи на июль 2024 года

Второй месяц лета – это время отпусков и отдыха на морском побережье. Но хорошее настроение может в любой момент испортить плохая погода. Чтобы этого не произошло, следует готовиться к вероятным событиям заранее. Клео.ру предлагает узнать, какой прогноз погоды подготовили синоптики на июль 2024 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в июле

Июль – самый жарки месяц. В этот период на курортах Краснодарского края наступает пик туристического сезона. На это время года приходится сезон отпусков, и россияне часто предпочитают проводить свой отдых на морском побережье. Сочинские пляжи заполнены отдыхающими, что приходится по вкусу далеко не всем. Любителям спокойного времяпровождения вдали от больших скоплений людей стоит выбирать другие места или время.

В июле средняя температура воздуха в Сочи повышается до +27°C днем, а в ночное время охлаждается до +21°C. В пиковые моменты столбик термометра может достигать +33..+35°C. В такие моменты, отдыхая на природе, следует помнить о правилах безопасности в жару и принимать соответствующие меры. Эксперты рекомендуют избегать посещения пляжей и купания в период с 11:00 до 16:00, когда солнце находится в зените. Температура воды достигает +24..+26°С.

Дожди в июле будут очень редким явлением. Этот месяц считается одним из самых засушливых в Сочи – показатели нормы осадков составляют 120 мм. Продолжительность солнечного сияния достигает 278 часов за месяц (в среднем около 9 часов в сутки). Скорость ветра – 3,2 м/с, преимущественно с южного направления.

Собирая информацию о погоде, синоптики используют эти данные для составления погодных моделей. С их помощью определяются закономерности и аномалии, которые в дальнейшем помогают в прогнозировании. Данные о температуре позволяют находить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды устанавливались следующие рекорды:

абсолютный максимум – +39,4°C (30 июля 2000 года);

абсолютный минимум – +12,6°C (7 июля 1982 года).

Метеорологи утверждают, что погода в июле 2024 года в Сочи будет спокойной и относительно равномерной. Резких перепадов температуры не ожидается. Впрочем, нельзя забывать, что природа умеет преподносить самые неожиданные сюрпризы, удивляя даже опытных синоптиков. Клео.ру рекомендует планировать дела, используя актуальные прогнозы погоды на нужный день месяца.





Погода в Сочи в начале месяца

В июле погода примерно одинаковая в течение всего месяца. Температура практически не изменяется. Начало месяца встретит жителей и гостей южного курорта дождями, поэтому стоит учитывать предупреждения метеорологов и брать с собой зонт при необходимости.

Средние значения температуры на этот период:

днем – +25°C;

ночью – +19,3°C.

Прогноз погоды в Сочи от синоптиков Гидрометцентра на первую половину июля 2024 года представлен в таблице ниже. Kleo.ru напоминает, что он является предварительным и не учитывает некоторые факторы, которые могут отразиться на реальных погодных условиях. Данным прогнозом можно пользоваться для планирования мероприятий и распределения времени.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +24 +18 Дождь 2 +25 +20 Солнечно 3 +25 +19 4 +26 +19 Дождь 5 +25 +20 Солнечно 6 +25 +19 7 +25 +19 8 +25 +19 Дождь 9 +26 +19 Солнечно 10 +25 +20 11 +26 +20 12 +25 +19 13 +25 +19 14 +24 +19 15 +24 +19 16 +25 +20

Начало месяца встретит продолжительными дождями, но погода быстро вернется в летнее положение. Собираясь отдохнуть на природе, следует учитывать предупреждения метеорологов и взять с собой зонт или перенести мероприятие на другое время.





Погода в Сочи в конце месяца

Вторая половина июля будет преимущественно солнечной. Из-за высокой температуры длительные прогулки и осмотр местных достопримечательностей будет некомфортным. Спасти ситуацию поможет море, но и тут нужно соблюдать осторожность и не пребывать под прямыми солнечными лучами и в разгар дня.

Средние значения температуры на этот период:

днем – +26,6°C;

ночью – +20,7°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде на вторую половину июля 2024 года в Сочи изложен в таблице ниже. Рекомендуем учитывать актуальные прогнозы при подготовке мероприятий и планировании дел на месяц.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +26 +19 Солнечно 18 +26 +21 19 +26 +20 20 +26 +20 21 +26 +20 22 +26 +20 23 +26 +21 24 +27 +21 25 +27 +21 26 +27 +21 27 +27 +20 28 +27 +21 29 +27 +21 30 +27 +22 31 +28 +22

Вторая половина июля 2024 года будет более жаркой за счет отсутствия дождей. Средняя температура возрастет на 1,6°C днем и на 1,4°C ночью. Такие изменения кажутся несущественными, но в реальности хорошо ощущаются. Рекомендуется соблюдать меры безопасности в летнее время года, особенно в разгар дня.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на июль 2024 года. Ожидается спокойный и равномерный месяц с небольшими дождями в первой декаде. Резкие перепады температуры и аномальные явления не ожидаются.