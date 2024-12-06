Погода на июнь 2025 в Санкт-Петербурге

Начало лета в северной столице России – это особая атмосфера: долгие вечера, белые ночи и, конечно же, непредсказуемая погода. Внезапный дождь может за секунды расстроить планы и испортить даже самое праздничное настроение, если не подготовиться к такому варианту развития событий. Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в июне 2025 года.

Погода в Санкт-Петербурге в июне

Июнь традиционно считается одним из самых благоприятных месяцев для визита в Санкт-Петербург. Северная столица встречает туристов одними из главных достопримечательностей региона – белыми ночами. Они начинаются во второй декаде июня и длятся до конца месяца. Пик белых ночей приходится на 20 числа, в это время вечерние сумерки практически сразу же переходят в утренние.

Но кроме уникальных природных явлений, Санкт-Петербург радует жителей и гостей по-настоящему летней погодой. В дневное время температура воздуха достигает +20°C, а ночью удерживается на уровне +12°C. При этом за Санкт-Петербургом сохраняется репутация самого дождливого региона. Среднемесячная норма осадков составляет 69 мм. Увеличивается и длительность солнечного сияния, достигая 254 часов за месяц, или в среднем 8,5 часов в сутки.

Специалисты-метеорологи постоянно анализируют информацию о погоде, в том числе и за предыдущие периоды. На основании полученным данным они составляют более точные прогнозы и выявляют аномалии. Погодная история Санкт-Петербурга подтверждает, что июнь может преподносить интересные сюрпризы. Самая высокая температура была зафиксирована 23 июня 2021 года: воздух прогрелся до +35,9°C. Наиболее прохладным днем летнего месяца за весь период погодных наблюдений стало 2 июня 1930 года – столбик термометра опускался до отметки +0,1°C.

По информации синоптиков Гидрометцентра, в 2025 году такие большие отклонения от климатической будут маловероятными. Сильных перепадов температуры ожидать не стоит, но погодные условия могут меняться очень часто. Рекомендуется не забывать о переменчивом характере июньской природы и регулярно следить за прогнозами.





Предлагаем подробнее изучить прогнозы погоды на июнь 2025 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге в первой половине июня 2025

Начало июня традиционно считается более прохладным периодом, когда еще ощущаются остатки весеннего настроения. Дожди в первой половине месяца, как правило, кратковременные и идут достаточно редко. Жители города и туристы смогут в полной мере насладиться солнцем в дневное время. Однако для вечерних прогулок стоит одеваться немного теплее, так как воздух будет довольно прохладным.

Средняя температура в первой половине месяца:

днем – +18,7°C;

ночью – +10°C.

В таблице собраны предварительные прогнозы погоды на первую половину июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Синоптики предупреждают, что эти данные могут немного отличаться от реальных погодных условий в конкретные дни месяца. Рекомендуется сверяться с актуальными прогнозами при планировании поездок и мероприятий под открытым небом, чтобы заранее подготовиться к возможным капризам природы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +19 +8 Солнечно 2 +17 +11 Осадки 3 +20 +9 Небольшая облачность 4 +18 +9 Солнечно 5 +19 +11 6 +19 +10 7 +20 +11 8 +16 +10 9 +18 +8 Небольшая облачность 10 +18 +11 11 +19 +10 Солнечно 12 +17 +11 Осадки 13 +20 +9 Облачно 14 +22 +11 Небольшая облачность 15 +18 +11 Солнечно

Первые дни месяца будут достаточно солнечными, а погодные условия – стабильными. Возможны редкие и непродолжительные дожди, которые вряд ли сильно испортят планы. Впрочем, лучше держать под рукой зонт, особенно если это рекомендуют синоптики.





Погода в Санкт-Петербурге во второй половине июня 2025

Вторая половина месяца обещает быть более теплой, но без осадков обойтись не удастся. Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Следует учитывать эту особенность летнего месяца, планируя проводить мероприятия на свежем воздухе и знакомство с местными достопримечательностями.

Средняя температура во второй половине месяца:

днем – +20,1°C;

ночью – +11,9°C.

Таблица с прогнозами на конец летнего месяца представлена ниже. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от атмосферных условий.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +18 +9 Солнечно 17 +19 +10 Осадки 18 +19 +12 19 +20 +11 20 +19 +12 Небольшая облачность 21 +21 +16 Солнечно 22 +21 +13 23 +20 +10 Небольшая облачность 24 +22 +11 Осадки 25 +19 +13 Облачно 26 +21 +11 Осадки 27 +20 +12 Облачно 28 +22 +13 Осадки 29 +20 +12 Небольшая облачность 30 +21 +13 Облачно

Во второй половине июня произойдет небольшое потепление. Температура поднимется на 1,4°C днем и на 1,9°C ночью. Погода преимущественно пасмурная и дождливая, а солнечные дни будут большой редкостью.





Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на июнь 2025 года в Санкт-Петербурге. Летний месяц порадует и теплыми солнечными деньками, и затяжными дождями. Переменчивость является одним из отличительных качеств июньской погоды.