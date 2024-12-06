Погода на июнь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2025.
Начало лета в северной столице России – это особая атмосфера: долгие вечера, белые ночи и, конечно же, непредсказуемая погода. Внезапный дождь может за секунды расстроить планы и испортить даже самое праздничное настроение, если не подготовиться к такому варианту развития событий. Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в июне 2025 года.
Погода в Санкт-Петербурге в июне
Июнь традиционно считается одним из самых благоприятных месяцев для визита в Санкт-Петербург. Северная столица встречает туристов одними из главных достопримечательностей региона – белыми ночами. Они начинаются во второй декаде июня и длятся до конца месяца. Пик белых ночей приходится на 20 числа, в это время вечерние сумерки практически сразу же переходят в утренние.
Но кроме уникальных природных явлений, Санкт-Петербург радует жителей и гостей по-настоящему летней погодой. В дневное время температура воздуха достигает +20°C, а ночью удерживается на уровне +12°C. При этом за Санкт-Петербургом сохраняется репутация самого дождливого региона. Среднемесячная норма осадков составляет 69 мм. Увеличивается и длительность солнечного сияния, достигая 254 часов за месяц, или в среднем 8,5 часов в сутки.
Специалисты-метеорологи постоянно анализируют информацию о погоде, в том числе и за предыдущие периоды. На основании полученным данным они составляют более точные прогнозы и выявляют аномалии. Погодная история Санкт-Петербурга подтверждает, что июнь может преподносить интересные сюрпризы. Самая высокая температура была зафиксирована 23 июня 2021 года: воздух прогрелся до +35,9°C. Наиболее прохладным днем летнего месяца за весь период погодных наблюдений стало 2 июня 1930 года – столбик термометра опускался до отметки +0,1°C.
По информации синоптиков Гидрометцентра, в 2025 году такие большие отклонения от климатической будут маловероятными. Сильных перепадов температуры ожидать не стоит, но погодные условия могут меняться очень часто. Рекомендуется не забывать о переменчивом характере июньской природы и регулярно следить за прогнозами.
Предлагаем подробнее изучить прогнозы погоды на июнь 2025 года в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге в первой половине июня 2025
Начало июня традиционно считается более прохладным периодом, когда еще ощущаются остатки весеннего настроения. Дожди в первой половине месяца, как правило, кратковременные и идут достаточно редко. Жители города и туристы смогут в полной мере насладиться солнцем в дневное время. Однако для вечерних прогулок стоит одеваться немного теплее, так как воздух будет довольно прохладным.
Средняя температура в первой половине месяца:
- днем – +18,7°C;
- ночью – +10°C.
В таблице собраны предварительные прогнозы погоды на первую половину июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Синоптики предупреждают, что эти данные могут немного отличаться от реальных погодных условий в конкретные дни месяца. Рекомендуется сверяться с актуальными прогнозами при планировании поездок и мероприятий под открытым небом, чтобы заранее подготовиться к возможным капризам природы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+19
|
+8
|
Солнечно
|
2
|
+17
|
+11
|
Осадки
|
3
|
+20
|
+9
|
Небольшая облачность
|
4
|
+18
|
+9
|
Солнечно
|
5
|
+19
|
+11
|
6
|
+19
|
+10
|
7
|
+20
|
+11
|
8
|
+16
|
+10
|
9
|
+18
|
+8
|
Небольшая облачность
|
10
|
+18
|
+11
|
11
|
+19
|
+10
|
Солнечно
|
12
|
+17
|
+11
|
Осадки
|
13
|
+20
|
+9
|
Облачно
|
14
|
+22
|
+11
|
Небольшая облачность
|
15
|
+18
|
+11
|
Солнечно
Первые дни месяца будут достаточно солнечными, а погодные условия – стабильными. Возможны редкие и непродолжительные дожди, которые вряд ли сильно испортят планы. Впрочем, лучше держать под рукой зонт, особенно если это рекомендуют синоптики.
Погода в Санкт-Петербурге во второй половине июня 2025
Вторая половина месяца обещает быть более теплой, но без осадков обойтись не удастся. Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Следует учитывать эту особенность летнего месяца, планируя проводить мероприятия на свежем воздухе и знакомство с местными достопримечательностями.
Средняя температура во второй половине месяца:
- днем – +20,1°C;
- ночью – +11,9°C.
Таблица с прогнозами на конец летнего месяца представлена ниже. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от атмосферных условий.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+18
|
+9
|
Солнечно
|
17
|
+19
|
+10
|
Осадки
|
18
|
+19
|
+12
|
19
|
+20
|
+11
|
20
|
+19
|
+12
|
Небольшая облачность
|
21
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
22
|
+21
|
+13
|
23
|
+20
|
+10
|
Небольшая облачность
|
24
|
+22
|
+11
|
Осадки
|
25
|
+19
|
+13
|
Облачно
|
26
|
+21
|
+11
|
Осадки
|
27
|
+20
|
+12
|
Облачно
|
28
|
+22
|
+13
|
Осадки
|
29
|
+20
|
+12
|
Небольшая облачность
|
30
|
+21
|
+13
|
Облачно
Во второй половине июня произойдет небольшое потепление. Температура поднимется на 1,4°C днем и на 1,9°C ночью. Погода преимущественно пасмурная и дождливая, а солнечные дни будут большой редкостью.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на июнь 2025 года в Санкт-Петербурге. Летний месяц порадует и теплыми солнечными деньками, и затяжными дождями. Переменчивость является одним из отличительных качеств июньской погоды.