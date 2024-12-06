Погода на июнь 2025 в Москве и Московской области

Июнь открывает летний сезон, но в этот период погода в столичном регионе часто бывает нестабильной и часто преподносит сюрпризы. Жара может быстро сменяться проливными дождями и прохладой, и наоборот. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным природным изменениям. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики на июнь 2025 в Москве и Московской области.

Какой бывает погода в июне в Москве

Начало лета – это время самых неожиданных погодных перемен. Отличительной чертой являются частые перепады температуры, грозы и даже град. Тем не менее, летний месяц остается одним из самых благоприятных для отдыха на свежем воздухе, если правильно планировать выбирать для него время и учитывать предупреждения синоптиков. Сильная жара еще не охватила Москву и Московскую область, а потому экскурсии и знакомство с местными достопримечательностями будет максимально комфортным.

Погодные условия этого месяца схожи с майскими за исключением более высокой температуры. В дневное время воздух прогревается до +23°C, а ночью столбик термометра опускается до +12°C. Колебания температуры в течение суток могут быть очень заметными, особенно в первой декаде июня. Также при планировании дел на месяц следует учитывать высокую вероятность дождей. Согласно статистическим данным, средняя норма осадков в июне составляет 77 мм, при этом почти половина дней будут дождливыми или пасмурными. Впрочем, июньские дожди в Москве непродолжительные и не слишком интенсивные.

Длительность светового дня в июне достигает годового максимума. В течение месяца этот показатель достигает 276 часов или в среднем 9,2 часа в сутки. Это делает июнь одним из благоприятных периодов для активного отдыха на природе, если принимать во внимание осадки и правильно планировать досуг.

Исторические данные показывают, что в первый месяц лета в Москве фиксировались аномальные температурные отклонения – как низкие, так и высокие. Абсолютный максимум был установлен 23 июня 2021 года и составил +34,8°C. Самый холодный июньский день пришелся на 1 июня 1916 года – температура упала до -2,3°C.

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что температура в июне 2025 года вряд ли будет значительно отличаться от среднемесячной нормы. Новые рекорды маловероятны. Впрочем, следует учитывать июньскую непредсказуемую погоду и регулярно следить за прогнозами метеорологов.





Предлагаем разобраться, какую погоду ожидают синоптики в июне 2025 года в Москве и Московской области.

Погода в Москве на начало июня 2025

Июньская погода отличается своими резкими переходами. Начало месяца будет традиционно прохладнее – еще сказывается влияние весны. Температура в ночное время может даже держаться на уровне +10°C. При прогулках в вечернее время возможно придется одеваться теплее. Возможны сильные температурные колебания.

Средняя температура в первой половине июня 2025 года:

днем – +20,4°C;

ночью – +13,1°C.

Согласно метеорологическим прогнозам, в начале июня 2025 года в Москве и Московской области будет преобладать умеренно теплая погода с небольшими осадками. В определенные дни этого периода могут происходить сильные колебания температуры. Стоит помнить, что данный прогноз является ориентировочным. Для более точного планирования дел рекомендуется сверяться с актуальными данными, которые предоставляют местные метеорологические службы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +21 +13 Переменная облачность 2 +17 +11 Солнечно 3 +22 +15 4 +22 +12 Осадки 5 +16 +14 Солнечно 6 +24 +13 Облачно 7 +20 +14 Переменная облачность 8 +21 +11 9 +19 +13 Осадки 10 +20 +12 11 +17 +13 Облачно 12 +21 +11 13 +19 +14 Солнечно 14 +24 +14 Переменная облачность 15 +23 +16

Отличительной чертой начала июня являются сильные перепады температуры, способные сбить с толку. В 2025 году эта погодная особенность сохранится. Однако темпы роста температуры, наблюдаемый в течение весны, начнут замедляться. За исключением отдельных моментов, показатели будут равномерными.





Погода в Москве на конец июня 2025

Переход ко второй половине месяца в июне происходит практически незаметно. Температурные перепады, характерные для начала лета, практически исчезают. Условия тоже не меняются – преобладает облачная погода с небольшими дождями.

Средняя температура во второй половине июня 2025 года:

днем – +21,4°C;

ночью – +14,5°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине июня 2025 года в Москве и Московской области. Осадки будут небольшими, но могут серьезно испортить настроение. Рекомендуется сверяться с прогнозами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +20 +12 Небольшая облачность 17 +19 +13 Осадки 18 +23 +15 Солнечно 19 +20 +14 20 +24 +16 21 +20 +15 22 +22 +14 23 +23 +15 24 +21 +14 25 +22 +15 Облачно 26 +22 +14 27 +20 +15 28 +23 +16 Небольшая облачность 29 +20 +15 30 +22 +14 Осадки

Вторая половина июня будет незначительно теплее. Повышение температуры составит +1°C днем и 1,4°C ночью. Осадки будут редким явлением, но следует учитывать общую переменчивость июньской погоды. Природа может преподнести неожиданные сюрпризы.





Подведем итог

Прогнозы синоптиков предупреждают об изменениях погоды в июне 2025 года в Москве и Московской области. Хоть солнечных дней и будет немного, но и дожди окажутся не самым частым явлением. Погодные условия будут характерными для этого месяца.