Погода на июнь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2025.
Июнь открывает летний сезон, но в этот период погода в столичном регионе часто бывает нестабильной и часто преподносит сюрпризы. Жара может быстро сменяться проливными дождями и прохладой, и наоборот. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее подготовиться к возможным природным изменениям. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики на июнь 2025 в Москве и Московской области.
Какой бывает погода в июне в Москве
Начало лета – это время самых неожиданных погодных перемен. Отличительной чертой являются частые перепады температуры, грозы и даже град. Тем не менее, летний месяц остается одним из самых благоприятных для отдыха на свежем воздухе, если правильно планировать выбирать для него время и учитывать предупреждения синоптиков. Сильная жара еще не охватила Москву и Московскую область, а потому экскурсии и знакомство с местными достопримечательностями будет максимально комфортным.
Погодные условия этого месяца схожи с майскими за исключением более высокой температуры. В дневное время воздух прогревается до +23°C, а ночью столбик термометра опускается до +12°C. Колебания температуры в течение суток могут быть очень заметными, особенно в первой декаде июня. Также при планировании дел на месяц следует учитывать высокую вероятность дождей. Согласно статистическим данным, средняя норма осадков в июне составляет 77 мм, при этом почти половина дней будут дождливыми или пасмурными. Впрочем, июньские дожди в Москве непродолжительные и не слишком интенсивные.
Длительность светового дня в июне достигает годового максимума. В течение месяца этот показатель достигает 276 часов или в среднем 9,2 часа в сутки. Это делает июнь одним из благоприятных периодов для активного отдыха на природе, если принимать во внимание осадки и правильно планировать досуг.
Исторические данные показывают, что в первый месяц лета в Москве фиксировались аномальные температурные отклонения – как низкие, так и высокие. Абсолютный максимум был установлен 23 июня 2021 года и составил +34,8°C. Самый холодный июньский день пришелся на 1 июня 1916 года – температура упала до -2,3°C.
Синоптики Гидрометцентра предполагают, что температура в июне 2025 года вряд ли будет значительно отличаться от среднемесячной нормы. Новые рекорды маловероятны. Впрочем, следует учитывать июньскую непредсказуемую погоду и регулярно следить за прогнозами метеорологов.
Предлагаем разобраться, какую погоду ожидают синоптики в июне 2025 года в Москве и Московской области.
Погода в Москве на начало июня 2025
Июньская погода отличается своими резкими переходами. Начало месяца будет традиционно прохладнее – еще сказывается влияние весны. Температура в ночное время может даже держаться на уровне +10°C. При прогулках в вечернее время возможно придется одеваться теплее. Возможны сильные температурные колебания.
Средняя температура в первой половине июня 2025 года:
- днем – +20,4°C;
- ночью – +13,1°C.
Согласно метеорологическим прогнозам, в начале июня 2025 года в Москве и Московской области будет преобладать умеренно теплая погода с небольшими осадками. В определенные дни этого периода могут происходить сильные колебания температуры. Стоит помнить, что данный прогноз является ориентировочным. Для более точного планирования дел рекомендуется сверяться с актуальными данными, которые предоставляют местные метеорологические службы.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+21
|
+13
|
Переменная облачность
|
2
|
+17
|
+11
|
Солнечно
|
3
|
+22
|
+15
|
4
|
+22
|
+12
|
Осадки
|
5
|
+16
|
+14
|
Солнечно
|
6
|
+24
|
+13
|
Облачно
|
7
|
+20
|
+14
|
Переменная облачность
|
8
|
+21
|
+11
|
9
|
+19
|
+13
|
Осадки
|
10
|
+20
|
+12
|
11
|
+17
|
+13
|
Облачно
|
12
|
+21
|
+11
|
13
|
+19
|
+14
|
Солнечно
|
14
|
+24
|
+14
|
Переменная облачность
|
15
|
+23
|
+16
Отличительной чертой начала июня являются сильные перепады температуры, способные сбить с толку. В 2025 году эта погодная особенность сохранится. Однако темпы роста температуры, наблюдаемый в течение весны, начнут замедляться. За исключением отдельных моментов, показатели будут равномерными.
Погода в Москве на конец июня 2025
Переход ко второй половине месяца в июне происходит практически незаметно. Температурные перепады, характерные для начала лета, практически исчезают. Условия тоже не меняются – преобладает облачная погода с небольшими дождями.
Средняя температура во второй половине июня 2025 года:
- днем – +21,4°C;
- ночью – +14,5°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра во второй половине июня 2025 года в Москве и Московской области. Осадки будут небольшими, но могут серьезно испортить настроение. Рекомендуется сверяться с прогнозами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+20
|
+12
|
Небольшая облачность
|
17
|
+19
|
+13
|
Осадки
|
18
|
+23
|
+15
|
Солнечно
|
19
|
+20
|
+14
|
20
|
+24
|
+16
|
21
|
+20
|
+15
|
22
|
+22
|
+14
|
23
|
+23
|
+15
|
24
|
+21
|
+14
|
25
|
+22
|
+15
|
Облачно
|
26
|
+22
|
+14
|
27
|
+20
|
+15
|
28
|
+23
|
+16
|
Небольшая облачность
|
29
|
+20
|
+15
|
30
|
+22
|
+14
|
Осадки
Вторая половина июня будет незначительно теплее. Повышение температуры составит +1°C днем и 1,4°C ночью. Осадки будут редким явлением, но следует учитывать общую переменчивость июньской погоды. Природа может преподнести неожиданные сюрпризы.
Подведем итог
Прогнозы синоптиков предупреждают об изменениях погоды в июне 2025 года в Москве и Московской области. Хоть солнечных дней и будет немного, но и дожди окажутся не самым частым явлением. Погодные условия будут характерными для этого месяца.