Погода в Сочи на июнь 2025 года

Курорты Краснодарского края летом всегда привлекают внимание туристов, жаждущих тепла, моря и ярких эмоций. Однако даже в летний период природа может сильно удивить. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует заранее подготовиться к возможным ситуациям. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики на июнь 2025 года в Сочи, чтобы организовать свой отдых с максимальным комфортом.

Особенности погоды в Сочи в июне

Курортный сезон официально стартует в Краснодарском крае в июне. Однако для разных видов отдыха стоит выбирать разное время. Начало летнего месяца будет относительно более прохладным, чем его вторая половина. Это время больше подходит для знакомства с местными достопримечательностями. Отдых на пляже стоит планировать на конец июня, к этому времени вода в море прогреется до комфортных +24°C.

Средняя температура воздуха в июне достигает +25°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается до +17°C. В июне в Сочи дожди идут достаточно редко. Среднемесячная норма осадков составляет 101 мм, что является самым низким значением среди всех месяцев года. Продолжительность солнечного сияния возрастает и достигает наивысших показателей – 261 час за месяц или 8,7 часов в день в среднем.

Информация о температуре и климатических условиях тщательно изучается метеорологами. Статистические данные помогают специалистам в составлении прогнозов на разные периоды. Помимо этого, исторические сведения используются для выявления температурных отклонений. Максимальная температура была зафиксирована 11 июня 2002 года и составила +35,2°C. Самым прохладным днем первого месяца лета стало 5 июня 1978 года: столбик термометра опустился до +7,1°C.

Синоптики предполагают, что в 2025 году аномальные отклонения от климатической нормы будут маловероятными. Спокойная июньская погода вряд ли сможет удивить жителей и гостей города Сочи. Впрочем, не стоит исключать погодную переменчивость. Природа Краснодарского края может удивить своими сюрпризами.





Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в Сочи в июне 2025 года.

Погода в Сочи в начале месяца

В первые дни летнего месяца еще ощущается влияние весны. Начало июня будет прохладным по меркам южного региона. Это благоприятное время для знакомства с достопримечательностями, оздоровления и других развлечений, но не для пляжного отдыха. Вода остается достаточно холодной для купания, всего +19°C. Прогулки по городу в дневное время будут комфортными, но для ночного периода суток, вероятно, придется одеваться теплее.

Средняя температура воздуха в первой половине июня:

днем – +23,1°C;

ночью – +18,4°C.

Ожидания синоптиков по погоде в начале июня 2025 года в Сочи показаны в таблице ниже. Планируя дела на месяц, необходимо помнить, что это ориентировочный прогноз. Он может отличаться от реальных погодных условий. Не забывайте сверяться с актуальными прогнозами.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +21 +18 Солнечно 2 +23 +17 3 +22 +17 Небольшая облачность 4 +23 +18 Солнечно 5 +23 +19 6 +24 +18 Облачно 7 +23 +20 Солнечно 8 +25 +19 9 +22 +17 10 +24 +19 11 +22 +18 12 +24 +19 13 +23 +18 14 +25 +20 Небольшая облачность 15 +22 +19 Солнечно

Погода будет достаточно комфортной: летний зной еще не наступил, а весенняя прохлада уже постепенно отступает. Дожди в этот период маловероятны, позволяя в полной мере насладиться изучением достопримечательностей, различными мероприятиями под открытым небом и просто прогулками по городу.





Прогноз погоды на конец месяца

Вторая половина июня будет теплее, и это в первую очередь отразиться на температуре воды. К третьей декаде море прогреется до +23°C..+24°C. Впрочем, далеко не каждому человеку этого будет достаточно. Любителям тепла стоит подождать еще несколько недель.

Средняя температура воздуха во второй половине июня:

днем – +24,5°C;

ночью – +20,2°C.

Синоптики предполагают, что в конце июня дожди будут выпадать чаще. Они могут подпортить настроение, особенно если на это время планировались важные мероприятия под открытым небом. Важно учитывать особенности этого периода месяца, чтобы непогода не застала врасплох. Прогноз погоды на вторую половину июня 2025 года в Сочи представлен в таблице.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +24 +20 Осадки 17 +25 +18 Солнечно 18 +23 +21 19 +26 +20 Небольшая облачность 20 +26 +21 Осадки 21 +24 +19 Облачно 22 +25 +21 Солнечно 23 +26 +20 Облачно 24 +24 +22 Осадки 25 +25 +20 Солнечно 26 +22 +19 27 +25 +21 28 +26 +20 Небольшая облачность 29 +24 +21 Солнечно 30 +23 +20

Во второй половине июня ожидается небольшое потепление. В дневное время изменения составят 1,4°C, а ночью потеплеет на 1,8°C. Такие изменения кажутся несущественными, но будут ощущаться намного сильнее.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды в Сочи на июнь 2025 года. Лето встретит жителей и гостей курортного города теплой и спокойной погодой. Условия для отдыха будут комфортными, но море будет недостаточно прогрето для купания. Любителям теплой морской воды стоит планировать свой отпуск на следующий месяц.