Погода на февраль 2026 в Москве и Московской области

Февраль традиционно считается самым холодным, но именно в этом месяце погода часто меняется без предупреждения. Морозные дни могут внезапно сменяться оттепелью, а спокойные периоды – снегопадами и порывами сильного ветра. Синоптики подготовили прогноз погоды на февраль 2026 года для Москвы и Московской области, чтобы помочь жителям и гостям столицы спланировать свой досуг и быть готовыми к возможным изменениям.

Погода в Москве и Московской области в феврале

Февраль находится на границе зимы и весны. Несмотря на приближение тепла, зима все еще диктует условия. Зимний месяц отличается нестабильностью: температура может меняться несколько раз в неделю, а погодные условия – от морозного дня до мягкой оттепели. Именно поэтому февраль считается одним из самых непредсказуемых периодов года, когда природа способна удивлять даже опытных метеорологов.

Средняя температура воздуха в феврале держится на уровне -3…-4°C днем и -8…-9°C ночью. Осадков будет немного: среднемесячная норма составляет 44 мм за месяц, что делает февраль одним из самых засушливых зимних месяцев. Световой день постепенно увеличивается, но пока остается коротким, редко превышая 10 часов в сутки. Ветер будет умеренным, но временами усиливается до порывистого, создавая ощущение более холодной погоды. Снег будет держаться большую часть месяца, а дорожки на улицах и в парках покрываются слоем льда, поэтому стоит быть осторожными при прогулках.

Туристическая активность в этот период низкая. Даже праздничные даты редко привлекают гостей в столицу. Холод, ветер, скользкие тротуары и частые осадки не располагают к длительным прогулкам и экскурсиям. Однако для жителей города февраль может быть временем коротких прогулок, катания на коньках, лыжах или санках, особенно в начале месяца, когда снег еще свежий. Прогнозы синоптиков помогают планировать такие мероприятия на конкретные дни, учитывая переменчивость погоды.

Синоптики используют архивные данные, чтобы составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Анализ метеорологических наблюдений прошлых лет позволяет предсказывать возможные отклонения от нормы, выявлять аномалии и закономерности. Также с его помощью можно установить, когда фиксировались температурные рекорды:

Самыми теплым днем месяца считается 27 февраля 1989 года. Столбик термометра показывал +8,3°C.

Самым холодным днем является 6 февраля 1929 года. Температура воздуха падала до -38,2°C.

По оценкам специалистов, погода в феврале 2026 года будет близка к климатической норме. Возможны кратковременные потепления на 1–2°C выше привычных значений. Тем не менее резкие перепады погоды сохраняются, поэтому стоит быть готовыми к внезапным изменениям. Прогнозы синоптиков Гидрометцентра помогут точнее планировать дела на месяц и корректировать их при необходимости.





Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в различные периоды февраля 2026 года.

Погода в Москве на начало февраля 2026

Первая половина месяца традиционно холодная. В ночные часы температура часто опускается ниже -10°C, но осадков будет не так много. Этот период считается самым холодным в месяце, несмотря на общее потепление, наблюдаемое в последние годы. В утренние и вечерние часы морозы могут быть особенно резкими, поэтому стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.

Средние показатели температуры в начале февраля:

Днем : -1,4°C.

: -1,4°C. Ночью: -8,4°C.

Подробный прогноз представлен в таблице ниже. Kleo.ru рекомендует регулярно сверяться с актуальными данными, поскольку погодные условия могут меняться очень быстро. В этот период лучше планировать короткие прогулки и избегать длительного нахождения на открытом воздухе в вечернее и ночное время.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -1 -12 Облачно 2 0 -7 3 -2 -6 4 -2 -7 Осадки 5 -4 -11 Переменная облачность 6 -6 -9 7 -2 -11 Солнечно 8 0 -10 9 -2 -10 Облачно 10 1 -5 Переменная облачность 11 1 -11 12 0 -6 Облачно 13 -1 -7 Осадки 14 -1 -6 Облачно

В первой половине февраля погода ощущается намного холоднее, чем показывает термометр. Даже при умеренном ветре температура воспринимается ниже фактической. Это не самый комфортный период для длительных прогулок и знакомства с местными достопримечательностями на свежем воздухе. Рекомендуется заранее продумывать маршруты и одеваться теплее.





Погода в Москве на конец февраля 2026

Во второй половине месяца близость весны будет намного заметнее. В первые дни этого периода температура днем все еще будет отрицательной, но уже в третьей декаде начнет закрепляться над нулевой отметкой. Усиливается ветер, повышается влажность воздуха, из-за чего погода может казаться прохладнее, чем есть на самом деле. По мере приближения тепла появятся периодические оттепели, во время которых снег на улицах начинает таять.

Средние температурные значения во второй половине месяца:

Днем : -0,1°C.

: -0,1°C. Ночью: -6,7°C.

Долгосрочные прогнозы февраля дают общее представление о погодных тенденциях, однако конкретные условия могут немного отличаться от предсказанных. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за непогоды, рекомендуется регулярно сверяться с актуальными сводками и правильно подбирать одежду, особенно при планировании прогулок или поездок под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 -2 -9 Переменная облачность 16 -4 -11 17 -4 -9 18 -1 -7 Солнечно 19 -1 -7 20 -1 -9 Переменная облачность 21 -2 -9 Осадки 22 1 -3 23 3 -4 Переменная облачность 24 3 -8 Облачно 25 2 -4 Солнечно 26 2 -4 27 1 -2 28 2 -8 Облачно

В третьей декаде февраля изменения температуры будут особенно заметными. В среднем, по сравнению с первой половиной месяца, днем потеплеет на 1,3°, а ночью – на 1,7°C. Однако до настоящего весеннего тепла еще далеко, поэтому не стоит торопиться доставать легкую одежду. Влажность и порывы ветра сохраняют ощущение прохлады, особенно в утренние и вечерние часы.





Подведем итог

Согласно прогнозам погоды от синоптиков Гидрометцентра, февраль 2026 года в Москве и Московской области пройдет без резких климатических отклонений. В целом температурный фон останется в пределах сезонной нормы с небольшим потеплением на 1-2°. Для жителей и гостей столицы важно учитывать колебания и планировать прогулки и активный отдых с учетом погодных условий.