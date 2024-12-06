Погода на апрель 2025 в Санкт-Петербурге

Апрель – это время, когда природа активно пробуждается. Северная столица России, известная своим переменчивым климатом, постепенно освобождается от влияния зимы. Но какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года? Клео.ру предлагает детально изучить, какие сюрпризы приготовила природа и стоит ли рассчитывать на обилие солнечных дней.

Погода в Санкт-Петербурге в апреле

Середина весны – это особый период для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В апреле унылые и серые зимние пейзажи преображаются и сменяются яркими весенними красками. Холодные ветра постепенно уступают место теплым и спокойным дням. Но даже в этот период природа может преподносить сюрпризы, которые могут полностью нарушить планы.

Согласно метеорологическим данным в течение всех лет наблюдения, средняя дневная температура в Санкт-Петербурге составляет +8..+10°C, а в ночное время воздух охлаждается до +1..+2°C. Апрель считается одним из самых засушливых месяцев в регионе. Среднемесячное количество осадков составляет всего 37 мм, на уровне февраля и марта. Впрочем, погода, как правило, преимущественно пасмурная, но с очень редкими дождями. В целом, погодные условия будут комфортными для прогулок, экскурсий, загородных поездок и хорошего времяпровождения под открытым небом.

Метеорологические службы тщательно собирают, хранят и используют информацию об изменениях в погоде. На основании исторических данных специалистам удается определить погодные тенденции, выявить аномалии и использовать их в актуальных климатических моделях. Одной из главных особенностей является возможность определить температурные экстремумы, чтобы в последствии использовать их для корректирования прогнозов.

В разное время в Санкт-Петербурге фиксировались такие случаи:

абсолютный максимум – +25,3°C (24 апреля 2000 года);

абсолютный минимум – -21,8°C (4 апреля 1881 года).

В 2025 году синоптики не ожидают климатических аномалий и новых рекордов. Но нужно помнить, что весенняя погода не отличается сильной стабильностью, а природа может преподнести новый сюрприз в самое неожиданное время. Рекомендуется регулярно следить за предупреждениями синоптиков и корректировать свои планы в соответствии с новыми данными.





Клео.ру предлагает детально изучить прогнозы и понять, какую погоду обещают метеорологи в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года.

Прогноз погоды на начало апреля

Зимняя прохлада все еще будет ощущаться в первые дни нового месяца. Погода будет мало отличаться от марта. А температурные показатели в темное время суток и вовсе будут на нулевой отметке и даже немного ниже. Для активного отдыха и туристических посещений этот период является не самым комфортным, поэтому на улицах будет относительное спокойствие, с учетом специфики Санкт-Петербурга.

Средняя температура в первой половине апреля:

днем – +5,4°C;

ночью – +0,1°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в начале апреля 2025 года. Это относительно спокойный период месяца, хотя возможны и исключения. Резкие перепады температуры происходят нечасто, но могут нарушить все планы, если к ним не подготовиться заранее. Чтобы не оказать в неприятной ситуации следует учитывать только актуальные данные от синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +4 0 Облачно 2 +2 0 Осадки 3 +4 0 Облачно 4 +5 -2 5 +5 -1 Небольшая облачность 6 +4 -2 7 +4 0 Облачно 8 +6 +1 Солнечно 9 +6 -1 Небольшая облачность 10 +6 +2 11 +6 -1 12 +7 0 Осадки 13 +8 +2 Солнечно 14 +7 +1 Облачно 15 +7 +2

Влияние зимы еще будет ощущаться в атмосфере первых дней, особенно в ночные и утренние часы. Впрочем, ситуация начнет быстро меняться, начиная со второй декады апреля. Количество солнечных дней остается сравнительно небольшим, солнце будет радовать жителей и гостей города лишь во второй половине месяца.





Прогноз погоды на конец апреля

Весна окончательно вступит в свои права и начнет диктовать условия, начиная со второй половины месяца. Угроза заморозков будет минимальной, а количество полностью солнечных дней увеличится. Такие изменения скажутся и на температуре – станет теплее как по данным термометра, так и по ощущениям.

Средняя температура во второй половине апреля:

днем – +9,9°C;

ночью – +4,5°C.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +8 +4 Солнечно 17 +8 +3 Облачно 18 +8 +2 19 +9 +1 Солнечно 20 +9 +2 21 +8 +3 22 +10 +5 Небольшая облачность 23 +8 +6 Солнечно 24 +10 +4 25 +10 +6 Небольшая облачность 26 +12 +5 Облачно 27 +12 +7 Солнечно 28 +14 +8 29 +12 +5 Облачно 30 +10 +6 Солнечно

Самые важные отличия второй половины апреля заключаются в изменении температуры и количестве солнечных дней. В среднем, в дневное время потеплеет на 4,5°C, а ночью – на 4,4°C. Заметно повысится продолжительность светового дня. Любителям прогулок на свежем воздухе и гостям северной столицы удастся в полной мере насладиться солнечными деньками и теплой погодой.





Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года будет умеренно теплой, характерной для этого времени. Осадки, хоть и будут крайне редкими, все же могут доставить проблемы, если не учитывать их вероятность в своих планах. Жителям и гостям города рекомендуется пока не прятать теплую одежду, она может пригодиться в первые дни месяца, а также ночью или ранним утром.