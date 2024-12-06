Погода на апрель 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2025.
Апрель – это время, когда природа активно пробуждается. Северная столица России, известная своим переменчивым климатом, постепенно освобождается от влияния зимы. Но какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года? Клео.ру предлагает детально изучить, какие сюрпризы приготовила природа и стоит ли рассчитывать на обилие солнечных дней.
Погода в Санкт-Петербурге в апреле
Середина весны – это особый период для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В апреле унылые и серые зимние пейзажи преображаются и сменяются яркими весенними красками. Холодные ветра постепенно уступают место теплым и спокойным дням. Но даже в этот период природа может преподносить сюрпризы, которые могут полностью нарушить планы.
Согласно метеорологическим данным в течение всех лет наблюдения, средняя дневная температура в Санкт-Петербурге составляет +8..+10°C, а в ночное время воздух охлаждается до +1..+2°C. Апрель считается одним из самых засушливых месяцев в регионе. Среднемесячное количество осадков составляет всего 37 мм, на уровне февраля и марта. Впрочем, погода, как правило, преимущественно пасмурная, но с очень редкими дождями. В целом, погодные условия будут комфортными для прогулок, экскурсий, загородных поездок и хорошего времяпровождения под открытым небом.
Метеорологические службы тщательно собирают, хранят и используют информацию об изменениях в погоде. На основании исторических данных специалистам удается определить погодные тенденции, выявить аномалии и использовать их в актуальных климатических моделях. Одной из главных особенностей является возможность определить температурные экстремумы, чтобы в последствии использовать их для корректирования прогнозов.
В разное время в Санкт-Петербурге фиксировались такие случаи:
- абсолютный максимум – +25,3°C (24 апреля 2000 года);
- абсолютный минимум – -21,8°C (4 апреля 1881 года).
В 2025 году синоптики не ожидают климатических аномалий и новых рекордов. Но нужно помнить, что весенняя погода не отличается сильной стабильностью, а природа может преподнести новый сюрприз в самое неожиданное время. Рекомендуется регулярно следить за предупреждениями синоптиков и корректировать свои планы в соответствии с новыми данными.
Клео.ру предлагает детально изучить прогнозы и понять, какую погоду обещают метеорологи в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года.
Прогноз погоды на начало апреля
Зимняя прохлада все еще будет ощущаться в первые дни нового месяца. Погода будет мало отличаться от марта. А температурные показатели в темное время суток и вовсе будут на нулевой отметке и даже немного ниже. Для активного отдыха и туристических посещений этот период является не самым комфортным, поэтому на улицах будет относительное спокойствие, с учетом специфики Санкт-Петербурга.
Средняя температура в первой половине апреля:
- днем – +5,4°C;
- ночью – +0,1°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в начале апреля 2025 года. Это относительно спокойный период месяца, хотя возможны и исключения. Резкие перепады температуры происходят нечасто, но могут нарушить все планы, если к ним не подготовиться заранее. Чтобы не оказать в неприятной ситуации следует учитывать только актуальные данные от синоптиков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+4
|
0
|
Облачно
|
2
|
+2
|
0
|
Осадки
|
3
|
+4
|
0
|
Облачно
|
4
|
+5
|
-2
|
5
|
+5
|
-1
|
Небольшая облачность
|
6
|
+4
|
-2
|
7
|
+4
|
0
|
Облачно
|
8
|
+6
|
+1
|
Солнечно
|
9
|
+6
|
-1
|
Небольшая облачность
|
10
|
+6
|
+2
|
11
|
+6
|
-1
|
12
|
+7
|
0
|
Осадки
|
13
|
+8
|
+2
|
Солнечно
|
14
|
+7
|
+1
|
Облачно
|
15
|
+7
|
+2
Влияние зимы еще будет ощущаться в атмосфере первых дней, особенно в ночные и утренние часы. Впрочем, ситуация начнет быстро меняться, начиная со второй декады апреля. Количество солнечных дней остается сравнительно небольшим, солнце будет радовать жителей и гостей города лишь во второй половине месяца.
Прогноз погоды на конец апреля
Весна окончательно вступит в свои права и начнет диктовать условия, начиная со второй половины месяца. Угроза заморозков будет минимальной, а количество полностью солнечных дней увеличится. Такие изменения скажутся и на температуре – станет теплее как по данным термометра, так и по ощущениям.
Средняя температура во второй половине апреля:
- днем – +9,9°C;
- ночью – +4,5°C.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+8
|
+4
|
Солнечно
|
17
|
+8
|
+3
|
Облачно
|
18
|
+8
|
+2
|
19
|
+9
|
+1
|
Солнечно
|
20
|
+9
|
+2
|
21
|
+8
|
+3
|
22
|
+10
|
+5
|
Небольшая облачность
|
23
|
+8
|
+6
|
Солнечно
|
24
|
+10
|
+4
|
25
|
+10
|
+6
|
Небольшая облачность
|
26
|
+12
|
+5
|
Облачно
|
27
|
+12
|
+7
|
Солнечно
|
28
|
+14
|
+8
|
29
|
+12
|
+5
|
Облачно
|
30
|
+10
|
+6
|
Солнечно
Самые важные отличия второй половины апреля заключаются в изменении температуры и количестве солнечных дней. В среднем, в дневное время потеплеет на 4,5°C, а ночью – на 4,4°C. Заметно повысится продолжительность светового дня. Любителям прогулок на свежем воздухе и гостям северной столицы удастся в полной мере насладиться солнечными деньками и теплой погодой.
Подведем итог
Согласно прогнозам синоптиков, погода в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года будет умеренно теплой, характерной для этого времени. Осадки, хоть и будут крайне редкими, все же могут доставить проблемы, если не учитывать их вероятность в своих планах. Жителям и гостям города рекомендуется пока не прятать теплую одежду, она может пригодиться в первые дни месяца, а также ночью или ранним утром.