Погода на апрель 2025 в Москве и Московской области

Апрель – самый стабильный месяц года в отношении погоды. Но даже в таких условиях природа умеет удивлять своими переменами и погодными аномалиями. Прогноз погоды на апрель 2025 года подскажет, чего следует ожидать в Москве и Московской области, чтобы подготовиться к различным ситуациям.

Средние климатические показатели апреля в Москве и области

Настоящая весна приходит в столичный регион именно в апреле. В этот период температура держится стабильно выше нулевой отметки на шкале термометра. В дневное время условия будут максимально комфортными для отдыха и времяпровождения на свежем воздухе, а вот ночью придется одеваться теплее. По этой причине большинство туристов посещают российскую столицу именно в апреле.

По информации синоптиков, средняя дневная температура поднимается до 11-12°C, но в ночное время показатели все еще могут снижаться до низких значений – до 2°C, и даже ниже. Весенний месяц считается одним из самых сухих – среднемесячная норма осадков составляет всего 37 мм. При этом дождливая погода наблюдается в среднем 10 дней в месяц. Погода будет преимущественно пасмурной.

Для составления точных прогнозов погоды синоптики использую информацию за предыдущие годы. Проанализировав данные, экспертам удается обнаружить аномалии, отклонения и закономерности. Также статистическая информация помогает определить температурные экстремумы, необходимые для коррекции прогнозов. В различные годы в Москве фиксировались такие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +28,9°C (29 апреля 2012 года);

абсолютный минимум – -21°C (1 апреля 1879 года).

По имеющимся предварительным данным, в 2025 году погода будет близка к климатической норме. Резкие скачки температуры и новые рекорды маловероятны. Впрочем, нельзя забывать, что природа умеет удивлять своими сюрпризами. Планируя дела не месяц, стоит пользоваться только актуальной информацией о погоде.





Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в апреле 2025 года.

Погода в Москве на начало апреля

Первые дни весеннего месяца все еще будут сохранять напоминания о зиме и холодном марте. Но спустя несколько дней от них не останется никаких напоминаний. Впрочем, жителям и гостям российской столицы не стоит расслабляться раньше времени. Внезапные дожди, сопровождаемые сильным и холодным ветром, могут доставить немало проблем.

Средняя температура в первой половине апреля:

днем – +8,6°C;

ночью – +1,9°C.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики пользуются данными по погоде за предыдущие годы. Тщательный анализ и наработанная методика позволяют получить относительно высокую точность, однако предугадать все природные сюрпризы просто невозможно. В некоторых ситуациях такие прогнозы могут немного отличаться от реальной погоды. При составлении планов на месяц стоит учитывать эти особенности и пользоваться только самой актуальной информацией.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +4 0 Осадки 2 +8 +2 Пасмурно 3 +5 +1 Солнечно 4 +7 0 Пасмурно 5 +8 +1 Осадки 6 +9 0 Пасмурно 7 +8 0 Солнечно 8 +9 +4 Осадки 9 +9 +1 Пасмурно 10 +10 +4 11 +9 +2 Осадки 12 +9 +3 Пасмурно 13 +11 +3 Солнечно 14 +12 +3 Пасмурно 15 +11 +4 Осадки

Первая половина месяца отличается более пасмурной и дождливой погодой. Первые существенные изменения начнут появляться лишь ближе к середине апреля. К этому моменту дневная температура начнет закрепляться на уровне выше +10°C. Осадки также становятся менее частыми.





Погода в Москве на конец апреля 2025 года

Во второй половине апреля весенняя погода будет более выраженной. Дневная температура продолжит рост, а солнце будет чаще радовать своим присутствием. Впрочем, пасмурных дней тоже предостаточно, поэтому не стоит надеяться только на благосклонность природы. Лучше иметь при себе зонт, если это рекомендуют синоптики.

Средняя температура во второй половине апреля:

днем – +12,8°C;

ночью – +5,7°C.

Таблица ниже демонстрирует, какой будет погода в Москве и Московской области в конце апреля 2025 года. Рекомендации синоптиков помогут лучше подготовиться к погодным сюрпризам и распланировать свои дела на этот период месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +12 +6 Солнечно 17 +11 +6 Пасмурно 18 +11 +4 Осадки 19 +11 +2 Пасмурно 20 +12 +2 Переменная облачность 21 +12 +2 Осадки 22 +11 +6 23 +10 +7 24 +11 +7 Солнечно 25 +14 +5 26 +15 +4 Переменная облачность 27 +15 +5 Пасмурно 28 +17 +11 Переменная облачность 29 +15 +10 Пасмурно 30 +15 +9 Переменная облачность

Переход весны в новую фазу отчетливо виден во второй половине апреля. Средняя температура днем возрастет на 4,2°С, а в ночное время – на 3,8°C. Погода будет преимущественно облачно, но осадки ожидаются непродолжительными. Впрочем, даже они могут доставить проблемы, если к ним не подготовиться заранее.





Подведем итог

Метеорологи предупреждают о том, какой будет погода на апрель 2025 года в Москве и Московской области. По прогнозам синоптиков, условия будут характерными для этого месяца. Аномалии и резкие скачки температуры маловероятными, но не стоит их полностью исключать.