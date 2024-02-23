Погода в Сочи на апрель 2024 года

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на апрель 2024 года. В этом месяце весенний климат ощущается особенно сильно. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми днями. Но не стоит забывать об осторожности, ведь весенняя погода может сильно удивить своими переменами.
Особенности погоды в Сочи в апреле
Второй весенний месяц находится на границе двух курортных сезонов в Сочи. Горнолыжные курорты уже начинают потихонечку завершать свою деятельность, а для пляжного отдыха подходящее время еще не наступило. Количество туристов в апреле будет небольшим, поэтому для любителей изучать достопримечательности наступает самый благоприятный период. Курортный город приятно удивит своим спокойствием и доступными ценами.
Погодные условия в апреле начинают постепенно стабилизироваться. Хоть природа и может удивить аномалиями, но их вероятность будет крайне низкой. Погода будет преимущественно солнечной, с небольшой облачностью и редкими дождями. С начала месяца продолжительность светового дня увеличивается до 14 часов в сутки.
Средняя температура в середине весны устанавливается на уровне +15°C, а в темное время суток воздух охлаждается до +9°C. Вода прогреется в апреле до +10°C, поэтому купаться в море предпочитают только закаленные и подготовленные люди. Месячная норма осадков составляет 109 мм.
Информация о погодных условиях за предыдущие годы помогает метеорологам отслеживать климатические изменения и составлять точные прогнозы. С помощью статистических данных можно определить самые большие температурные отклонения, происходившие за всю историю погодных наблюдений.
В апреле в Сочи в различные годы фиксировались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +33,7°C (14 апреля 1915 года);
- абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года).
Синоптики предполагают, что температурные показатели будут на 2-3°C выше средних значений, но это вписывается в допустимые рамки. Аномальной погоды в апреле 2024 года в Сочи, по мнению метеорологов, не будет. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы могут немного не совпадать с реальной погодой в конкретные дни месяца, так как они не учитывают некоторые важные факторы.
Подробнее о том, какие погодные изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.
Погода в Сочи в начале месяца
Температура в течение всего апреля будет относительно стабильной, но в первой половине будет немного прохладнее. Влияние предыдущего месяца всё еще довольно ощутимо. Этот период также будет и самым ветреным. Сила ветра в среднем составит 8-9 м/с. Возможны сильные дожди.
Средняя температура в первой половине апреля 2024 года:
- дневная – +12,6°C;
- ночная – +7,4°C.
Таблица ниже показывает, какую погоду следует ждать россиянам в Сочи в начале апреля 2024 года, согласно прогнозам метеорологических служб. Предварительный прогноз поможет выбрать наиболее подходящие дни для посещения местных достопримечательностей и экскурсионных программ.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+12
|
+8
|
Небольшая облачность
|
2
|
+15
|
+7
|
3
|
+11
|
+7
|
4
|
+11
|
+8
|
Осадки
|
5
|
+10
|
+6
|
Небольшая облачность
|
6
|
+13
|
+8
|
Пасмурно
|
7
|
+18
|
+8
|
Осадки
|
8
|
+11
|
+8
|
Солнечно
|
9
|
+14
|
+8
|
Пасмурно
|
10
|
+12
|
+7
|
Солнечно
|
11
|
+13
|
+5
|
12
|
+13
|
+10
|
Осадки
|
13
|
+11
|
+7
|
Небольшая облачность
|
14
|
+12
|
+7
|
Осадки
|
15
|
+13
|
+7
|
Небольшая облачность
Апрельская погода в Сочи будет недостаточно солнечной по меркам данного региона. Дожди могут серьезно подпортить настроение, а прохладные вечера не очень подходят для прогулок в темное время суток.
Прогноз погоды на конец месяца
Во второй половине месяца погода переменится. Особо заметными окажутся изменения в температуре ночью. Прогулки на свежем воздухе будут приносить истинное удовольствие. Значительно возрастет количество полностью солнечных дней, а дожди станут очень редким явлением. Температура кратковременно может достигать +20°C.
Средняя температура во второй половине апреля 2024 года:
- дневная – +14,8°C;
- ночная – +9,7°C.
Во второй половине месяца в воздухе появится ощущение стремительно приближающегося лета. Клео.ру напоминает о том, что долгосрочные прогнозы погоды основаны на исторических данных, поэтому могут незначительно отличаться от реальных условий. При планировании важных событий стоит изучать предупреждения синоптиков непосредственно перед этими днями.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+14
|
+7
|
Солнечно
|
17
|
+16
|
+10
|
18
|
+13
|
+8
|
19
|
+13
|
+11
|
20
|
+13
|
+8
|
21
|
+16
|
+9
|
Небольшая облачность
|
22
|
+13
|
+8
|
23
|
+14
|
+9
|
Осадки
|
24
|
+13
|
+9
|
Солнечно
|
25
|
+13
|
+10
|
Небольшая облачность
|
26
|
+15
|
+10
|
Осадки
|
27
|
+15
|
+10
|
Солнечно
|
28
|
+17
|
+12
|
29
|
+20
|
+13
|
30
|
+17
|
+12
Во второй половине месяца температура возрастет. Метеорологи ожидают повышение на 2,2°C днем и на 2,3°C ночью. Вероятность осадков сильно снизится. Большинство дней будут полностью солнечными или с незначительной облачностью.
Подведем итог
Синоптики обещают солнечную погоду в Сочи на апрель 2024 года. Этот месяц считается самым благоприятным для экскурсий и изучения достопримечательностей. Но всегда следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивлять своими сюрпризами.