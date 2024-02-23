Погода в Сочи на апрель 2024 года

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на апрель 2024 года. В этом месяце весенний климат ощущается особенно сильно. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми днями. Но не стоит забывать об осторожности, ведь весенняя погода может сильно удивить своими переменами.

Особенности погоды в Сочи в апреле

Второй весенний месяц находится на границе двух курортных сезонов в Сочи. Горнолыжные курорты уже начинают потихонечку завершать свою деятельность, а для пляжного отдыха подходящее время еще не наступило. Количество туристов в апреле будет небольшим, поэтому для любителей изучать достопримечательности наступает самый благоприятный период. Курортный город приятно удивит своим спокойствием и доступными ценами.

Погодные условия в апреле начинают постепенно стабилизироваться. Хоть природа и может удивить аномалиями, но их вероятность будет крайне низкой. Погода будет преимущественно солнечной, с небольшой облачностью и редкими дождями. С начала месяца продолжительность светового дня увеличивается до 14 часов в сутки.

Средняя температура в середине весны устанавливается на уровне +15°C, а в темное время суток воздух охлаждается до +9°C. Вода прогреется в апреле до +10°C, поэтому купаться в море предпочитают только закаленные и подготовленные люди. Месячная норма осадков составляет 109 мм.

Информация о погодных условиях за предыдущие годы помогает метеорологам отслеживать климатические изменения и составлять точные прогнозы. С помощью статистических данных можно определить самые большие температурные отклонения, происходившие за всю историю погодных наблюдений.

В апреле в Сочи в различные годы фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +33,7°C (14 апреля 1915 года);

абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года).

Синоптики предполагают, что температурные показатели будут на 2-3°C выше средних значений, но это вписывается в допустимые рамки. Аномальной погоды в апреле 2024 года в Сочи, по мнению метеорологов, не будет. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы могут немного не совпадать с реальной погодой в конкретные дни месяца, так как они не учитывают некоторые важные факторы.

Подробнее о том, какие погодные изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.





Погода в Сочи в начале месяца

Температура в течение всего апреля будет относительно стабильной, но в первой половине будет немного прохладнее. Влияние предыдущего месяца всё еще довольно ощутимо. Этот период также будет и самым ветреным. Сила ветра в среднем составит 8-9 м/с. Возможны сильные дожди.

Средняя температура в первой половине апреля 2024 года:

дневная – +12,6°C;

ночная – +7,4°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду следует ждать россиянам в Сочи в начале апреля 2024 года, согласно прогнозам метеорологических служб. Предварительный прогноз поможет выбрать наиболее подходящие дни для посещения местных достопримечательностей и экскурсионных программ.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +12 +8 Небольшая облачность 2 +15 +7 3 +11 +7 4 +11 +8 Осадки 5 +10 +6 Небольшая облачность 6 +13 +8 Пасмурно 7 +18 +8 Осадки 8 +11 +8 Солнечно 9 +14 +8 Пасмурно 10 +12 +7 Солнечно 11 +13 +5 12 +13 +10 Осадки 13 +11 +7 Небольшая облачность 14 +12 +7 Осадки 15 +13 +7 Небольшая облачность

Апрельская погода в Сочи будет недостаточно солнечной по меркам данного региона. Дожди могут серьезно подпортить настроение, а прохладные вечера не очень подходят для прогулок в темное время суток.





Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине месяца погода переменится. Особо заметными окажутся изменения в температуре ночью. Прогулки на свежем воздухе будут приносить истинное удовольствие. Значительно возрастет количество полностью солнечных дней, а дожди станут очень редким явлением. Температура кратковременно может достигать +20°C.

Средняя температура во второй половине апреля 2024 года:

дневная – +14,8°C;

ночная – +9,7°C.

Во второй половине месяца в воздухе появится ощущение стремительно приближающегося лета. Клео.ру напоминает о том, что долгосрочные прогнозы погоды основаны на исторических данных, поэтому могут незначительно отличаться от реальных условий. При планировании важных событий стоит изучать предупреждения синоптиков непосредственно перед этими днями.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +14 +7 Солнечно 17 +16 +10 18 +13 +8 19 +13 +11 20 +13 +8 21 +16 +9 Небольшая облачность 22 +13 +8 23 +14 +9 Осадки 24 +13 +9 Солнечно 25 +13 +10 Небольшая облачность 26 +15 +10 Осадки 27 +15 +10 Солнечно 28 +17 +12 29 +20 +13 30 +17 +12

Во второй половине месяца температура возрастет. Метеорологи ожидают повышение на 2,2°C днем и на 2,3°C ночью. Вероятность осадков сильно снизится. Большинство дней будут полностью солнечными или с незначительной облачностью.





Подведем итог

Синоптики обещают солнечную погоду в Сочи на апрель 2024 года. Этот месяц считается самым благоприятным для экскурсий и изучения достопримечательностей. Но всегда следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивлять своими сюрпризами.