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Погода в Сочи на апрель 2024 года

Погода в Сочи на апрель 2024 года

Какой будет погода в Сочи — самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2024.

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на апрель 2024 года. В этом месяце весенний климат ощущается особенно сильно. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми днями. Но не стоит забывать об осторожности, ведь весенняя погода может сильно удивить своими переменами.

Особенности погоды в Сочи в апреле

Второй весенний месяц находится на границе двух курортных сезонов в Сочи. Горнолыжные курорты уже начинают потихонечку завершать свою деятельность, а для пляжного отдыха подходящее время еще не наступило. Количество туристов в апреле будет небольшим, поэтому для любителей изучать достопримечательности наступает самый благоприятный период. Курортный город приятно удивит своим спокойствием и доступными ценами.

Погодные условия в апреле начинают постепенно стабилизироваться. Хоть природа и может удивить аномалиями, но их вероятность будет крайне низкой. Погода будет преимущественно солнечной, с небольшой облачностью и редкими дождями. С начала месяца продолжительность светового дня увеличивается до 14 часов в сутки.

Средняя температура в середине весны устанавливается на уровне +15°C, а в темное время суток воздух охлаждается до +9°C. Вода прогреется в апреле до +10°C, поэтому купаться в море предпочитают только закаленные и подготовленные люди. Месячная норма осадков составляет 109 мм.

Информация о погодных условиях за предыдущие годы помогает метеорологам отслеживать климатические изменения и составлять точные прогнозы. С помощью статистических данных можно определить самые большие температурные отклонения, происходившие за всю историю погодных наблюдений.

В апреле в Сочи в различные годы фиксировались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +33,7°C (14 апреля 1915 года);
  • абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года).

Синоптики предполагают, что температурные показатели будут на 2-3°C выше средних значений, но это вписывается в допустимые рамки. Аномальной погоды в апреле 2024 года в Сочи, по мнению метеорологов, не будет. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы могут немного не совпадать с реальной погодой в конкретные дни месяца, так как они не учитывают некоторые важные факторы.

Подробнее о том, какие погодные изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Сочи в начале месяца

Температура в течение всего апреля будет относительно стабильной, но в первой половине будет немного прохладнее. Влияние предыдущего месяца всё еще довольно ощутимо. Этот период также будет и самым ветреным. Сила ветра в среднем составит 8-9 м/с. Возможны сильные дожди.

Средняя температура в первой половине апреля 2024 года:

  • дневная – +12,6°C;
  • ночная – +7,4°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду следует ждать россиянам в Сочи в начале апреля 2024 года, согласно прогнозам метеорологических служб. Предварительный прогноз поможет выбрать наиболее подходящие дни для посещения местных достопримечательностей и экскурсионных программ.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+12

+8

Небольшая облачность

2

+15

+7

3

+11

+7

4

+11

+8

Осадки

5

+10

+6

Небольшая облачность

6

+13

+8

Пасмурно

7

+18

+8

Осадки

8

+11

+8

Солнечно

9

+14

+8

Пасмурно

10

+12

+7

Солнечно

11

+13

+5

12

+13

+10

Осадки

13

+11

+7

Небольшая облачность

14

+12

+7

Осадки

15

+13

+7

Небольшая облачность

Апрельская погода в Сочи будет недостаточно солнечной по меркам данного региона. Дожди могут серьезно подпортить настроение, а прохладные вечера не очень подходят для прогулок в темное время суток.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине месяца погода переменится. Особо заметными окажутся изменения в температуре ночью. Прогулки на свежем воздухе будут приносить истинное удовольствие. Значительно возрастет количество полностью солнечных дней, а дожди станут очень редким явлением. Температура кратковременно может достигать +20°C.

Средняя температура во второй половине апреля 2024 года:

  • дневная – +14,8°C;
  • ночная – +9,7°C.

Во второй половине месяца в воздухе появится ощущение стремительно приближающегося лета. Клео.ру напоминает о том, что долгосрочные прогнозы погоды основаны на исторических данных, поэтому могут незначительно отличаться от реальных условий. При планировании важных событий стоит изучать предупреждения синоптиков непосредственно перед этими днями.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+14

+7

Солнечно

17

+16

+10

18

+13

+8

19

+13

+11

20

+13

+8

21

+16

+9

Небольшая облачность

22

+13

+8

23

+14

+9

Осадки

24

+13

+9

Солнечно

25

+13

+10

Небольшая облачность

26

+15

+10

Осадки

27

+15

+10

Солнечно

28

+17

+12

29

+20

+13

30

+17

+12

Во второй половине месяца температура возрастет. Метеорологи ожидают повышение на 2,2°C днем и на 2,3°C ночью. Вероятность осадков сильно снизится. Большинство дней будут полностью солнечными или с незначительной облачностью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики обещают солнечную погоду в Сочи на апрель 2024 года. Этот месяц считается самым благоприятным для экскурсий и изучения достопримечательностей. Но всегда следует помнить о переменчивости весны. Природа может неприятно удивлять своими сюрпризами.

23 февраля 2024, 04:02
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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