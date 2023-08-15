Погода на ноябрь 2022 года в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Что прогнозируют синоптики на ноябрь 2022.
Прогноз синоптиков на ноябрь 2022 года сообщает, какой будет погода в Москве и Московской области. Эта информация поможет правильно распланировать дела на месяц, провести необходимые работы в саду и заранее подобрать одежду на месяц.
Погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года
Ноябрь завершает осенний период и является подготовкой к зиме. Этот переход ощутимо отражается на температуре. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца ночная температура в редкие дни будет снижаться меньше нуля, в то время как с середины ноября столбик термометра покажет минусовые показатели.
Синоптики ежегодно фиксируют средние, минимальные и максимальные показатели температуры. Рекорды были поставлены в такие годы:
- минимальная – -21°C (30 ноября 2010 года);
- максимальная – +16°C (6 ноября 2013 года).
Точный прогноз от Гидрометеоцентра сообщает, какая температура ожидается на ноябрь 2022 года в столице и области. Подробные таблицы помогут определить, когда произойдет температурный переход.
Погода в Москве и Московской области на начало ноября 2022 года
Первая половина месяца окажется теплее. В редкие дни температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. Средние показатели за начало ноября 2022 года составят:
- средняя температура днем и ночью – 3,2°C и 1,8°C;
- скорость ветра – 3,1 м/с;
- влажность – 87,9%.
Подробно о том, какая погода будет в Москве и Московской области, изложено в подробной таблице.
|
День месяца
|
Температура, °C
|
Облачность
|
Давление
|
Скорость ветра
|
Влажность
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+3
|
+2
|
Пасмурно
|
748
|
3
|
87
|
2
|
+4
|
+3
|
Дождь
|
88
|
3
|
+4
|
+2
|
Пасмурно
|
746
|
89
|
4
|
+4
|
+2
|
747
|
88
|
5
|
+3
|
+2
|
749
|
86
|
6
|
+3
|
+2
|
Ясно
|
748
|
87
|
7
|
+3
|
+3
|
Дождь
|
747
|
4
|
88
|
8
|
+4
|
+2
|
3
|
9
|
+4
|
+2
|
748
|
89
|
10
|
+4
|
+2
|
747
|
11
|
+3
|
+1
|
Пасмурно
|
748
|
12
|
+3
|
+2
|
Дождь
|
87
|
13
|
+3
|
+1
|
Пасмурно
|
89
|
14
|
+2
|
+1
|
750
|
88
|
15
|
+1
|
+0
|
Пасмурно
|
749
|
87
Погода в Москве и Московской области на конец ноября 2022 года
В этот период месяца температурный режим меняется. Столбик термометра начнет переходить нулевую отметку. Средние погодные показатели будут следующими:
- средняя температура днем и ночью – -0,5°C и -1,9°C;
- скорость ветра – 3,3 м/с;
- влажность – 87,7%.
Подробнее о том, какая погода ожидается в конце ноября 2022 года в столице и области, написано в таблице ниже.
|
День месяца
|
Температура, °C
|
Облачность
|
Давление
|
Скорость ветра
|
Влажность
|
Днем
|
Ночью
|
16
|
+2
|
0
|
Пасмурно
|
748
|
3
|
87
|
17
|
+1
|
0
|
Дождь
|
750
|
18
|
+1
|
-1
|
Пасмурно
|
749
|
19
|
0
|
-1
|
748
|
20
|
0
|
0
|
4
|
21
|
+1
|
-1
|
747
|
3
|
22
|
0
|
-2
|
Снег
|
750
|
23
|
+1
|
-1
|
Дождь
|
748
|
4
|
89
|
24
|
0
|
-2
|
Снег
|
746
|
3
|
25
|
-1
|
-2
|
746
|
87
|
26
|
-1
|
-3
|
Пасмурно
|
745
|
89
|
27
|
-1
|
-2
|
Снег
|
742
|
4
|
28
|
-2
|
-4
|
745
|
3
|
88
|
29
|
-4
|
-5
|
747
|
87
|
30
|
-4
|
-4
|
Пасмурно
|
4
|
88
Подведем итог
Прогнозы синоптиков оповещают о том, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года. Последний месяц осени завершает сезон, и это заметно отражается на температуре и метеоусловиях. Столбик термометра опустится ниже нулевой отметки и закрепится на этом уровне, в редкие дни возможен снег.