Погода на ноябрь 2022 года в Москве и Московской области

Прогноз синоптиков на ноябрь 2022 года сообщает, какой будет погода в Москве и Московской области. Эта информация поможет правильно распланировать дела на месяц, провести необходимые работы в саду и заранее подобрать одежду на месяц.

Погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года

Ноябрь завершает осенний период и является подготовкой к зиме. Этот переход ощутимо отражается на температуре. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца ночная температура в редкие дни будет снижаться меньше нуля, в то время как с середины ноября столбик термометра покажет минусовые показатели.

Синоптики ежегодно фиксируют средние, минимальные и максимальные показатели температуры. Рекорды были поставлены в такие годы:

минимальная – -21°C (30 ноября 2010 года);

максимальная – +16°C (6 ноября 2013 года).

Точный прогноз от Гидрометеоцентра сообщает, какая температура ожидается на ноябрь 2022 года в столице и области. Подробные таблицы помогут определить, когда произойдет температурный переход.

Погода в Москве и Московской области на начало ноября 2022 года

Первая половина месяца окажется теплее. В редкие дни температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. Средние показатели за начало ноября 2022 года составят:

средняя температура днем и ночью – 3,2°C и 1,8°C;

скорость ветра – 3,1 м/с;

влажность – 87,9%.

Подробно о том, какая погода будет в Москве и Московской области, изложено в подробной таблице.

День месяца Температура, °C Облачность Давление Скорость ветра Влажность Днем Ночью 1 +3 +2 Пасмурно 748 3 87 2 +4 +3 Дождь 88 3 +4 +2 Пасмурно 746 89 4 +4 +2 747 88 5 +3 +2 749 86 6 +3 +2 Ясно 748 87 7 +3 +3 Дождь 747 4 88 8 +4 +2 3 9 +4 +2 748 89 10 +4 +2 747 11 +3 +1 Пасмурно 748 12 +3 +2 Дождь 87 13 +3 +1 Пасмурно 89 14 +2 +1 750 88 15 +1 +0 Пасмурно 749 87

Количество теплых дней по сравнению с октябрем значительно снизилось, но плюсовая температура всё еще сохраняется даже ночью. Пасмурная погода будет преобладать, периодически меняясь дождливыми периодами.

Погода в Москве и Московской области на конец ноября 2022 года

В этот период месяца температурный режим меняется. Столбик термометра начнет переходить нулевую отметку. Средние погодные показатели будут следующими:

средняя температура днем и ночью – -0,5°C и -1,9°C;

скорость ветра – 3,3 м/с;

влажность – 87,7%.

Подробнее о том, какая погода ожидается в конце ноября 2022 года в столице и области, написано в таблице ниже.

День месяца Температура, °C Облачность Давление Скорость ветра Влажность Днем Ночью 16 +2 0 Пасмурно 748 3 87 17 +1 0 Дождь 750 18 +1 -1 Пасмурно 749 19 0 -1 748 20 0 0 4 21 +1 -1 747 3 22 0 -2 Снег 750 23 +1 -1 Дождь 748 4 89 24 0 -2 Снег 746 3 25 -1 -2 746 87 26 -1 -3 Пасмурно 745 89 27 -1 -2 Снег 742 4 28 -2 -4 745 3 88 29 -4 -5 747 87 30 -4 -4 Пасмурно 4 88

Во второй половине месяца температурный режим заметно изменится. Ночью будет преобладать минусовая температура, и даже днем столбик термометра опустится ниже ноля. Возможно выпадение снега.

Подведем итог

Прогнозы синоптиков оповещают о том, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года. Последний месяц осени завершает сезон, и это заметно отражается на температуре и метеоусловиях. Столбик термометра опустится ниже нулевой отметки и закрепится на этом уровне, в редкие дни возможен снег.