Погода на ноябрь 2022 года в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Что прогнозируют синоптики на ноябрь 2022.

Прогноз синоптиков на ноябрь 2022 года сообщает, какой будет погода в Москве и Московской области. Эта информация поможет правильно распланировать дела на месяц, провести необходимые работы в саду и заранее подобрать одежду на месяц.

Погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года

Ноябрь завершает осенний период и является подготовкой к зиме. Этот переход ощутимо отражается на температуре. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца ночная температура в редкие дни будет снижаться меньше нуля, в то время как с середины ноября столбик термометра покажет минусовые показатели.

Синоптики ежегодно фиксируют средние, минимальные и максимальные показатели температуры. Рекорды были поставлены в такие годы:

  • минимальная – -21°C (30 ноября 2010 года);
  • максимальная – +16°C (6 ноября 2013 года).

Точный прогноз от Гидрометеоцентра сообщает, какая температура ожидается на ноябрь 2022 года в столице и области. Подробные таблицы помогут определить, когда произойдет температурный переход.

Погода в Москве и Московской области на начало ноября 2022 года

Первая половина месяца окажется теплее. В редкие дни температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. Средние показатели за начало ноября 2022 года составят:

  • средняя температура днем и ночью – 3,2°C и 1,8°C;
  • скорость ветра – 3,1 м/с;
  • влажность – 87,9%.

Подробно о том, какая погода будет в Москве и Московской области, изложено в подробной таблице.

День месяца

Температура, °C

Облачность

Давление

Скорость ветра

Влажность

Днем

Ночью

1

+3

+2

Пасмурно

748

3

87

2

+4

+3

Дождь

88

3

+4

+2

Пасмурно

746

89

4

+4

+2

747

88

5

+3

+2

749

86

6

+3

+2

Ясно

748

87

7

+3

+3

Дождь

747

4

88

8

+4

+2

3

9

+4

+2

748

89

10

+4

+2

747

11

+3

+1

Пасмурно

748

12

+3

+2

Дождь

87

13

+3

+1

Пасмурно

89

14

+2

+1

750

88

15

+1

+0

Пасмурно

749

87
Количество теплых дней по сравнению с октябрем значительно снизилось, но плюсовая температура всё еще сохраняется даже ночью. Пасмурная погода будет преобладать, периодически меняясь дождливыми периодами.

Погода в Москве и Московской области на конец ноября 2022 года

В этот период месяца температурный режим меняется. Столбик термометра начнет переходить нулевую отметку. Средние погодные показатели будут следующими:

  • средняя температура днем и ночью – -0,5°C и -1,9°C;
  • скорость ветра – 3,3 м/с;
  • влажность – 87,7%.

Подробнее о том, какая погода ожидается в конце ноября 2022 года в столице и области, написано в таблице ниже.

День месяца

Температура, °C

Облачность

Давление

Скорость ветра

Влажность

Днем

Ночью

16

+2

0

Пасмурно

748

3

87

17

+1

0

Дождь

750

18

+1

-1

Пасмурно

749

19

0

-1

748

20

0

0

4

21

+1

-1

747

3

22

0

-2

Снег

750

23

+1

-1

Дождь

748

4

89

24

0

-2

Снег

746

3

25

-1

-2

746

87

26

-1

-3

Пасмурно

745

89

27

-1

-2

Снег

742

4

28

-2

-4

745

3

88

29

-4

-5

747

87

30

-4

-4

Пасмурно

4

88
Во второй половине месяца температурный режим заметно изменится. Ночью будет преобладать минусовая температура, и даже днем столбик термометра опустится ниже ноля. Возможно выпадение снега.

Подведем итог

Прогнозы синоптиков оповещают о том, какой будет погода в Москве и Московской области в ноябре 2022 года. Последний месяц осени завершает сезон, и это заметно отражается на температуре и метеоусловиях. Столбик термометра опустится ниже нулевой отметки и закрепится на этом уровне, в редкие дни возможен снег.

Настя Ромашова

 

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