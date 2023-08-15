Как отдыхаем 9 мая 2023 года — официальные выходные

Рабочие и выходные дни в мае 2022 по производственному календарю. Какие дни считаются официальными праздниками. Как отдыхаем 9 мая 2022 года в России.
Все россияне с нетерпением ждут майских праздников. Чтобы максимально эффективно провести отдых, следует заранее подготовиться и знать даты официальных выходных в этом месяце. Разберемся, как отдыхаем 9 мая 2023 года и какие мероприятия планируются на это время.
Выходные и переносы
В мае 2023 года будет два всероссийских праздника: День труда и День Победы. Обе даты объявлены нерабочими днями.
День труда выпадает на понедельник. Совместно с выходными апреля (29 и 30) они образуют сразу 3 нерабочих дня.
День Победы пройдет во вторник, формируя разорванную неделю, – ситуацию, при которой праздник выпадает на середину рабочей недели. Чтобы этого не произошло, постановлением Правительства РФ принято решение о переносе одного из дней новогодних и рождественских праздников на 8 мая. В результате россияне получили в мае еще одни длинные выходные – с 6 по 9 мая.
Помимо государственных праздников, граждане России будут отдыхать и в обычные выходные:
- 6, 13, 20, 27 мая – субботы;
- 7, 14, 21, 28 мая – воскресенья.
Производственный календарь на май 2023 года
Производственный календарь – это необходимый инструмент для каждого бухгалтера и кадровика. Он существенно упрощает подсчет рабочих часов, помогает начислять зарплату и оплачивать больничные листы. Однако этот инструмент может помочь и другим людям. Например, при планировании отпуска или подсчете отработанного времени.
Согласно производственному календарю на май 2023 года, определяются следующие параметры месяца:
- количество календарных дней — 31;
- рабочих — 20;
- праздничных и выходных — 11.
По рабочим часам ситуация будет выглядеть следующим образом:
|
Норма работы
|
Количество рабочих часов за месяц
|
Норма часов в день
|
40-часовая неделя
|
160
|
8
|
36-часовая неделя
|
144
|
7,2
|
24-часовая неделя
|
96
|
4,8
История праздника
День Победы над нацистской Германией отмечается во многих странах, участвовавших во Второй мировой войне. Акт капитуляции вступил в силу 8 мая в 23 часа по центральноевропейскому времени. Однако, по требованию Иосифа Сталина, состоялось повторное подписание документа. Оно произошло в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Во многих странах, участвовавших в антигитлеровской коалиции, принято отмечать дату первого подписания. В СССР, а затем и в России официальным Днем Победы стало 9 мая.
С 1948 по 1965 год данное событие не праздновалось в государственном масштабе. Лишь позднее День Победы стал официальным праздником на уровне страны и, как следствие, выходным днем.
Мероприятия 9 мая 2023 года
День Победы – это одно из главных торжеств, которое ждут миллионы россиян. Традиционным мероприятием для даты 9 мая является парад военных и техники на Красной площади. В 2023 году изменений в планах проведения шествия не намечается.
Посетить данное мероприятие и увидеть вживую проход техники удастся не каждому. Вход строго ограничен. Однако москвичам и гостям столицы известно множество других способов насладиться праздничной атмосферой и увидеть парад.
Военная техника и участники шествия пройдут через:
- Звенигородское шоссе;
- Красную Пресню;
- Садовое кольцо;
- Триумфальную площадь;
- Тверскую.
Помимо официальных мероприятий, также проводится акция «Бессмертный полк». Стать участником данного шествия сможет любой желающий. Для этого необходим лишь портрет родственника, участвовавшего в войне.
Традиционным является и торжественный салют. Насладиться фейерверком можно с площадок, оборудованных специально для подобных целей. Праздничные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 мая пройдут в 2023 году во всех крупных городах России.
Подведем итог
Для правильного планирования месяца будет полезно знать, как отдыхаем 9 мая 2023 года. В День победы россиян ждут длинные официальные выходные, протяженностью 4 дня.