Как отдыхаем 9 мая 2023 года — официальные выходные

Все россияне с нетерпением ждут майских праздников. Чтобы максимально эффективно провести отдых, следует заранее подготовиться и знать даты официальных выходных в этом месяце. Разберемся, как отдыхаем 9 мая 2023 года и какие мероприятия планируются на это время.

Выходные и переносы

В мае 2023 года будет два всероссийских праздника: День труда и День Победы. Обе даты объявлены нерабочими днями.

День труда выпадает на понедельник. Совместно с выходными апреля (29 и 30) они образуют сразу 3 нерабочих дня.

День Победы пройдет во вторник, формируя разорванную неделю, – ситуацию, при которой праздник выпадает на середину рабочей недели. Чтобы этого не произошло, постановлением Правительства РФ принято решение о переносе одного из дней новогодних и рождественских праздников на 8 мая. В результате россияне получили в мае еще одни длинные выходные – с 6 по 9 мая.

Помимо государственных праздников, граждане России будут отдыхать и в обычные выходные:

6, 13, 20, 27 мая – субботы;

7, 14, 21, 28 мая – воскресенья.

Так как ни один из майских праздников не выпадает на выходные дни, то дополнительных переносов не предусмотрено. Предпраздничных сокращенных рабочих дней также не будет.

Производственный календарь на май 2023 года

Производственный календарь – это необходимый инструмент для каждого бухгалтера и кадровика. Он существенно упрощает подсчет рабочих часов, помогает начислять зарплату и оплачивать больничные листы. Однако этот инструмент может помочь и другим людям. Например, при планировании отпуска или подсчете отработанного времени.

Согласно производственному календарю на май 2023 года, определяются следующие параметры месяца:

количество календарных дней — 31;

рабочих — 20;

праздничных и выходных — 11.

По рабочим часам ситуация будет выглядеть следующим образом:

Норма работы Количество рабочих часов за месяц Норма часов в день 40-часовая неделя 160 8 36-часовая неделя 144 7,2 24-часовая неделя 96 4,8

Действующее законодательство РФ определяет норму труда по 40-часовой пятидневной неделе. Например, для стандартной 40-часовой недели нормой в день будет 8 часов. Деятельность сверх этого необходимо учитывать как переработку и сопровождать соответствующей компенсацией, если это предусмотрено трудовым договором.

История праздника

День Победы над нацистской Германией отмечается во многих странах, участвовавших во Второй мировой войне. Акт капитуляции вступил в силу 8 мая в 23 часа по центральноевропейскому времени. Однако, по требованию Иосифа Сталина, состоялось повторное подписание документа. Оно произошло в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Во многих странах, участвовавших в антигитлеровской коалиции, принято отмечать дату первого подписания. В СССР, а затем и в России официальным Днем Победы стало 9 мая.

С 1948 по 1965 год данное событие не праздновалось в государственном масштабе. Лишь позднее День Победы стал официальным праздником на уровне страны и, как следствие, выходным днем.

Мероприятия 9 мая 2023 года

День Победы – это одно из главных торжеств, которое ждут миллионы россиян. Традиционным мероприятием для даты 9 мая является парад военных и техники на Красной площади. В 2023 году изменений в планах проведения шествия не намечается.

Посетить данное мероприятие и увидеть вживую проход техники удастся не каждому. Вход строго ограничен. Однако москвичам и гостям столицы известно множество других способов насладиться праздничной атмосферой и увидеть парад.

Военная техника и участники шествия пройдут через:

Звенигородское шоссе;

Красную Пресню;

Садовое кольцо;

Триумфальную площадь;

Тверскую.

Помимо официальных мероприятий, также проводится акция «Бессмертный полк». Стать участником данного шествия сможет любой желающий. Для этого необходим лишь портрет родственника, участвовавшего в войне.

Традиционным является и торжественный салют. Насладиться фейерверком можно с площадок, оборудованных специально для подобных целей. Праздничные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 мая пройдут в 2023 году во всех крупных городах России.

При посещении любых торжеств не забывайте брать с собой документы. Органы порядка особо тщательно следят в этот день за безопасностью и могут проверять граждан на наличие опасных предметов и запрещенных веществ.

Подведем итог

Для правильного планирования месяца будет полезно знать, как отдыхаем 9 мая 2023 года. В День победы россиян ждут длинные официальные выходные, протяженностью 4 дня.