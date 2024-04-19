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Погода в Сочи на июнь 2024 года

Погода в Сочи на июнь 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июнь 2024.

С приходом лета начинается сезон отпусков и хорошего настроения. Синоптики Гидрометцентра подготовили прогнозы погоды в Сочи на июнь 2024 года. Kleo.ru предлагает разобраться, какие сюрпризы уготовила природа жителям и гостям российской курортной столицы.

Особенности погоды в Сочи в июне

Официально курортный сезон в Краснодарском крае стартует в июне. Начало месяца будет немного прохладным, позволяя насладиться местными достопримечательностями. Но уже во второй половине воздух прогреется до комфортной температуры, позволяя в полной мере насладиться пляжным отдыхом. Вода прогреется до +20°C, а в третьей декаде достигнет отметки +24°C.

Средняя температура воздуха в июне достигает +25°C в дневное время, а ночью столбик термометра опускается до +18°C. Дожди будут крайне редким и кратковременным явлением. Месячная норма осадков составляет 95 мм и считается самой низкой в году. Продолжительность солнечного сияния в июне достигает 261 часа (8,7 часов в день). Сила ветра не меняется по сравнению с прошлым месяцем – около 2-3 м/с, в среднем.

Информация о температуре воздуха и изменении климатических условий тщательно фиксируется метеорологами. На основании статистических данных специалисты разрабатывают погодные модели, которые в дальнейшем используются при прогнозировании. Помимо этого, по историческим данным можно установить максимальные отклонения температуры от нормы. В июне в Сочи в различные годы устанавливались такие температурные рекорды:

  • абсолютный максимум – +35,2°C (11 июня 2002 года);
  • абсолютный минимум – +7,1°C (5 июня 1978 года).

Согласно ожиданиям синоптиков, в июне 2024 года не будет значительных отклонений от средних значений. Для новых рекордов нет значимых предпосылок. Впрочем, в первой декаде возможны резкие перепады температуры, характерные для этого месяца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает детально изучить прогнозы погоды в Сочи на июнь 2024 года. Информация разделена на отдельные периоды для удобства восприятия и использования.

Погода в Сочи в начале месяца

Начало лета будет более прохладным. Для пляжного отдыха такие условия будут не очень комфортными, вода едва прогреется до 18-19°C. Зато для экскурсий, посещения памятных мест и знакомства с достопримечательностями погода будет идеальной. На улице будет не так жарко, как в последующие дни.

Средняя температура в первой половине июня 2024 года:

  • днем – +23°C;
  • ночью – +17,1°C.

Ожидания метеорологов относительно погоды в начале июня 2024 года в Сочи показаны в таблице ниже. Клео.ру напоминает, что этот прогноз является ориентировочным, поэтому возможны небольшие расхождения с реальными погодными условиями.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+22

+16

Переменная облачность

2

+22

+17

3

+22

+16

Солнечно

4

+22

+16

5

+23

+17

6

+23

+17

7

+24

+18

Переменная облачность

8

+24

+17

Солнечно

9

+23

+17

10

+24

+18

11

+23

+16

12

+23

+17

13

+23

+18

14

+24

+18

15

+23

+18

Начало месяца может удивить жителей и гостей курортной столицы не только теплом и солнечным настроением, но и сильными колебаниями температуры. Для вечерних прогулок по городу возможно придется одеваться теплее. Дожди в начале июня не ожидаются.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

Вторая половина будет ощущаться значительно теплее, хотя по показаниям термометра этого практически не заметно. Вода прогреется до комфортных +24°C, поэтому любители пляжного отдыха смогут в полной мере насладиться морем, хотя для некоторых туристов даже такая температура может показаться низкой.

Средняя температура в первой половине июня 2024 года:

  • днем – +24,5°C;
  • ночью – +18,8°C.

Дожди будут редкими, но могут изрядно подпортить настроение, если на эти дни планировались важные мероприятия. Рекомендуется планировать свои дела заранее, учитывая прогнозы погоды от синоптиков Гидрометцентра на вторую половину июня 2024 года в Сочи.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+24

+18

Солнечно

17

+24

+18

Переменная облачность

18

+24

+19

Солнечно

19

+26

+19

20

+25

+19

21

+25

+19

22

+25

+19

23

+25

+19

24

+25

+20

25

+24

+19

26

+23

+18

Осадки

27

+25

+19

Солнечно

28

+25

+19

Осадки

29

+25

+19

Солнечно

30

+23

+18

В течение июня температура будет подниматься медленно, но равномерно. Она возрастет на 1,5°C днем и на 1,7°C ночью. Несмотря на такие несущественные изменения, погода будет ощущаться намного теплее. В конце месяца ожидаются небольшие осадки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Метеорологи провели тщательный анализ и подготовили прогноз погоды в Сочи на июнь 2024 года. Как и в предыдущие годы, курортная столица встретит отдыхающих солнцем и слегка прохладным морем. Любителям поплавать в теплой морской воде стоит перенести свой отдых на следующий месяц.

19 апреля 2024, 06:20
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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