Лучшие идеи подарков воспитателю на 8 марта: своими руками и не только

Профессия воспитателя – одна из самых почитаемых, поскольку этому человеку приходится непосредственно работать с детьми, вкладывать в этот процесс душу. Праздники – это отличный повод выразить свое уважение и признательность. Это можно сделать, подобрав оригинальный, функциональный и нужный подарок воспитателю на 8 марта. Презент можно сделать своими руками или подобрать подходящий вариант в магазине. Клео.ру предлагает вашему вниманию интересные идеи. Среди них вы можете отыскать ту, которую можно взять на вооружение именно вам.

Идеи подарков воспитателю на 8 марта

В преддверии весеннего женского праздника для многих важен выбор презентов не только для родственников, но и для людей, с которыми нужно часто общаться в повседневной жизни. Это особенно актуально для родителей, чей ребенок посещает детский сад. Наверняка вы задумываетесь о том, что подарить воспитателю, чтобы презент был действительно нужным этому человеку и понравился ему. Предлагаем ознакомиться с идеями, которые подобрал для вас Клео.ру. Возможно, одна из них будет самой удачной.







Подарки своими руками

Подарок воспитателю, сделанный с любовью своими руками, произведет особое впечатление. Необыкновенно трогательно и впечатляюще выглядят презенты от детей. Несомненно, родители тоже должны подключиться к этому процессу и помочь своему ребенку. Клео.ру предлагает вам рассмотреть такие варианты подарков:

Отличным решением будет купить готовую шкатулку и обклеить ее оригинальным декором. Для этого можно использовать всевозможные камушки и бусинки, создавая оригинальные композиции.

Красивую и эффектную вазу тоже можно с легкостью сделать своими руками. Одно из самых простых решений – взять обычную банку и равномерно покрыть ее россыпью блесток. Также в качестве основы можно взять пластиковую бутылку, жестяную баночку. Для декорирования подойдут кусочки ткани, кружева, ленты. Такую вазу можно преподнести уже с цветами, что будет выглядеть особенно празднично и эффектно.





Вы можете испечь вместе с ребенком печенье или другие сладости и подарить их в красиво оформленной коробке.

Классика – сделать открытку своими руками, дополнив ее искренними поздравлениями от души.

На память от детей можно сделать альбом с фотографиями группы и подарить его воспитателю.

Подарки из магазина

Не каждому дано сделать оригинальный подарок своими руками так, чтобы он смотрелся действительно красиво и эффектно. В этом случае оптимальным решением будет готовый презент. На выбор покупателей представлены самые разные варианты сувениров и нужных вещиц. Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие решения:

Неопрокидываемая чашка. Эффект достигается с помощью дизайна донышка посуды с противоскользящей поверхностью. Чашку можно прикрыть герметично закрывающейся крышкой из силикона. Это поможет дольше сохранить температуру напитка: чая или кофе. Альтернативным вариантом станет чашка, которая будет менять свой оттенок в зависимости от температуры ее содержимого. Так, под воздействием горячей жидкости можно будет увидеть цветочный или какой-либо другой рисунок.





Красиво оформленный ежедневник или блокнот. Например, купите блокнот с обложкой, выполненной из кожи с тиснением, дерева с гравировкой, ткани, украшенной оригинальной аппликацией.





Песочные часы станут стильным аксессуаром, который можно разместить на рабочем столе. Такая вещица будет памятной и оставит теплые воспоминания.

Заварочный чайник – нужная вещь как на работе, так и дома. Воспитатель сможет насладиться горячим ароматным напитком в кругу семьи или коллег.

Красивая шкатулка для украшений, которая может включать одно или несколько отделений.





Ланчбокс или набор сразу из нескольких деталей – незаменимая вещь, в которой можно удобно разместить обед и взять с собой на работу.



Плед – вещь, ассоциирующаяся с особым уютом. Можно выбрать пушистый плюшевый плед или вариант крупной вязки. Особо симпатично смотрится аксессуар, упакованный в чехол-игрушку. Последний может быть выполнен в виде зайца, кота, какого-либо другого животного.





Палантин – прекрасный памятный подарок. Дизайн вещи рекомендуется подбирать с учетом возраста, характера воспитателя, стиля в одежде. Для молодой девушки могут подойти яркие расцветки, в то время как для женщины постарше стоит подбирать более нейтральные оттенки.





«Убегающий» будильник красиво выглядит и точно поможет проснуться в нужное время. Для того чтобы его выключить, придется сперва дотянуться. Это сделать непросто, поскольку будильник на колесиках будет постоянно отодвигаться.





Советы по выбору подарка

Чтобы подарок был действительно нужным и удачным, стоит придерживаться определенных моментов. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие нюансы:

Прежде всего, из списка обсуждаемых подарков стоит исключить вещи, которые не принято дарить. Это предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика. Исключение составляют сертификаты, с помощью которых человек сможет сделать выбор в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.





Нужно обращать внимание на функциональность вещи. Ненужный сувенир может произвести неблагоприятное впечатление и быть расценен как неуважение к человеку.

Возраст воспитателя должен быть обязательно учтен, чтобы сделать правильный выбор. Это прослеживается на примере с палантином, который был описан выше.





Если вы знаете, какие у воспитателя хобби и увлечения, можно подобрать презент с учетом этих моментов.

Если вы затрудняетесь с выбором и не можете принять решение, можно подарить воспитателю коробку конфет и цветы, что будет хоть и банально, но приятно каждой женщине.





Подведем итог

Подарок воспитателю на 8 марта требует особо тщательного выбора. Вещь будет говорить об отношении к человеку, станет отличным способом выразить свою признательность. Идеи для презентов чрезвычайно разнообразны, поэтому вы наверняка сможете выбрать подходящий вариант.