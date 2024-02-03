Что подарить парню на 14 февраля: лучшие идеи для вашего любимого

День всех влюбленных – отличный повод для любой пары лишний раз показать свои чувства друг другу. При этом получить знаки внимания от своих вторых половинок важно не только женщинам, но и мужчинам. Если вы задумываетесь о том, что подарить парню на 14 февраля, изучите нашу статью. Клео.ру сделал подборку оригинальных идей презентов на любой вкус.

Оригинальные подарки

Любой парень наверняка по достоинству оценит то, что вы креативно подойдете к выбору подарка. Такие презенты отлично впишутся в атмосферу праздника и придадут ему дополнительную романтику. Клео.ру предлагает взять на вооружение такие идеи оригинальных подарков на День Святого Валентина:

Держатель смартфона – очень нужная и функциональная вещь. Его можно установить на столе дома или на работе, закрепить в салоне автомобиля.

Портрет по фото – отличный вариант, чтобы выразить свое особое отношение к любимому мужчине. Однако при выборе такого презента учтите, что заказ художнику нужно будет сделать заранее. Также к категории таких именных памятных подарков можно отнести наручные часы с гравировкой.

Кружка с рисунком, которая может содержать изображение сердца, романтическую надпись или какой-либо другой вариант. Особенно эффектно выглядит термочувствительная посуда, на которой начинает проявляться рисунок под воздействием температуры.





Символическая медаль парню, на которой отмечены его определенные заслуги в ваших отношениях. Можно эффектно вручить презент, обыграв его шуточной номинацией.

Портативная кофеварка – станет настоящей находкой для автомобилиста. Компактный прибор работает от прикуривателя и не занимает много места в салоне.





Кожаный ремень – стильный и нужный аксессуар, который хорошо подходит как к классическому костюму, так и к неформальным джинсам.





Ланч-бокс с подогревом станет настоящей находкой для парня, проводящего много времени на работе или в поездках. Он сможет подогревать еду, не прибегая к помощи микроволновки. Можете быть уверены, что во время этого процесса он будет с благодарностью вспоминать о вас. В автомобиле прибор можно подключить от прикуривателя. Альтернативный вариант подарка – термокружка с подогревом, действующая по тому же принципу.

Бюджетные подарки

Сделать полезный и оригинальный подарок на 14 февраля можно, не затрачивая много средств. Это отличный способ показать свою любовь и заботу к любимому мужчине. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие идеи:

если ваш парень обожает кофе, подарите ему качественный напиток или турку для его заваривания;

для любителей чая можно выбрать соответствующий напиток и заварочный чайник;

банное полотенце или легкий плед – презент, ассоциирующийся с домашним уютом;

традиционные носки, которые многие любят дарить на 14 февраля, можно интересно обыграть и преподнести в красивой подарочной упаковке;

небольшие аксессуары в машину наверняка пригодятся автомобилисту;

для делового парня не будет лишним ежедневник.





Романтические подарки

Романтика – это то, что ценно в любых отношениях. Такие подарки будут особенно актуальными на 14 февраля, поэтому их обязательно стоит рассмотреть:

Настольные игры для двоих – такой подарок будет дополнительным поводом вместе проводить время и делать это увлекательно и интересно. Игра может носить романтический характер. Также это может быть психологическая игра, направленная на изучение качеств партнера.

Парные вещи – великолепный вариант романтичного презента. В зависимости от бюджета вы можете выбрать одинаковые футболки, спортивные костюмы или даже кружки. Каждый раз, когда парень будет пользоваться этой вещью, он будет вспоминать о вас с теплом. Альтернативный вариант парным вещам – плед-пончо для двоих.





Можно устроить в качестве подарка фотосессию Love Story, которая оставит памятные снимки о ваших отношениях.

Ночник-проектор звездного неба поможет создать романтическую атмосферу для двоих в вечернее время.

Бюджетным, но очень трогательным и романтичным подарком станет чехол для смартфона с вашей совместной фотографией.

Подарки своими руками

Вы приятно удивите своего любимого мужчину, если сделаете подарок собственноручно. Он может стать самостоятельным презентом или дополнением к купленному в магазине. Предлагаем взять на вооружение такие идеи:

Испеките печенье, торт, другие сладости и устройте с их помощью романтический вечер. Например, можно сделать брауни в виде сердечек и покрыть их красной глазурью.





Валентинка – неотъемлемый атрибут этого праздника, который вы можете сделать своими руками. К ней можно приложить записку на тему «100 и 1 причина почему я тебя люблю». Поверьте, такой подарок не оставит его равнодушным.





Романтический фотоколлаж с вашей историей любви можно сделать на обычном листе ватмана, наклеив на него ваши совместные фото и дополнив их соответствующими надписями.





Самодельные подсвечники со свечами внутри отлично подойдут, чтобы устроить романтический вечер. Небольшую баночку можно украсить тонкой упаковочной бумагой красного цвета в виде сердечек.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что подарить парню на 14 февраля. Вне зависимости от того, какой вариант вы в итоге выберете, помните, что самое главное условие – искренность ваших чувств к мужчине. Именно это парень оценит больше всего.