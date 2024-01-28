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Когда можно есть рыбу в Великий пост 2024 года: основные правила

Когда можно есть рыбу в Великий пост 2024 года: основные правила

Великий пост — время духовного очищения и воздержания от некоторых продуктов питания. В этой статье мы расскажем, когда можно есть рыбу в Великий пост 2024 года.

Как известно, Великий пост – это время для очищения, которое проявляется в соблюдении определенных правил и ограничений. Этих моментов строго придерживаются верующие люди, для которых важно знать традиции и связанные с ними даты. Если вы хотите узнать, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2024 году, изучите календарь религиозных событий. Именно от них в конечном итоге и будут зависеть даты.

Когда можно есть рыбу в Великий пост 2024 года

Клео.ру досконально изучил церковные правила и поможет вам разобраться, когда можно есть рыбу в пост. Таких дат немного, все они приурочены к определенным религиозным событиям. В соответствии с церковным календарем, в 2024 году предусмотрены такие рыбные дни:

  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 28 апреля – Вербное воскресенье.

Также есть день, когда разрешается включить в рацион не саму рыбу, а ее икру. Это 8 апреля, когда празднуется Лазарева суббота.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рекомендации по приготовлению постных рыбных блюд

Теперь вы знаете, в какие именно дни Великого поста верующим даются послабления и разрешено употреблять рыбу. Однако при этом все же придется соблюдать определенные правила питания в пост и готовить блюда, обязательно учитывая эти моменты. Клео.ру советует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Пост – период, когда не принято тратить на еду много денег. Считается, что средства, вырученные за счет экономии, нужно использовать для благотворительности и отдавать нуждающимся. Исходя из этого, нужно исключить рыбу, не подходящую под описание постного стола: семгу, горбушу, осетр. Это же касается и морских деликатесов. Оптимальный выбор – взять рыбу нежирного сорта, такую как пикша, минтай, хек или треска.
  • Поскольку вы придерживаетесь диеты в пост, важно не перегружать желудок и сделать еду максимально полезной. С этой целью лучше отдать предпочтение таким способам термической обработки рыбы как тушение или запекание в духовке. Если вы все же хотите пожарить рыбу, возьмите сковородку с антипригарным покрытием. Благодаря этому вы сможете использовать при обжаривании минимум масла. Данный способ поможет получить сочные и невероятно вкусные, но при этом максимально полезные рыбные стейки.
  • Можно подобрать для себя вкусные и полезные рецепты на обед и на ужин. В середине дня идеальным блюдом станет суп, дополненный брокколи, или из хека с томатной пастой. Для ужина прекрасным угощением станет комбинация рыбы с овощами или бобовыми. Отличным решением будет рыба, запеченная под овощной «шубой». Другой вариант – подать ее со свежими нарезанными овощами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Почему в Пост едят рыбу

Великий Пост – время особо строгих ограничений для верующих. Их смысл заключается в том, что воздержание ведет к очищению души. В этот период отказываются от мясных, молочных продуктов и всех тех, которые имеют животное происхождение. Предпочтение отдается растительной пище. Тем не менее в период поста выделены дни, когда разрешено употреблять блюда из рыбных продуктов. Даты рыбных дней выбраны не случайно, этому находятся такие объяснения:

  • Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных религиозных праздников. В этот день верующие вспоминают явление Архангела Гавриила Деве Марии с целью известить ее о предстоящем рождении Сына Божьего.
  • Лазарева суббота посвящена чуду, произошедшему с праведным Лазарем – его воскрешению Спасителем по прошествии четырех дней после смерти.
  • Вербное воскресенье также известно как Вход Господень в Иерусалим и посвящено чрезвычайно важному событию последних дней, когда Иисус Христос вел земную жизнь. В этот день состоялся его въезд как царя в Иерусалим.

Учитывая важность религиозных праздников и событий, которым они посвящены, в эти дни верующим дается послабление и разрешается употреблять рыбные продукты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Теперь вы знаете, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2024 году, а также получили рекомендации по поводу приготовления постных блюд. Надеемся, что советы Клео.ру вам пригодятся, и время ограничений пройдет для вас легко, а рыбные дни вы проведете с пользой и удовольствием.

28 января 2024, 16:10
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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