Пикник осенью: где и как красиво провести последние теплые дни на природе

Хватайте пледы, термосы и отправляйтесь на природу за новыми впечатлениями!
Осень – это не только про свитера и горячий чай, но и про последние солнечные дни, которые так и тянут на природу. Пока листья не опали окончательно, самое время устроить уютный пикник, окружив себя золотыми деревьями и тихим шорохом листвы под ногами. Но как сделать это красиво и стильно, чтобы захватить осень во всей её красе?
Идеи для осеннего пикника: как создать атмосферу уюта
Осенний пикник имеет особую атмосферу. Это больше, чем просто поесть на свежем воздухе. Это возможность насладиться природой, почувствовать её дыхание и окутать себя теплом пледа в обнимку с горячим напитком.
Начнем с декора: возьмите с собой клетчатый плед, который будет смотреться особенно уютно на фоне осеннего пейзажа. Не забудьте про подушки, чтобы было комфортнее сидеть, и несколько свечей в баночках или фонарики на батарейках – они добавят романтики.
Что касается еды, здесь на первый план выходят теплые, согревающие блюда. Домашний суп в термосе – идеальный вариант. Или же теплые сэндвичи с сыром и томатами – просто, но так по-осеннему. Возьмите с собой горячий чай или какао в термосе, добавив в него немного специй: корицу, мускатный орех или гвоздику. А на десерт – печеные яблоки с медом и орехами или пирог с тыквой и корицей. Всё это создаст атмосферу уюта и тепла, которую так хочется почувствовать в осенние дни.
Где устроить пикник в Подмосковье?
Парк "Лосиный остров"
Этот заповедник – настоящий уголок природы неподалеку от города. Здесь есть оборудованные зоны для пикников с мангалами и столами, а осенью парк особенно красив благодаря разноцветной листве и тихим тропинкам. Возьмите с собой фотоаппарат – осенние пейзажи в этом месте просто восхитительны.
Усадьба Архангельское
Если хочется не просто пикника, но и немного истории, усадьба Архангельское – идеальное место. Зоны для пикников находятся в окружении старинных зданий и скульптур, что добавляет особую атмосферу. Здесь можно гулять по аллеям, любуясь архитектурой и наслаждаясь природой.
Заповедник "Завидово"
Если готовы отправиться чуть дальше, то заповедник Завидово станет прекрасным местом для осеннего пикника. Здесь можно наслаждаться тишиной, гулять по лесу и дышать чистым воздухом, а оборудованные зоны позволят вам комфортно устроиться на пикник.
Ранее женский журнал "Клео.ру" делился списком направлений по России и за границей в бархатный сезон.