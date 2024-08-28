Отпуск в бархатный сезон: обзор направлений в России и за границей

Сентябрь – это время, когда летние отпуска заканчиваются, но желание продлить лето и насладиться последними теплыми днями еще не угасло. Бархатный сезон идеально подходит для тех, кто ищет спокойствия, уютных вечеров и мягкого солнца. В это время отдых становится особенно приятным: уже нет летней суеты, а природа словно предлагает вам последние яркие краски перед наступлением осени.

Почему сентябрь – идеальное время для отдыха?





Сентябрь – это время, когда летняя жара уже отступила, но тепло и солнечно. Бархатный сезон – это мягкий климат, теплое море и спокойная атмосфера без летних толп туристов. Особенно приятно, что в это время года цены на отдых снижаются, а это значит, что можно позволить себе роскошь по более доступным ценам. В сентябре вы сможете насладиться природой и достопримечательностями в более спокойной обстановке и вернуться домой с полным зарядом энергии.

Куда отправиться в бархатный сезон?





Сочи

Среднесуточная температура воздуха в Сочи в сентябре держится на уровне +23...+25 °C, вода в море прогревается до +24 °C. Это идеальное время для тех, кто любит комфорт и не выносит палящего солнца. В Сочи можно наслаждаться не только морем, но и горами, прогулками по Олимпийскому парку и посещением многочисленных кафе с местными деликатесами. Средняя стоимость проживания в отеле на двоих – от 4000 до 8000 рублей в сутки, в зависимости от уровня комфорта.

Крым (Ялта)

В сентябре Крым, а особенно Ялта, тоже порадует отличной погодой. Средняя температура воздуха здесь +22...+24 °C, а море прогревается до +23 °C. Бархатный сезон в Крыму – это время винных фестивалей, экскурсий в Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также расслабляющих прогулок по набережной. Проживание в отеле обойдется в среднем от 3000 до 7000 рублей за ночь.

Кавказские Минеральные Воды

Если море не входит в ваши планы, отправляйтесь на Кавказские Минеральные Воды. В сентябре здесь все еще достаточно тепло – около +20...+22 °C, и это лучшее время для оздоровления и прогулок по горам. Попробуйте местные минеральные воды, насладитесь видами Эльбруса и прогуляйтесь по Пятигорску или Кисловодску. Проживание в санаториях или отелях в этом регионе стоит в пределах 3500–6000 рублей за сутки.

Абхазия

Абхазия в сентябре – это рай для тех, кто мечтает о спокойном отдыхе. Температура воздуха здесь +24...+26 °C, а вода в море достигает +25 °C. Абхазия славится своей природой: озеро Рица, Новый Афон и Сухумская набережная подарят вам непередаваемые впечатления. Кроме того, цены на проживание в Абхазии остаются довольно низкими: от 2000 до 5000 рублей за ночь.

Турция (Анталья)

Если хочется чего-то более экзотического, Турция – отличный выбор. В Анталье в сентябре держится температура +28...+30 °C, а вода в море остается теплой, до +27 °C. Турецкие курорты радуют не только морем, но и all inclusive сервисом. В среднем за проживание в четырехзвездочном отеле придется заплатить от 6000 до 12000 рублей за ночь.

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