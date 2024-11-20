Оливье под пальмами: куда отправиться, если хочется встретить Новый год в тепле

Традиционные новогодние праздники – это пледы, мандарины и бесконечные разговоры о том, кто доел шубу. Но если перспектива очередного застолья под "Иронию судьбы" не радует, пора поменять снег на песок, елку на пальмы, а бой курантов на шум волн.

К счастью, есть страны, куда можно сорваться буквально в последний момент. Без виз, со стопроцентной гарантией солнца и моря. А главное, там так тепло, что о куртке можно даже не вспоминать.

1. Тайланд

Тут даже говорить ничего не надо. Тай – это классика. В декабре здесь +30, море ласковое, а пляжи готовы встречать загорелых любителей зимнего отдыха. На Пхукете или в Паттайе к Новому году устраивают вечеринки прямо у воды, где вместо шампанского – кокосы, а вместо снега – песок под ногами.

Что попробовать? Экзотический тайский массаж (идеально после затяжного перелета) и обязательно том-ям. И не бойтесь острого – оно того стоит.

2. Вьетнам

Если хочется чего-то менее туристического, чем Тайланд, но с такой же теплой погодой, присмотритесь к Вьетнаму. Например, в Нячанге можно расслабиться на широких пляжах, прогуляться по вечернему городу и насладиться местной кухней (фо-бо под звездами – это маленький гастрономический рай).



Для полного погружения арендуйте байк и отправляйтесь исследовать прибрежные районы. Только не забудьте солнцезащитный крем – даже зимой здесь солнце не шутит.

3. Мальдивы

Да, это звучит как мечта, но на деле все проще, чем кажется. Многие туроператоры сейчас предлагают выгодные туры с перелетом, так что ваш идеальный Новый год на белоснежном пляже с бирюзовой водой ближе, чем вы думали.

Вместо салатов тут подают свежайшие морепродукты, а коктейли приносят прямо в бассейн. И да, ничего не мешает накрыть импровизированный праздничный ужин на собственной вилле с видом на океан.

4. Шри-Ланка

Здесь все настолько колоритно, что обычные зимние праздники сразу превращаются в приключение. На пляжах Унаватуны или Мириссы можно встретить Новый год, глядя, как солнце садится за горизонт.



А днем обязательно загляните на чайные плантации – это не просто экскурсия, а маленькое погружение в сказку. Не забудьте попробовать местный чай и купить парочку упаковок домой, чтобы Новый год продолжался с каждым глотком.

5. ОАЭ (Дубай)

Если хочется не только пляжей, но и атмосферы города будущего, Дубай – идеальный выбор. В декабре тут комфортные +25, так что можно загорать днем, а вечером гулять в легком платье.

Салюты на Новый год в Дубае – это отдельный вид искусства. Главное – заранее забронировать столик в ресторане с видом на Бурдж-Халифу, чтобы насладиться шоу.

6. Египет

Для тех, кто хочет провести Новый год в море, но не готов далеко лететь, Египет – проверенный вариант. Шарм-эль-Шейх и Хургада зимой особенно приятны: мягкий климат, теплое Красное море и дайвинг, который никого не оставляет равнодушным.



Кстати, отели часто устраивают праздничные ужины с локальной музыкой и танцами, так что скучать точно не придется.

Что взять с собой?

Легкие платья и купальники – очевидно.

Солнцезащитный крем (не думайте, что зимой он не нужен).

Хорошую книгу или плейлист для ленивых часов на пляже.

Праздничное настроение – это must-have.

Немного про бюджет

Если хочется уложиться в разумные деньги, ловите горящие туры или бронируйте авиабилеты заранее. Еще один лайфхак – смотреть небольшие местные отели вместо крупных сетей, они часто предлагают лучшие цены и не менее крутой сервис.



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