Киноиндустрия в этом году была чрезвычайно плодовитой, несмотря на продолжающиеся ограничения из-за пандемии и другие мировые события. Однако не все фильмы смогли порадовать зрителей качественным выполнением и сюжетом. Предлагаем топ лучших комедий 2022 года, которые уже вышли в хорошем качестве.

«Быстрее пули»

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Режиссер: Дэвид Литч.

В ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Бэд Банни, Логан Лерман, Зази Битц, Маси Ока, Карен Фукухара.

Страна: США.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.7; IMDb – 7.3; зрители – 7.6.

Длительность: 126 мин.

Возрастные ограничения: 16+.

Основой для этого фильма послужил роман «Поезд убийц» японского писателя Котаро Исаки. Согласно сюжету, наемник по прозвищу «Божья коровка» (Брэд Питт) берет задание на похищение чемодана из поезда, который движется из Токио в Мориоку. Вскоре выясняется, что кроме главного героя здесь присутствуют и другие киллеры, преследующие похожую цель. Простое задание превращается в безостановочную бойню.

В целом, фильм пришелся по вкусу большинству зрителей. Пользователи сети называют эту картину смесью творчества Тарантино и Гая Ричи. Впрочем, также отмечают некоторую затянутость фильма, как для комедийного жанра.

Мировой прокат принес киноленте более 239 млн долларов при затратах около 90 млн.

«За пивом!»

Режиссер: Питер Фаррелли.

В ролях: Зак Эфрон, Рассел Кроу, Джейк Пикинг, Кайл Аллен, Арчи Рено, Уилл Ропп, Уилл Хохман, Мэтт Кук, Кевин К. Трэн, Руби Эшборн Серкис, Билл Мюррей.

Страна: США.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.4; IMDb – 6.8; зрители – 9.1.

Длительность: 126 мин.

Возрастные ограничения: 18+.

Этот фильм является киноадаптацией книги «The Greatest Beer Run Ever». События ленты происходят во времена войны во Вьетнаме. Главный герой Чики Донохью решается на опасный шаг – отправиться в зону боевых действий, чтобы доставить пиво друзьям и поддержать их морально в сложную минуту. Эта поездка в корне меняет его взгляды на жизнь и происходящие события.

Западные критики нелестно отозвались о фильме, посчитав, что он «сводит свою забавную историю, основанную на фактах, к плоскому, безвкусному вареву». Зрители же, напротив, позитивно оценили картину, поставив очень высокие оценки.

«Добро пожаловать в семью»

Режиссер: Владимир Зинкевич.

В ролях: Владимир Сычев, Светлана Камынина, Петр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маслодудов, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Сергей Иванюк.

Страна: Беларусь.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.4; IMDb – 6.3; зрители – 6.7.

Длительность: 120 мин.

Возрастные ограничения: 16+.

По сюжету, 23-летний студент Александр, сын городского прокурора, при нетипичных обстоятельствах знакомится с прекрасной девушкой Мирой, которая оказывается дочерью местного преступного авторитета Лени Боксера (Владимир Сычев). Вскоре между молодыми людьми возникает симпатия, а затем и любовь. Такие отношения становятся неожиданностью для родителей, которые представляют совершенно противоположные части общества. Но они готовы искать компромисс, чтобы обеспечить счастье своим детям.

Отечественным зрителям фильм в целом понравился. Они отмечают неплохое музыкальное сопровождение и сюжет – история Ромео и Джульетты, обыгранная на современный лад, но не такая мрачная. К минусам относят довольно слабую актерскую игру, особенно молодой команды.

«Всё везде и сразу»

Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт.

В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани.

Страна: США.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.3; IMDb – 8.1; зрители – 7.6.

Длительность: 139 мин.

Возрастные ограничения: 18+.

Эвелин Вонг родилась и выросла в Китае, но сейчас проживает в США. Она владеет небольшой прачечной, которая приносит одни убытки, и едва справляется с трудностями. Но неожиданно судьба преподносит главной героине еще несколько испытаний: проблемы с налоговой, развод с супругом, забота о престарелом отце и дочери нестандартной сексуальной ориентации. Жизненные трудности доводят Эвелин до эмоционального предела, и она открывает в себе возможность перемещаться между параллельными мирами. Теперь героине необходимо спасти мультивселенные от уничтожения.

Зрители оставляют весьма неоднозначные отзывы об этом фильме. Его хвалят за достаточно понятный сюжет, многогранность и раскрытие актуальных тем. В качестве минуса отечественные зрители отмечают абсурдность и продвижение «западной повестки».

«Молодой человек»

Режиссер: Александр Фомин.

В ролях: Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Рахим Абрамов, Влад Фельдман, Егор Кирячок, Клим Бердинский, Елена Ксенофонтова.

Страна: Россия.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.2; IMDb – 6.5; зрители – 7.1.

Длительность: 110 мин.

Возрастные ограничения: 16+.

Отличник и медалист Иван Ревзин к 30 годам оказался на самом дне. Его покинула жена, уволили с работы, а банк требует оплату за ипотеку. Оказавшись в непростой ситуации, Иван узнает, что его одноклассник устраивает конкурс для старшеклассников с солидным призовым фондом. Ревзин выглядит очень молодо, а потому решает вступить в схватку, уверенный в том, что жизненный опыт поможет добиться победы.

Это легкий российский фильм с ненавязчивым сюжетом. Картина не претендует на большие награды, но сможет поднять настроение. Зрители с положительной стороны отметили сатиру на современные российские реалии и отсылки к известным произведениям.

«Боги хеви-метала»

Режиссер: Питер Соллетт.

В ролях: Джо Манганьелло, Джейден Либерер, Бретт Гельман, Суфе Брэдшоу, Isis Hainsworth, Мишель Фанг, Кэти О’Грэйди, Adrian Greensmith, Ной Урреа, Тедди Ван Ии.

Страна: США.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.1; IMDb – 6.7; зрители – 7.9.

Длительность: 97 мин.

Возрастные ограничения: 18+.

Подростки Хантер и Кевин хотят собрать хеви-метал банду в старшей школе. Их мечта – выиграть конкурс музыкальных групп. Но для полного состава им не хватает басиста. На эту роль они берут девушку Эмили, которая умеет играть, но на виолончели. Теперь новособранная команда должна бороться со всеми подростковыми проблемами: школой, родителями, гормонами, тревогой и разногласиями между собой. Смогут ли юные музыканты справиться с этим, чтобы победить в Битве групп?

Веселый молодежный музыкальный фильм с простым сюжетом умело эксплуатирует чувство ностальгии и творчество знаменитых групп. В отличие от критиков, которые средне отзываются о кинокартине, зрители высоко оценили работу. Причем, оценки отечественных поклонников жанра выше, чем западных, на которых и делалась ставка.

«Неувольняемый»

Режиссер: Жером Коммандёр.

В ролях: Жером Коммандёр, Летиция Дош, Паскаль Арбийо, Жерар Дармон, Кристиан Клавье, Николь Кальфан, Ева Дарлан, Жерар Депардье, Валери Лемерсье, Жан-Мари Винлин.

Страна: Франция.

Рейтинг: КиноПоиск – 7.1; IMDb – 6.1; зрители – 8.5.

Длительность: 83 мин.

Возрастные ограничения: 16+.

Винсент Пельтье – потомственный госслужащий. Он занимает должность чиновника водного и лесного хозяйства одного из городов, пользуется уважением окружающих и очень любит свою непыльную работу. По традиции жанра, все хорошее для главного героя заканчивается в один момент. Правительство издает законопроект с целью провести реформы в госуправлении и избавиться от наиболее затратных министерств. В результате Винсент оказывается на грани увольнения, но должен уйти сам или перевестись на другую должность. Главный герой отказывается и вступает в конфликт с инспектором министерства Изабель Байенкур. Она переводит его в самые экстремальные места службы. В результате Винсента переводят в Гренландию, где он влюбляется в Еву и должен выбирать между своим положением и отношениями.

Фильм является адаптацией итальянского «К черту на рога», но для французской аудитории. Но это не делает киноленту хуже или посредственнее. Это простая комедия для отдыха, которая нашла отклик у зрителей.

Подведем итог

Уходящий год подарит множество кинолент, разных по качеству съемки и сюжетному наполнению. Топ лучших комедий 2022 года, которые уже вышли в хорошем качестве, поможет выбрать фильм для отдыха и настроения.