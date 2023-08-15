Когда День доброты в 2023 году

Существует три вида календарных праздников – общие, профессиональные и тематические. К последней категории относится и День доброты. В такие моменты принято проявлять заботу, совершать бескорыстные поступки и оказывать помощь. Предлагаем узнать, когда будет День доброты в 2023 году и как его принято отмечать.

Когда отмечается День доброты

Общепризнанной датой Всемирного дня доброты является 13 ноября. В 2023 году этот праздник выпадает на понедельник. Данное событие носит неофициальный характер, поэтому никаких выходных и переносов не будет.

Очень часто данный праздник путают с менее известным в России Днем спонтанного проявления доброты. Это событие приходится на 17 февраля. В 2023 году оно выпадает на пятницу. Как и в предыдущем случае, праздник является неофициальным, поэтому каких-либо мероприятий по этому поводу не предусмотрено.

История праздника

В 1997 году в Японии волонтеры сформировали Всемирное движение за доброту, а уже через год прошла первая конференция. В ней приняли участие благотворительные организации ряда стран, включая Россию. Она прошла 13 ноября в японском городе Токио, а дата ее открытия стала Всемирным днем доброты.

В послании ВДД декларируется, что движение будет продвигать идеи добра и сочувствия по всему миру. Его участники намерены донести свои намерения до каждого человека на планете.

День спонтанного проявления доброты появился немногим ранее в США. Благотворительность и поддержка нуждающихся занимают весомую долю в культурной сфере Америки. В конце прошлого века в различных печатных изданиях регулярно появлялись истории о совершаемых добрых поступках простыми американцами. Это побуждало читателей на аналогичные подвиги. Считается, что мелкие дела не решат глобальные проблемы, но осчастливить нуждающихся очень даже могут.

С развитием и доступностью телекоммуникационных технологий такой подход быстро перекочевал и в другие страны мира. Россия не осталась в стороне, хотя День спонтанного проявления доброты практически никак не освещается и не популяризируется в обществе.

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Традиции празднования

Символом Всемирного дня доброты является сердце. Активисты дарят цветы окружающим. Это касается не только знакомых, но и незнакомцев на улице. Каждое государство имеет собственные предпочтения относительно букетов. Так, в Сингапуре дарят маргаритки и герберы.

Данный праздник отмечается в 28 странах мира, включая Россию. Ежегодно количество государств-участников лишь увеличивается. Раз в два года Всемирное движение за доброту выбирает совет.

В России масштабное празднование состоялось в 2009 году. Флешмоб проходил в столице на Манежной площади. Собравшиеся сформировали «живой круг» вокруг фонтана Часы Мира.

В случае с Днем спонтанного проявления доброты нет никаких особых правил празднования. Как правило, 17 февраля благотворительные организации через своих волонтеров приглашают примкнуть к движению. К сожалению, в России акции и мероприятия в честь этого дня проводятся в редких случаях.

Как отмечают День доброты

Подобные тематические праздники хороши тем, что четких правил поведения не существует. Каждый человек волен сам принимать решение, какими добрыми делами заниматься и кому помогать.

Например, можно отметить День доброты в 2023 году следующим образом:

Оказать помощь нуждающимся, в том числе и через благотворительную организацию. Чтобы не оказаться жертвой мошенников, следует пользоваться услугами только официально зарегистрированных юридических лиц.

Провести субботник, убраться в подъезде и возле дома, помочь пожилым соседям с повседневными делами.

Приютить бездомное животное. Если вы давно планировали завести питомца, то День доброты станет самым удачным моментом. В качестве альтернативы можно оказать финансовую поддержку питомникам и зоозащитникам.

Если вашей основной деятельностью является оказание услуг, то воздержитесь в этот день от получения оплаты от тех людей, у кого жизнь сложилась непросто.

Продвигайте идеи Всемирного движения за доброту, чтобы в России больше людей узнали об этом празднике.

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Подведем итог

Чтобы в полной мере отпраздновать День доброты в 2023 году, следует знать, когда отмечается это событие. Совершая добрые дела, каждый человек меняет мир к лучшему.