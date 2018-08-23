5 лучших мероприятий столицы

В этом году синоптики прогнозируют необыкновенно теплое бабье лето, которое продлится до начала октября. Поэтому не стоит сидеть дома, а пора отправляться на прогулку и наслаждаться последними теплыми деньками этого года. Специально для вас мы подготовили обзор самых интересных событий предстоящей осени.

Фестиваль воздушных змеев

Когда: 1—2 сентября 2018 года

Где: парк Царицыно

Впервые Москва принимала первый фестиваль воздушных змеев еще в далеком 2003 году. За 15 лет у фестиваля появилось столько фанатов, что проводить его раз в год стало мало. Поэтому в этом году мероприятия проходит в два этапа, и если вы не успели посетить его в мае, то есть отличная возможность увидеть все собственными глазами в сентябре.

Как и всегда в небо над Царицыно поднимутся мифические существа и зарубежные флаги. Покорить воображение посетителей должен гигантский воздушный змей длиной в тридцать метров, организаторы утверждают, что это самый большой в России.

Если же вы еще новичок и окажитесь на фестивале без змея, то не проживайте, в мастерских-студиях вас быстро научат, как смастерить своего змея и помогут запустить его в небо.

Фестиваль барбекю

Когда: 7—9 сентября 2018 года

Где: Дизайн-завод «Флакон»

Если лето прошло, а вы так и не успели сходить на пикник, то это место для вас. Гостей фестиваля ожидают самые разные виды барбекю от лучших шеф-поваров мира, которые прилетели в Москву, чтобы сразится в гастрономическом чемпионате и поделится своими секретами.

Те, кто еще думает, что на углях можно приготовить только мясные и рыбные блюда – будут потрясены не только от изобилия вегетарианских угощений, но и от вариаций различных десертов.

Добрая Москва 871

Когда: 8—9 сентября 2018 года

Где: Тверская улица

Ежегодно День города Москвы проходит с особым размахом. В этом году столица отметит 871-летие и праздничные гуляния пройдут во всех округах города, но центральным местом праздника станет Тверская улица.

Организаторами запланировано более 100 мастер-классов, участники которых откроют для себя все тонкости актерского мастерства, освоят кузнечное и гончарное дело, узнают секреты известных иллюзионистов и театра научного дела.

На Манежной площади артисты из Франции удивят московскую публику музыкальным шоу барабанов в воздухе с помощью специально установленного 70-метрового крана.

Если вы не успели за лето покататься на серфинге, то сможете испытать свои силы при помощи искусственной волны. А те, кто предпочитает твердую землю под ногами, создадут собственные цветники в рамках фестиваля «Добрая Москва. Цветочный джем».

Парад собак

Когда: 16 сентября 2018 года

Где: Красногвардейский парк

В мире Парад собак – не редкость, поэтому телеканал «Живая планета» решил подхватить эстафету и провести первый костюмированный Парад в Москве. Четвероногие прошествуют под аккомпанемент оркестра, покажут себя на Дефиле пород, поиграют в фрисби, аджилити, потанцуют с хозяевами. Главное – не забыть взять ветеринарный паспорт и зарегистрироваться на официальном сайте канала.

Не обязательно приходить с собакой, ведь на Параде можно будет забрать домой одного из питомцев центра «Юна», проконсультироваться с кинологом, какая собака Вам больше подходит, увидеть разные породы и узнать об их различиях.

Фестиваль "Круг света"

Когда: 16 сентября 2018 года

Где: Гребной канал, Театральная площадь, Музей-заповедник Царицыно, Концертный зал "Мир", Центр Digital October

Каждый год фестиваль притягивает в Москву самых лучших светодизайнеров и профессионалов аудиовизуального искусства, чтобы они смогли воплотить в жизнь свои самые невероятные идеи и преобразить облик города.

Кроме именитых дизайнеров к шоу привлекают популярных актеров, которые «за кадром» видеопроекции рассказывают задуманную историю на культовых заведениях Москвы. В этом году зрителей шоу будет ожидать не только игра света, в своих шоу создатели будут активно использовать огонь и фейерверки, что подарит зрителям незабываемые эмоции.

Также во время фестиваля запланирована и образовательная программа, которую смогу посетить все желающие.