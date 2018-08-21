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Фильмы, которые любому улучшат настроение

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Эти фильмы — отличный способ поднять себе настроение. Фантастика, комедии, триллеры заставят улыбнуться и поверить в лучшее даже самого пессимистичного зрителя. Специально для Kleo интернет-кинотеатр tvzavr представляет 7 отличных фильмов для просмотра всей семьей или в одиночку.

«Фантастические твари и где они обитают»

 

Отличная возможность вернуться в мир Гарри Поттера. Магия, заклинания и волшебные животные напомнят всем о той беззаботности, с которой нужно смотреть подобные ленты. Волшебник Ньют Саламандер занимается поиском и изучением редких фантастических зверей. За одним из них он приезжает в Нью-Йорк, где случайно знакомится с обычным человеком Якобом, раскрывая ему свои возможности. Не дремлет зло, оно начинает окутывать город, и Ньют с Якобом должны спасти его.

https://www.tvzavr.ru/film/fantasticheskie-tvari-i-gde-oni-obitayut/

 «Стражи Галактики. Часть 2»

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Комедия о плохих парнях, решивших стать супергероями, в свое время покорила все зрительские сердца. Эта лента, продолжение истории, сохраняет так полюбившийся всем юмор и сюжетные линии. Питер Квилл, лидер Стражей Галактики, узнает правду о своем отце. Но эта правда изменит теперь не только его жизнь, но и расстановку сил во Вселенной. Картина действительно поднимет настроение даже самому хмурому человеку.

https://www.tvzavr.ru/film/strazhi-galaktiki-chast-2/

«Очень плохие девчонки»

Эта лента доказывает: не надо опускать руки никогда. Даже если вы случайно убили человека. Такое произошло с пятью подругами, решившими отпраздновать девичник в Майами. Никто из них не хочет в тюрьму, поэтому героини должны замести все следы и вести себя обычно. Легко представить, какая комедия из этого выйдет!

https://www.tvzavr.ru/film/ochen-plokhie-devchonki/

«Величайщий шоумен»

Хью Джекман, Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон, Мишель Уильямс и Зендая разыгрывают волшебную историю о большой мечте. Финеас Барнум всегда хотел создать нечто красочное и грандиозное. После ряда неудач он нашел то самое: герой придумал шоу, в котором выступают необычные люди. Они танцуют, поют, влюбляются и продолжают мечтать. Кстати, Джекман мечтал о роли в этом фильме с 2009 года. Так что это еще одно доказательство, что все сбудется!

https://www.tvzavr.ru/film/velichaishii-shoumen/

«Первому игроку приготовиться»

Фильм понравится всем зрителям, но особенно тем из них, чья молодость пришлась на 80-е годы, или кто в восторге от поп-культуры того времени. Фантастический фильм, действие которого происходит в ближайшем будущем, расскажет о простом парне Уэйде, который однажды получит приз, за которым все охотятся. Эта награда станет первой в череде его побед. Картина Стивена Спилберга пропитана культурой 80-х!

https://www.tvzavr.ru/film/pervomu-igroku-prigotovitsya/

«Джуманджи: Зов джунглей»

Приготовьтесь отправиться в настоящую игру, полную опасностей. Четверо подростков находят пыльную игру-приставку и решают скоротать время. Неожиданно они попадают в волшебный мир Джуманджи. Чтобы выбраться, герои должны пройти все уровни и победить.  Отличная комедия с Дуэйном Джонсоном, Джеком Блеком и Карен Гиллан.

https://www.tvzavr.ru/film/dzhumandzhi-zov-junglei/

«Джой»

Жизнеутверждающая биографическая лента рассказывает реальную историю. Джой с детства любила фантазировать и изобретать новое. С возрастом эту мечтательность заменили взрослые проблемы. Но однажды Джой все-таки решила пойти до конца. Картина с Дженнифер Лоуренс о том, как молодой одинокой матери добиться успехов в бизнесе, снята в неподражаемом стиле Дэвида О. Рассела.

https://www.tvzavr.ru/film/dzhoi/

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21.08.2018
Теги: фильмы подборка

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