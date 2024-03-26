Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года

Лето – это время отпусков, и многие россияне предпочитают проводить его на пляжах за границей. Однако выбор самого лучшего места может стать сложной задачей, учитывая множество факторов – бюджет, особенности климата или предпочтений по отдыху. Kleo.ru предлагает разобраться, куда можно поехать в июне 2024 года за границу на море и на что нужно обращать внимание при выборе курорта.

Лучшие места для отдыха

Выбор страны для летнего отдыха – это всегда важное решение. Каждому человеку хочется провести свой отпуск незабываемо, получить много приятных эмоций и впечатлений. И современная туристическая индустрия предлагает множество вариантов для осуществления всех желаний. Клео.ру предлагает узнать чуть больше о лучших местах для отдыха за границей.

Турция

Эта страна ассоциируется у большинства россиян при упоминании отдыха на море в июне. В этом месяце температура повышается до самых комфортных значений для пляжного отдыха – +28°C..+30°С. При этом температура воды достигает +24°C.

Для первой половины месяца подходящими местами будут курорты Анталийского побережья. Например, Аланья, Анталья и Сиде. В конце июня 2024 года, когда температура начнет выходить за пределы комфортных значений, можно обратить внимание на Кемер, Бодрум и Мармарис. Благодаря удачному расположению жара ощущается не так сильно, а развитая инфраструктура для отдыха на море открывает возможности для занятий серфингом и дайвингом. Главным недостатком этих мест является более высокая стоимость и загруженность туристами в пик сезона.

Клео.ру напоминает, что с Турцией сохранилось прямое авиасообщение, поэтому перелеты будут намного дешевле, чем, например, со странами Европы. Такое преимущество сильно удешевляет отдых.





Египет

Это вторая страна по популярности среди туристов из России, выбирающих, куда поехать в июне. Лето в этой стране жаркое, температура воздуха даже в июне достигает +35°C. Вода прогревается до +27°C.

Для туристов, которые не любят сильно высокую температуру, подходящим местом будет Хургада. Популярный Шарм-Эль-Шейх больше подходит для людей, предпочитающих активный отдых на море. Город предлагает широкий ассортимент услуг на любой вкус. Следует учитывать, что это не лучшим образом отражается на ценах. Желающим более детально познакомиться с местными достопримечательностями стоит посетить Александрию.

В конце месяца температура достигает своего пика, и пляжный отдых может стать совершенно некомфортным.





Грузия

В июне в Грузии наступает настоящее лето. В отдельных регионах температура воздуха повышается до комфортных +28°C, а вода в море прогревается до +22°C уже в начале месяца.

Самым популярным местом для летнего отпуска считается Батуми, но туристы также предпочитают отдыхать в Кобулети, Поти и других приморских курортах. В начале июня вода может быть немного прохладной, но уже к третьей декаде она прогреется до комфортных +24°C..+26°C. Стоит планировать свой отдых так, чтобы застать наиболее подходящие условия.

Полноценное авиасообщение России и Грузии было восстановлено еще в 2023 году, но отправиться на курорт можно и другими способами. В том числе, и на личном автотранспорте.





Болгария

Туристам, предпочитающим доступные европейские курорты, стоит обратить свое внимание на Болгарию. Разгар сезона выпадает на последние месяцы лета, а в июне может быть немного прохладно. Температура воздуха достигнет +26°C, а море прогреется до +22°C лишь ближе к третьей декаде.

Впрочем, туристов, которых не пугают такие погодные условия, ожидают малолюдные пляжи, вкусные продукты и весьма доступные цены. Рекомендуемыми местами для отдыха считаются южные болгарские курорты – Елените, Солнечный берег и Созополь, а ближе к июлю комфортным станет и Албена.

Kleo.ru напоминает, что в Болгарии, как и других европейских странах, действуют запреты на авиасообщение с Россией. Добраться к месту отдыха удастся только через другие страны. Например, через Турцию. Также следует учитывать, что российские карты не принимаются в большинстве европейских и других государствах. Стоит иметь при себе достаточный запас наличных, а также забронировать проживание и услуги заранее.





Греция

Для туристов, которые предпочитают не только отдых на море в июне, но и знакомство с местными достопримечательностями, интересным вариантом может стать Греция. Курортные зоны этой страны можно посещать не только летом, но и в течение всего года. Отдыхающие смогут найти интересные развлечения на любой вкус. В июне температура воздуха в регионе достигает +28°C, а вода прогревается до +24°C.

Наверное, самыми живописными местами являются архипелаг Санторини и остров Крит. Именно они часто используются в рекламных буклетах для демонстрации местных красот. Необычные вулканические пляжи и неповторимая архитектура, включающая несколько разных эпох – лишь небольшая часть того, что ждет туристов.

Как и в другие европейские страны, в Грецию не удастся попасть прямыми авиарейсами, придется планировать поездку с пересадками. Это увеличит стоимость отпуска, который и так будет далеко не самым дешевым. Греческие курорты отличаются не только своими пейзажами, но и высокими ценами.





Советы по выбору курорта

Поиск подходящего места для летнего отдыха на море – это достаточно непростая и трудоемкая задача. Туристические агенты дают несколько советов, на что нужно обращать внимание при выборе курорта:

Климат . Старайтесь выбирать условия, которые будут наиболее комфортными для вас. Будет тяжело насладиться отдыхом, если погода слишком жаркая, холодная, дождливая или сухая.

. Старайтесь выбирать условия, которые будут наиболее комфортными для вас. Будет тяжело насладиться отдыхом, если погода слишком жаркая, холодная, дождливая или сухая. Цена . Стоимость отдыха будет существенно отличаться в зависимости от страны, конкретных курортных мест, жилья и условий питания. При ограниченном бюджете стоит сразу определить, на какие компромиссы можно пойти.

. Стоимость отдыха будет существенно отличаться в зависимости от страны, конкретных курортных мест, жилья и условий питания. При ограниченном бюджете стоит сразу определить, на какие компромиссы можно пойти. Наличие визы . Для посещения некоторых стран может потребоваться виза. Для ее получения требуется не только определенная сумма, но и время. Стоит заняться получением визы заранее или доверить это туристическому агенту.

. Для посещения некоторых стран может потребоваться виза. Для ее получения требуется не только определенная сумма, но и время. Стоит заняться получением визы заранее или доверить это туристическому агенту. Проживание . Крайне рекомендуется бронировать жилье заранее. Июнь – месяц отпусков, поэтому отели могут быть переполненными. Лучше позаботиться о проживании заранее, чем потом решать проблемы.

. Крайне рекомендуется бронировать жилье заранее. Июнь – месяц отпусков, поэтому отели могут быть переполненными. Лучше позаботиться о проживании заранее, чем потом решать проблемы. Предоставление банковских услуг . Во многих курортных странах российских карты не обслуживаются. Рекомендуется иметь с собой необходимый запас наличных средств, а все возможные услуги заказывать заранее.

. Во многих курортных странах российских карты не обслуживаются. Рекомендуется иметь с собой необходимый запас наличных средств, а все возможные услуги заказывать заранее. Языковые ограничения . Если вы не владеете языком страны, в которой планируется отдых, или же международными языками общения, то может возникнуть ряд неудобств. Старайтесь выбирать курорты, где персонал сможет вас понимать.

. Если вы не владеете языком страны, в которой планируется отдых, или же международными языками общения, то может возникнуть ряд неудобств. Старайтесь выбирать курорты, где персонал сможет вас понимать. Наличие достопримечательностей . Если турист планирует не только загорать и купаться, но и изучить местную историю, стоит учитывать этот момент при выборе курорта.

. Если турист планирует не только загорать и купаться, но и изучить местную историю, стоит учитывать этот момент при выборе курорта. Транспорт . Стоит принимать во внимание, насколько просто добраться до места отдыха. Отсутствие прямого авиасообщения повысит общий ценник.

. Стоит принимать во внимание, насколько просто добраться до места отдыха. Отсутствие прямого авиасообщения повысит общий ценник. Мнение других туристов. Отзывы отдыхающих о конкретном курорте или стране в целом дадут понимание, чего стоит ожидать во время отпуска.





Подведем итог

Выбирая, куда поехать в июне 2024 года за границу на море, следует учитывать множество различных факторов. Советы туристических агентов помогут сделать свой отпуск незабываемым и получить массу приятных эмоций и воспоминаний.