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Когда День медика в 2024 году в России

Когда День медика в 2024 году в России

Когда будут праздновать День медика в 2023 году в России? История и традиции праздника.

К работникам медицинской сферы относятся с уважением во всем мире, а для чествования их профессии учреждены особые даты. Этот профессиональный праздник отмечается и в России. Kleo.ru предлагает узнать, какого числа День медика в 2024 году и как принято отмечать этот праздник.

Официальная дата Дня медика в 2024 году

День медицинского работника – это особое событие для всех вовлеченных людей в эту сферу. Его отмечают и врачи, и медсестры, и фельдшеры, и научные сотрудники, и вспомогательный персонал. К торжеству присоединяются даже те люди, которые участвуют в обучении соответствующей профессии – преподаватели, студенты, интерны.

В России день медика принято отмечать каждый год в третье воскресенье июня. В 2024 году это событие приходится на 16 число.

По такому же принципу праздник отмечают и в большинстве постсоветских стран – Беларуси, Украине, Армении, Казахстане, Молдове, с 2011 года в Латвии. А вот в других государствах даты могут отличаться. Так, например, в Таджикистане событие перенесли на 18 августа, в Азербайджане – на 17 июня, а США празднуют день национальных медиков ежегодно 30 мая.

В отдельных государствах праздник приурочен к дням рождения известных деятелей медицины: в Иране – в честь Авиценны (23 августа), на Кубе – в честь местного эпидемиолога Карлоса Хуана Финле (3 декабря), а в Индии чествуют Бидхен Чандра Роя (1 июля).

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История праздника

Профессия медика считается одной из самых древних. Она требует высокой ответственности, так как от действий специалиста очень часто зависит жизнь пациента. Этот профессиональный праздник призван отдать дань уважения действительно важной и ответственной работе, а также обратить внимание общественности на имеющиеся проблемы.

Этот праздник был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Именно этот документ определил третье воскресенье июня торжественной датой. Таким образом, в 2024 году праздник будут отмечать 44й раз с момента его утверждения.

История дня медика лишь на первый взгляд кажется короткой. Работники медицины отмечали свой профессиональный праздник и до этой даты. Каждый регион самостоятельно принимал решение о том, когда его проводить и в каком формате. Указ лишь установил общую дату и закрепил его на государственном уровне.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поздравления с днем медика

Каких-либо четких правил поздравлений с днем медицинского работника не существует. Обычно в эти дни проводятся корпоративы в коллективе, а администрации лечебных учреждений награждают отличившихся работников памятными грамотами и различными знаками отличия. В честь торжества могут проводить конференции, семинары, научные выступления и лекции о важности профессии.

Самое высшее звание – «Заслуженный врач РФ», присваивается медикам, которые отдали профессии больше 20 лет (за исключением рентгенологов), а также имеют другие государственные награды. Помимо этого, званием награждают врачей, внесших особый вклад в развитие медицинской сферы.

С праздником медицинского работника поздравляют не только коллеги, но также пациенты и родственники. Клео.ру предлагает несколько вариантов поздравлений, которые могут понравиться медикам.

Выбирая, как поздравить медика, следует оценить формат мероприятия. В близком кругу и на корпоративе уместными будут поздравления в стихотворной форме:

Поздравление с Днем медика в стихах – kleo.ru

Если же обстоятельства требуют иного подхода, то стоит воспользоваться вариантами в прозе:

Поздравления с днем медика в прозе – Kleo.ru

Подведем итог

Чтобы не забыть поздравить знакомых медицинских работников, следует узнать, какого числа День медика в 2024 году. Этот праздник имеет плавающую дату и отмечается в третье воскресенье июня. В этом году событие выпадает на 16 число.

27 марта 2024, 09:34
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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