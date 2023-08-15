Когда черная пятница 2020 в России? Точная дата начала глобальной распродажи 2022 года в ДНС, в Эльдорадо, М-Видео и АлиЭкспресс.
«Черная пятница» – любимая многими шопоголиками акция. В этот день крупные бренды и магазины проводят самые массовые распродажи с крупными скидками. Чтобы не пропустить это событие, необходимо знать, когда начинается «Черная пятница» в 2022 году.
«Черная пятница» в ДНС
Сеть магазинов цифровой техники DNS, как и многие другие известные организации, участвует в мировой акции. Компания положительно зарекомендовала себя на отечественном рынке цифровой, компьютерной и бытовой техники. Ее магазины присутствуют во многих городах России.
Официально датой любимого многими шопоголиками события является первая пятница после Дня благодарения в США. В 2022 году она выпадает на 25 ноября. Крупные компании отводят для акций сразу несколько дней. Так происходит и в ДНС. Период скидок продлится с 25 по 27 ноября включительно.
Сеть магазинов DNS обещает, что покупатели смогут приобрести интересующие товары по большим скидкам. В некоторых случаях они достигают 70%. Однако стоит отметить, что это происходит с единичными позициями.
В среднем покупатели смогут приобрести:
- Ноутбуки. Скидка на самые популярные модели составит около 25%.
- Смартфоны и планшеты. Новые модели обойдутся покупателям на 15-30% дешевле.
- Фототехника. DNS порадует своих клиентов снижением стоимости на 15% в среднем на топовые модели от известных брендов.
«Черная пятница» в «Эльдорадо»
Чтобы как можно большее количество россиян смогло принять участие в распродаже, некоторые магазины начинают ее раньше официального дня. Так, сеть магазинов «Эльдорадо» запускает «Черную пятницу» с 1 ноября. Распродажа продлится почти месяц, до 28 числа.
Официальный сайт «Эльдорадо» сообщает, что скидки на многие товары будут достигать 50%. Такие условия позволят многим россиянам приобрести смартфоны, компьютерную и бытовую технику очень выгодно.
«Черная пятница» в «М.Видео»
Помимо мировой «Черной пятницы», некоторые компании устраивают собственные распродажи, которые привязывают к определенным датам или событиям. В 2022 году в «М.Видео» период скидок начинается, как и в случае с «Эльдорадо», с наступлением ноября и продлится практически до его завершения. Однако в «М.Видео» хотят разделить этот период на несколько частей:
- Локальная «Черная Пятница». Пройдет в первую неделю месяца, 1-7 ноября.
- Распродажа в честь 11.11. Эту дату называют Всемирным днем шопинга. Традиция пришла из Китая, а его основателем считают небезызвестную компанию Alibaba Group. «М.Видео» проведет распродажу с 8 по 17 ноября.
- Финальным этапом станет празднование мировой «Черной пятницы» – с 18 по 28 число последнего месяца осени. В этот период компания обещает наиболее выгодные скидки. На некоторые товары они могут достигать 50%.
«Черная пятница» в «Ситилинк»
Этот магазин активно работает на российском рынке с 2008 года. За это время компания значительно разрослась и расширила свою сферу деятельности. В настоящее время «Ситилинк» может порадовать своих клиентов обширным ассортиментом товаров: от зубных щеток и наушников до мощных компьютеров и автокресел.
«Ситилинк» регулярно проводит разнообразные распродажи в честь определенных событий. Одним из них является «Черная пятница». В 2022 году она пройдет с 16 ноября по 14 декабря. Скидки на отдельные товары могут достигать 50%.
«Черная пятница» на «АлиЭкспресс»
Эта торговая интернет-площадка является одной из крупнейших в мире. Будучи изначально ориентированной только на китайских покупателей, в настоящее время «АлиЭкспресс» поддерживает доставку практически во все страны.
Распродажа пройдет на торговой площадке синхронно с мировой – с 25 по 28 ноября 2022 года включительно. На некоторую продукцию скидки могут достигать очень больших значений:
- одежда – до 70%;
- бытовая техника – до 60%;
- смартфоны, планшеты, различные гаджеты и аксессуары – до 50%;
- канцелярские предметы – до 90%;
- детские товары – до 70%;
- инструменты – до 50%;
- спорттовары – до 50%;
- автотовары – до 60%.
Подведем итог
Чтобы не пропустить день самых больших скидок, следует знать, когда начинается «Чёрная пятница» в 2022 году. Эта дата наступит в России и мире 25 числа последнего месяца осени. Однако большинство магазинов и брендов начинает сезон распродаж за несколько дней до этого события.