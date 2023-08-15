«Черная пятница» – любимая многими шопоголиками акция. В этот день крупные бренды и магазины проводят самые массовые распродажи с крупными скидками. Чтобы не пропустить это событие, необходимо знать, когда начинается «Черная пятница» в 2022 году.

«Черная пятница» в ДНС

Сеть магазинов цифровой техники DNS, как и многие другие известные организации, участвует в мировой акции. Компания положительно зарекомендовала себя на отечественном рынке цифровой, компьютерной и бытовой техники. Ее магазины присутствуют во многих городах России.

Официально датой любимого многими шопоголиками события является первая пятница после Дня благодарения в США. В 2022 году она выпадает на 25 ноября. Крупные компании отводят для акций сразу несколько дней. Так происходит и в ДНС. Период скидок продлится с 25 по 27 ноября включительно.

Сеть магазинов DNS обещает, что покупатели смогут приобрести интересующие товары по большим скидкам. В некоторых случаях они достигают 70%. Однако стоит отметить, что это происходит с единичными позициями.

В среднем покупатели смогут приобрести:

Ноутбуки . Скидка на самые популярные модели составит около 25%.

. Скидка на самые популярные модели составит около 25%. Смартфоны и планшеты . Новые модели обойдутся покупателям на 15-30% дешевле.

. Новые модели обойдутся покупателям на 15-30% дешевле. Фототехника. DNS порадует своих клиентов снижением стоимости на 15% в среднем на топовые модели от известных брендов.

Точные цены на товары пока неизвестны. Полный перечень техники, участвующей в распродаже, появится ближе к старту акции.

«Черная пятница» в «Эльдорадо»

Чтобы как можно большее количество россиян смогло принять участие в распродаже, некоторые магазины начинают ее раньше официального дня. Так, сеть магазинов «Эльдорадо» запускает «Черную пятницу» с 1 ноября. Распродажа продлится почти месяц, до 28 числа.

Официальный сайт «Эльдорадо» сообщает, что скидки на многие товары будут достигать 50%. Такие условия позволят многим россиянам приобрести смартфоны, компьютерную и бытовую технику очень выгодно.

Согласно правилам проведения «Черной пятницы» в магазине «Эльдорадо», каждый покупатель имеет право приобрести не более трех товаров, участвующих в распродаже, за весь период ее проведения.

«Черная пятница» в «М.Видео»

Помимо мировой «Черной пятницы», некоторые компании устраивают собственные распродажи, которые привязывают к определенным датам или событиям. В 2022 году в «М.Видео» период скидок начинается, как и в случае с «Эльдорадо», с наступлением ноября и продлится практически до его завершения. Однако в «М.Видео» хотят разделить этот период на несколько частей:

Локальная «Черная Пятница». Пройдет в первую неделю месяца, 1-7 ноября.

Распродажа в честь 11.11. Эту дату называют Всемирным днем шопинга. Традиция пришла из Китая, а его основателем считают небезызвестную компанию Alibaba Group. «М.Видео» проведет распродажу с 8 по 17 ноября.

Финальным этапом станет празднование мировой «Черной пятницы» – с 18 по 28 число последнего месяца осени. В этот период компания обещает наиболее выгодные скидки. На некоторые товары они могут достигать 50%.

Стоит помнить, что после окончания «Черной пятницы» период скидок не заканчивается. Сразу после нее во многих магазинах, которые продают электронику и компьютерную технику онлайн, начинается Киберпонедельник.

«Черная пятница» в «Ситилинк»

Этот магазин активно работает на российском рынке с 2008 года. За это время компания значительно разрослась и расширила свою сферу деятельности. В настоящее время «Ситилинк» может порадовать своих клиентов обширным ассортиментом товаров: от зубных щеток и наушников до мощных компьютеров и автокресел.

«Ситилинк» регулярно проводит разнообразные распродажи в честь определенных событий. Одним из них является «Черная пятница». В 2022 году она пройдет с 16 ноября по 14 декабря. Скидки на отдельные товары могут достигать 50%.

«Черная пятница» на «АлиЭкспресс»

Эта торговая интернет-площадка является одной из крупнейших в мире. Будучи изначально ориентированной только на китайских покупателей, в настоящее время «АлиЭкспресс» поддерживает доставку практически во все страны.

Распродажа пройдет на торговой площадке синхронно с мировой – с 25 по 28 ноября 2022 года включительно. На некоторую продукцию скидки могут достигать очень больших значений:

одежда – до 70%;

бытовая техника – до 60%;

смартфоны, планшеты, различные гаджеты и аксессуары – до 50%;

канцелярские предметы – до 90%;

детские товары – до 70%;

инструменты – до 50%;

спорттовары – до 50%;

автотовары – до 60%.

Планируя приобретать товары на «АлиЭкспрессе» в период распродаж в 2022 году, стоит установить для себя лимит затрат. Ограничение бюджета поможет выбирать только самые нужные вещи и сократить расходы.

Подведем итог

Чтобы не пропустить день самых больших скидок, следует знать, когда начинается «Чёрная пятница» в 2022 году. Эта дата наступит в России и мире 25 числа последнего месяца осени. Однако большинство магазинов и брендов начинает сезон распродаж за несколько дней до этого события.