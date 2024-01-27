Подарки на 23 февраля своими руками: оригинальные идеи презентов

В праздник получить подарок, даже если он символический, будет приятно любому человеку. Презент является проявлением внимания и хорошего отношения. При этом тратиться совсем не обязательно. Так, можно сделать подарки на 23 февраля своими руками, которые будут отражением вашей любви и заботы к мужчине. Для многих такие вещи являются более значимыми, чем приобретенные в магазине. В этой статье Клео.ру предлагает рассмотреть идеи подарков, которые точно не оставят равнодушным вашего мужчину.

Идеи подарков на 23 февраля своими руками

Вы сможете в полной мере проявить свою фантазию и креатив, создавая оригинальные подарки для мужчин. Клео.ру сделал для вас интересную подборку идей, изучив которые вы сможете подобрать для себя подходящий вариант. Главное, делать подарок с любовью, и тогда ваш мужчина точно его оценит:

Фотография на деревянном срезе. Такой подарок может выглядеть как настоящее произведение искусства. Вам потребуется срез дерева, лучше если он будет гладким и ровным. Выберите красивую фотографию и распечатайте ее на тонком листе бумаги с помощью лазерного принтера. Возьмите валик или кисточку, покройте гелем-медиумом деревянный срез. Не дожидаясь высыхания геля, приложите бумажный лист, на котором распечатано фото, к срезу дерева. Возьмите пластиковую карточку и разровняйте бумагу от центра к краям. Оставьте заготовку сохнуть на 8 часов. После этого удалите бумагу влажной тряпочкой. При этом отпечатанная фотография останется. По желанию вы можете покрыть изображение лаком.





Футболка для массажа. Этот подарок станет настоящей находкой для главы семейства, где есть маленькие дети. Папа может отдыхать, лежа на животе, а ребенок в это время будет играть и одновременно делать ему массаж. Возьмите несколько листов бумаги формата А4. Их количество будет зависеть от желаемого размера рисунка. Нарисуйте на бумаге трассу, дополните ее изображениями домиков или других деталей. Альтернативный вариант – распечатать готовый шаблон рисунка. Возьмите белую футболку, подложите под ее заднюю часть лист с рисунком, который должен просвечиваться. Для обводки изображения можете использовать черный маркер, а детали раскрасить водостойкими несмываемыми красками.





Праздничное печенье. Вы можете порадовать любимого мужчину вкусной выпечкой. При желании можно привлечь к процессу детей. Взбейте до однородности миксером сливочное масло (60 г), сахарную пудру (80 г), ванилин (на кончике ножа). Добавьте муку (60 г), соль (щепотку), хорошенько перемешайте. С помощью скалки раскатайте тесто тонким слоем. Придайте печенью оригинальную форму, используя для этого формочки, которые найдутся на кухне. Это могут быть цифры «23», изображения мужской рубашки, галстука, танка, автомобиля. Если нет подходящих формочек, можете сделать шаблоны из бумаги. Выпекайте печенье 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 165°С. Сделайте глазурь, взбив яичный белок и лимонный сок (1 ч. ложка). После всыпьте 150 г сахарной пудры, взбейте миксером. Добавьте в глазурь пищевые красители и украсьте ею печенье.





Съедобный букет – отличный и актуальный подарок для мужчины. Если многие представительницы прекрасного пола предпочитают сладости и фрукты, мужчины – оценят калорийные продукты. Для создания букета возьмите копченую колбасу нескольких видов, несколько тонких багетов, сыр «косичку», помидоры черри на веточках, зелень. Соберите из продуктов красивую композицию, оберните ее бумагой и зафиксируйте лентой.





Советы по выбору подарка

При желании вы можете совместить презент, сделанный своими руками, и купленный в магазине. Выбрать подходящий вариант помогут идеи подарков, подобранные с учетом интересов мужчины:

аксессуары для мужчин (качественный ремень, стильные наручные часы, фирменный кошелек, красивый шарф или галстук);

электроника и гаджеты (беспроводные наушники, портативная зарядка, аксессуары для смартфона);

инструменты или оборудование для хобби (набор для гриля, профессиональный кулинарный инструмент, инструменты для ремонта или набор для рыбалки);

подарок, связанный с приятным воспоминанием (вождение спортивного автомобиля на треке, интересный мастер-класс);

аксессуары и гаджеты для машины, если ваш мужчина автомобилист;

персонализированные подарки, например, гравированный предмет, на котором будет его имя или важная для него дата;

книги или аудиокниги по его интересам;

спортивные аксессуары (снаряжение или одежда, фитнес-браслет).





Подведем итог

Подарки на 23 февраля, сделанные своими руками, наверняка понравятся вашему мужчине и оставят незабываемые впечатления. Главное условие – создавайте презент и дарите его с любовью. В этом случае вы можете быть стопроцентно уверены, что мужчина оценит подарок по достоинству.