Издательство МИФ в честь своего дня рождения проводит распродажу классных книг. Всего за 200-300 рублей можно приобрести руководство по выживанию для ленивых мам, книгу про отношения для тех, кто строит карьеру, увлекательные биографии сильных женщин и книги по саморазвитию. Мы выбрали самые интересные и рекомендует их вам.

Сложно найти человека, который в век интернета и соцсетей не страдал бы от дефицита внимания. Но это можно исправить. Навык направлять свое внимание развивается так же, как и мышцы — с помощью регулярных упражнений. Эта книга научит сознательно выбирать фокус внимания, расставлять приоритеты и доводить дела до конца. Чтобы сделать поворот от вечной беготни и стресса к осмысленной и плодотворной жизни.

Что общего между девочкой, совершенно не представляющей, что делать со своим будущим, и суперзвездой YouTube с ником Superwoman, чьи ролики просмотрели 1 000 000 000+ раз? Это один и тот же человек. Знакомьтесь: Лилли Сингх, актриса, комик и вдохновительница для миллионов подписчиков.

Под обложкой — много иллюстраций и реальных историй. Вы узнаете, как развить самоконтроль, почему выгодно быть «глупее» всех, как быть собой. И как это все связано с успехом. Лилли честно рассказывает, как добилась таких высот. И предупреждает: дело не в везении, а в упорном труде. В нашем мире нет лифтов к вершине — только лестницы.

Как прожить долгую, интересную и счастливую жизнь? В поисках ответа на этот вопрос Джессика Кэссити — обозреватель рубрик о здоровье в The New York Times, Prevention, Health — опросила сотни ученых, врачей, психологов, преподавателей йоги и других специалистов. Их простые и действенные рекомендации вы найдете в этой книге.

Советы очень разные: о том, как ставить цели, как похудеть, как избавиться от стресса, как правильно расслабляться и крепче дружить. Всего 365 советов — по одному на день. Следуйте советам по порядку или выбирайте спонтанно — и меняйте свою жизнь к лучшему уже сейчас.

Беременность — одно из самых уязвимых и неопределенных состояний. У будущих мам ежеминутно возникает огромное количество сомнений и вопросов, на которые очень сложно найти однозначные ответы. Можно ли пить кофе во время беременности, а есть роллы? Стоит ли отказаться от косметических процедур, вроде покраски волос? Можно ли посещать сауну и не опасно ли летать на самолете?

Эмили Остер в своей книге отвечает на вопросы миллионов женщин и развенчивает мифы о беременности и родах. Эмили — профессор экономики. С помощью современных инструментов анализа информации и личного опыта, она сравнивает многочисленные исследования, приводит факты и статистику, предоставляя право выбора читателю.

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Будь гением в том, что важно, и лентяем в том, что не важно... для тебя. Эта мантра звучит просто, но может здорово облегчить жизнь. Когда вы разрываетесь между семейной рутиной, рабочими обязанностями, требованиями общества, желанием развиваться и бог знает какими еще делами, легко выбиться из сил. Чтобы этого не произошло, нужно стать гением. Ленивым гением.

Кендра Адачи, мама троих детей, писала книгу для таких же, как она, женщин с детьми, тонущих в списках дел. Но 13 принципов ленивого гения пригодятся всем. Они помогут сократить количество принимаемых решений, избавиться от всего неважного, эффективно справляться с остальным и не забывать про отдых.

Каре Брукинс пришлось пережить разрушающие отношения, в которых было и семейное насилие, и неадекватное поведение мужа. Долгое время они с детьми жили в страхе. Им нужно было убежище, и Кара решила построить дом — сама, с помощью видеоуроков.

Эта книга — история об исцелении и вере в то, что нет ничего невозможного, даже если кажется, что выхода нет.

Чтобы стать лучше, мудрее, счастливее, надо меняться. А это ох как непросто, особенно если за плечами большой жизненный опыт.

Перед вами книга, которая поможет лучше понять себя, избавиться от лишнего и стать счастливее. Ее автор — Лариса Парфентьева — мастер задавать вопросы и коллекционер жизненных историй. Эта книга — мозаика жизненных историй о любви, страсти, поисках себя, деньгах, силе, призвании. В ней буквально описана вся наша жизнь от А до Я. Помимо историй вы найдете в ней 99 вопросов для исследования себя, а начав отвечать на них, вы рискуете уже не остаться прежним собой.

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Одновременно строить карьеру и создавать крепкую семью очень непросто. Такая жизнь на грани разрушает семьи и губит карьеру.

Автор этой книги Дженнифер Петрильери взяла интервью у 113 работающих пар из 32 стран. Она рассказывает об их опыте и трудностях, делится советами, которые помогли супругам сохранить брак и и самореализоваться. Дженнифер уверена: все пары сталкиваются с одними и теми же сложностями и происходит это в одни и те же периоды брака. Но если вы научитесь обсуждать проблемы и соблюдать здоровый баланс негативного и позитивного в семейной жизни, то будете лучше понимать друг друга, а ваши отношения получать второй шанс.

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