Отдых в Грузии на море в 2023 году

Красивая и древняя страна (Сакартвело по-грузински) славится старинной культурой и цивилизацией, ведущей свою историю с Древнего Рима. Отдых в Грузии в 2023 году подарит массу эмоций и впечатлений от потрясающей кухни, живописной природы, колоритной архитектуры и невероятного гостеприимства.

Где отдохнуть в Грузии на море в 2023 году

Это государство восхищает невероятными видами, гастрономическими изысками, приемлемыми ценами. Можно насладиться чистыми пляжами, пройтись по достопримечательностям, познакомиться с местными традициями. За одну поездку узнать эту колоритную страну вряд ли получится, поэтому можно отдельно разобрать места, где отдохнуть на море в 2023 году.

Список курортов:

Батуми. Этот город называют столицей Аджарии. Он третий по территории и второй по численности людей после Тбилиси и Кутаиси. В городе свой аэропорт, необыкновенный Старый город, прекрасные музеи, крупный ботанический сад и удивительный Батумский бульвар, который тянется вдоль побережья на несколько километров. Кобулети — второй по территории город, сочетание современного курорта и советской здравницы. Здесь много новых гостиниц, имеются и санатории, которые были построены в начале 90-х годов. Поселиться можно как в отеле, так и в частных домах. Очень часто можно встретить новые сооружения по соседству со старыми полуразрушенными строениями. Туристам очень нравится 10-километровый пляж с участками гальки и чёрного песка, полезного для здоровья. Уреки — самый маленький посёлок-здравница. Он располагается на западе страны между Поти и Кобулети. Прославилось это место благотворным действием магнитного песка, поэтому сюда приезжают люди с болезнями суставов, нервной системы, сердца и сосудов, а также органов дыхания. Вода в этом крае значительно теплее, чем в других местах. Поскольку курорт небольшой и туризм развит слабо, цены за такой отдых в Грузии в 2023 году будут относительно небольшими. Гонио и Квариати — баланс между морскими и горными пейзажами. Эти два небольших поселка граничат друг с другом и имеют один пляж. Здесь много гор, тянущихся до моря. Для посещения можно рекомендовать крепость и водопад Андрея Первозванного. Особых развлечений здесь нет, но при желании можно доехать до Батуми за 10 минут. Сарпи — крохотная деревня на границе с Турцией. Особенность этого места — чистая вода, уютные пляжи, скалы, с которых ныряют в воду. Соседство с другой страной позволяет выезжать в Трабзон на общественном транспорте. Много уютных ресторанов, готовых баловать местной национальной кухней. Шекветили — это миниатюрный уголок страны, неподалеку от Кобулети. Это место для семейного времяпровождения, где есть сосновый лес и полезный черный песок. Если станет скучно, легко доехать до достопримечательностей Аджарии. Это местечко обычно выбирают семьи с детьми или те, кто ищет уединения. Здесь можно посетить Монастырский комплекс Шемокмеди, парк «Цицинантела», парк «Грузия в миниатюрах». Проживание выбирают в гостиницах, гостевых домах или частном секторе.

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Можно выбрать любое из представленных мест по своему вкусу, требованиям и возможностям.

Когда лучше ехать отдыхать в Грузию в 2023 году

Благоприятным временем для туристов считается весна и осень из-за меньшего количества людей. Также следует отметить комфортную температуру воздуха, низкие цены на жилье в этот период. Если выбирать исключительно отдых на море, то лучше отдать предпочтение августу и сентябрю. Любители горнолыжного курорта могут приезжать с конца декабря по начало весны и найдут комфортную для себя погоду.

Многие туристы выбирают эту страну с экскурсионной целью, для них оптимальным месяцами будут апрель, май и октябрь. Основные причины такого выбора — низкие цены на перелеты и проживание.

Лучшие отели Грузии — обзор с ценами

В стране довольно приемлемые цены на сервис, поэтому здесь можно отдохнуть в элитных отелях по доступной стоимости. Здесь огромное множество красивых и современных отелей, способных удовлетворить даже самого требовательного туриста. Во всех регионах — Кахетии, Боржоми, Казбеги — найдутся гостиницы, больше всех их именно в Кахетии. Подробно рассмотрим несколько вариантов с ценами на проживание.

Румс Отель

По праву считается самой знаменитой сетью гостиниц в Грузии и визитной карточкой страны. Остановиться можно в Бакуриани, Казбеги, Батуми и, конечно, в Тбилиси. Главная изюминка отелей — изумительный пейзаж, который открывается с веранды и балконов номеров на горы, например, знаменитый Казбек.

Славится это место вкусными завтраками, качественными банными принадлежностями, хорошими кроватями и уютными гостиными с изображением различных достопримечательностей. Но везде имеются свои минусы, один из них — отзывы о сильной слышимости в номерах.

Стоимость зависит от уровня номера. Цены по уровню комфорта:

стандартный двухместный номер за 2 гостей на 5 ночей — 106 тыс. руб.;

двухместный номер с видом на горы — 110 тыс. руб.;

представительский номер с кроватью размера king-size и видом на лес — 135 тыс. руб.

Эко Хаус Мериси

Относительно новый отель, его открытие пришлось на период пандемии — лето 2020 г. У отдыхающих имеет высокую популярность, поэтому лучше бронировать домики за пару месяцев. Концепция этого отеля — расположение в горах Аджарии, поэтому создается невероятное ощущение возвышенности над ними.

Основная особенность этих заведений — номера с панорамными видами на горные вершины. Кроме того, домики манят наличием джакузи и гамаков с качелями. Каждый домик предлагает стеклянную спальню, джакузи на открытом воздухе, гамак, дровяную печь, заварочный чайник, собственную площадку для пикника, просторную веранду, санузел. Везде есть Wi-Fi.

Цены на этот вид проживания также зависят от количества людей в номере, общей площади, оснащения. Средний чек от 90 тыс. руб.

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Рэдиссон Блю Батуми

По праву принадлежит к категории элитных заведений, поэтому здесь часто останавливаются для проведения деловых встреч, конференций. Находится в Батуми, что позволяет не только отдыхать на море, но и пройтись по главным достопримечательностям. До пляжа Иверия всего 3-5 минут ходьбы.

Здесь функционируют сезонный открытый и постоянный крытый бассейны. К услугам гостей великолепный ресторан на крыше, где накрывается завтрак по типу «шведский стол». Очень часто гости пишут хвалебные отзывы о меню, где имеются блюда из свежих морепродуктов.

Из удобств отмечают наличие кондиционера, сейф для ноутбука и ванную комнату с банными принадлежностями. Изюминка спален — большие французские окна и деревянные полы. Прогулка по берегу моря — любимое занятие приезжих, тем более что это 7 минут ходьбы от гостиницы.

Всего в нескольких километрах находится аэропорт, что существенно упрощает дорогу. Если планируете приехать на машине, в наличии бесплатная парковка. Правила въезда стандартные, как и в других местах. Любители спорта и фитнеса могут посетить тренажерный зал, а те, кто предпочитает SPA, могут сходить в сауну и паровые бани.

Персонал отлично владеет русским, английским и грузинским языками, что позволяет любому гостю чувствовать себя комфортно. Цена за стандартный одноместный номер колеблется в пределах 16-18 тыс. руб.

Гостиница Тбилиси Марриотт

Достойный отель, расположенный на центральной улице города, но при этом в тихом переулке. Удобством этого заведения бесспорно признано его местоположение, которое дает возможность пеших прогулок до памятников города. Например, расстояние до Пантеона писателей и проспекта Руставели составляет чуть больше километра. Неподалеку от них — Проспект Агмашенебели, откуда легко выйти на площадь Константина Марджанишвили. Популярными местами для посещения считаются Старый город и Национальный ботанический сад, дойти до которых можно за 25 минут.

Гурманы, желающие полакомиться креветками, могут посетить французский ресторан, Тиффани бар и Террасу Тбилиси — все здесь же, на территории отеля. В отличие от других мест, номера тут оформлены в классическом стиле, оснащены всем современным и необходимым. Еда интернациональной кухни отвечает любому капризному вкусу. Цены на проживание более доступные, чем в ранее приведенных заведениях.

Что посмотреть в Грузии

Эта уникальное государство с удивительной природой не оставляет равнодушным ни одного человека. Здесь чудесным образом сочетаются великолепные горы и древнейшие сооружения. Нужно не меньше месяца, чтобы посмотреть все интересные места. Однако в реальности на отдых сложно потратить такое количество времени, поэтому нужно выбрать заранее локации для прогулок.

Методы осмотра достопримечательностей:

аренда машины;

выездные туры из Тбилиси с гидом;

самостоятельная езда по стране на автобусах и маршрутках.

Список мест для посещения:

Старый Тбилиси. Любой грузин посоветует обязательно на пару дней остановиться в этом месте. Тут можно посмотреть на богемный Солалаки, древнейший район Авлабари и Абанотубани, знаменитый своими банями, стоящими на природных серных источниках. Город известен своими знаменитыми постройками — это крепость «Нарикала», храмы Метехи и Норашен, дворец «Сачино», церковь Анчисхати, католический собор Сиони.

Мцхета дорожит каждый житель, т. к. этот собор считается святыней и колыбелью грузинского христианства. Даже Лермонтов воспевал эти церкви в своих творениях. Обязателен к просмотру монастырь Джвари, попав в который, многие испытывают благоговейный трепет.

Уплисцихе — доисторический город с пещерами вблизи Гори, по которому хочется вскарабкаться. Внешне напоминает каппадокийские пещерные крепости. Поднявшись на их вершину, можно полюбоваться живописным пейзажем, захватывающими дух.

Цхалтубо — увядающая территория, со слов путешественников, тем не менее она стоит внимания. К сожалению, место заброшенное, но красивое. Во времена Сталина здесь были построены санатории, которые давно не работают. В некоторых из них проживают беженцы из соседних государств.

Туманы Гергети. Каждый фотограф мечтает посетить эти волшебные уголки, чтоб запечатлеть маленькую церковь, которая утопает в облаках и окружена великими горными массивами.

Ананури — крепость, которая берет свое начало от позднего Средневековья, имеющая в составе два сооружения XVII века. В палатах храма, называемого Успенским, до сих пор сохранены фрески. С этих мест простираются невероятные просторы до Жинвальского водохранилища. Стоит отметить, что находятся эти исторические объекты на Военно-Грузинской дороге.

Деревня СНО — крохотная деревушка, покоряющая своей магической аурой. Имеет свою сторожевую башню, служившую ранее для досмотра чужеземцев. Отсюда можно направиться в сторону высокогорного поселения Джуты и увидеть чащу Чаухи и альпийские луга.

Итоги

Грузия — колоритная страна с необыкновенным кавказским гостеприимством, разнообразной кухней, необычайно красивой природой и изумительной архитектурой, так что отдых летом на море оставит массу незабываемых впечатлений. Сюда можно добраться на самолете, самостоятельно на машине, туристическом трансфере. Вкус каждого отдыхающего будет учтен, никто не останется разочарованным. Большое разнообразие отелей, гостиниц, домиков предлагается на любой бюджет. А те, кто предпочитают частный сектор на берегу моря, тоже найдут немало подходящих вариантов. В любое время года это место притягивает как магнит и заставляет вернуться вновь.