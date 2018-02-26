Фильмы, которые обязательно нужно посмотреть к Оскару

Уже совсем скоро, 4 марта, мы узнаем, какие кинокартины в этом году получат самую престижную награду «Оскар».

Специально для «Клео» интернет-кинотеатр tvzavr подготовил подборку картин-номинантов, которые стоит увидеть до церемонии вручения премии. В нее попали наиболее зрелищные фильмы, претендующие на «Оскар».

Малыш на драйве

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.

Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

Номинации: Лучший монтаж, Лучший монтаж звука, Лучшее сведение звука

Красавица и чудовище

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Номинация: Лучший дизайн костюмов

Стражи галактики. Часть 2

Все в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Номинация: Лучшие визуальные эффекты

Логан

Фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel и являющийся десятым фильмом киносерии «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется рядом с мексиканской границей. Но после встречи с юным мутантом, которого преследуют темные силы, Логан больше не сможет скрывать свое прошлое.

Номинация: Лучший адаптированный сценарий

Бегущий по лезвию 2049

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Но, он случайно становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества.

Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Номинации: Лучший оператор, Лучшие визуальные эффекты, Лучший художник-постановщик, Лучший монтаж звука, Лучшее сведение звука

Планета обезьян: Война

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника.

После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Номинация: Лучшие визуальные эффекты

Ван Гог. С любовью, Винсент

Первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала каждый из 62 450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Биографический фильм расскажет о жизни и таинственной гибели великого художника.

Номинация: Лучший анимационный фильм