Рисуй как художник

Потребность творить живет в каждой из нас. Рисование — один из самых простых способов выплеснуть творческую энергию. Но можно часто изображать цветочки, солнышки, облачка, и при этом чувство нереализованности не оставляет в покое.

Хочется нарисовать так, чтобы прямо «ах», а не получается... Если это про тебя, бери карандаш, лист бумаги и приступай к художествам. Еще понадобится одна из пяти книг, которая научит рисовать в любом возрасте и с любым «набором» талантов.

Визуальные заметки



Скетчи — это визуальные заметки, которые ты делаешь на полях блокнота во время совещаний, телефонных разговоров и даже деловых встреч. Обычно такие рисунки принято прятать: ну как же так, ведь все взрослые люди, а ты… рисуешь! Знакомо?

На самом деле скетч — полезная штука. Такие заметки помогают запоминать информацию и творчески ее осмысливать.

Кроме того, коллеги, увидев твой классный рисунок, наконец, разглядят в тебе творческую личность. Книга «Визуальные заметки» поможет освоить премудрости интересных, ярких скетчей. Не важно, есть у тебя талант или нет, автор Майк Роуди обещает научить изображению простых графических элементов и визуально выражать мысли на бумаге.

Начни рисовать



С этой книги начал свой путь Уолт Дисней. И наверняка не один десяток известных иллюстраторов. Ведь «Начни рисовать» переиздается аж с 1921 года. Успех книги не удивителен: она специально разработана для тех, кто вообще не умеет рисовать.

После 10 занятий ты сможешь изобразить пингвина, новогоднюю ёлку, воздушный шар, лошадь, паровоз и даже человеческие эмоции. Не верится? У тебя есть для этого все — руки, глаза, карандаш и книга, которая расскажет что и как делать.

«Начни рисовать» подойдет даже детям — так просто и понятно там все описано. А первые результаты придут уже через два-три урока.

Вы сможете рисовать за 30 дней



Если желание стать художником давно пылится в долгом ящике и ты никак не можешь его оттуда достать, самое время устроить 30-дневный марафон. Есть простая пошаговая система, которая за месяц научит рисовать любые объемные предметы так, как будто ты настоящий иллюстратор. Уверен автор книги Марк Кистлер.

Этот мануал хорош тем, что не только дает инструкции, как рисовать, но и рассказывает о законах и приемах живописи.

Здесь собрано более 500 карандашных рисунков, и всего лишь за месяц ты сможешь повторить их все, не открывая книгу! Деревья, цветы, кофейная чашка, а под конец лицо, глаз и даже рука — это малая часть того, чему можно научиться всего за 30 дней.

Рисунок с нуля



Если предыдущие книги больше ориентированы на изображение предметов, то здесь рассказывается, как сделать полный рисунок: от фона до мелких деталей.

«Если вы способны прочитать эту книгу и написать свое имя, вы научитесь рисовать», - звучит просто и вдохновляюще. Автор Клэр Ватсон-Гарсия — сама художница, и на страницах книги изложила свой очный курс, который преподается для начинающих творцов. Вот темы некоторых уроков:

линейный рисунок;

создание иллюзии объема;

рисование лица человека в анфас и в профиль.

Живопись с нуля



Логическое продолжение «Рисунка с нуля»: если в первой книге Клэр Ватсон-Гарсия рассказывала о том, как создать карандашный рисунок, то здесь читатель научится создавать настоящие картины. Как работать с красками и цветами, как сделать тень, как натурально изобразить лицо — это часть вопросов, на которые ты получишь здесь понятные ответы.

Занятия построены таким образом, что постепенно учишься рисовать все более сложные вещи. Последние главы посвящены изображению обнаженного тела и человеческого портрета. Все это в цвете! В общем, создание собственной картины из мечты точно превратится в реальность.

Каждая книга — это одна ступенька к мастерству. От простого к сложному. С какой начнешь ты? Не забывай, нет предела совершенству!



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