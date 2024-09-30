Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка"

Большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» проходит на 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 6 ноября 2024 года. В программе – более 40 ярких мероприятий, объединенных темой классической музыки: концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.

В числе ближайших:

7 октября

Концерт победителей Конкурса им. П.И.Чайковского разных лет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Выступят скрипач Равиль Ислямов (Россия), виолончелист Александр Рамм (Россия) и пианист Энджел Вонг (США).

В программе – самые популярные пьесы П.И. Чайковского, юношеские трио С.В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича, виртуозное Pezzo Capriccioso П.И. Чайковского и завораживающая сюита из сказочного балета «Жар-птица» И.Ф. Стравинского.

8 октября

Сольный экспериментальный концерт пианиста и певца, финалиста шоу «Голос» Олега Аккуратова в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

В программе – пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, музыка из знаменитых балетов композиторов в переложении для фортепиано, сочинения М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова.

12 октября

Российская премьера редко исполняемой оперетты Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» в Александринском театре.

Выступят симфонический оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.

В числе солистов: Екатерина Фенина, Клим Тихонов, Назия Аминева, Илья Лавелин, Филипп Евич, Иосиф Пилиев, Лаура Меенен, Александра Хасанова.

13 октября

Премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» с уникальным цифровым видеорядом в Александринском театре.

Выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко и камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.

В числе солистов: Елена Безгодкова (Татьяна), Владимир Мороз (Онегин), Дарья Рябоконь (Ольга), Семен Асеев (Ленский), Евгений Никитин (Гремин), Тамара Кливаденко (Ларина), Злата Булычева (Филипьевна), Артем Алешин (Зарецкий).

Большой международный фестиваль Чайковского «Чайковский. Перезагрузка» реализуется фондом «Мост искусств» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Тихвинского района Ленинградской области.