Яркий праздник в Кремле: как прошла церемония вручения премии МОЯ МАРКА

Зал был наполнен радостными лицами, смехом детей и улыбками родителей. В воздухе витала атмосфера тепла и заботы, напоминая всем присутствующим о том, как важна семья в нашем обществе. Этот вечер стал символом единства, любви к Родине и уважения к семейным ценностям, объединяя людей разных поколений.



Премия МОЯ МАРКА основана на народном голосовании, что сделало её особенно значимой. Гости с большим интересом слушали истории о том, как предприниматели и творцы, вдохновленные заботой о детях, создают уникальные товары и услуги. В этот вечер были отмечены не только коммерческие достижения, но и визионерские проекты, которые популяризируют традиции и культуру разных народов России.

На сцене Кремлевского дворца выступали известные исполнители, которые добавили волшебства в этот праздник: Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Мия Бойкa, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, Юрий и Владимир Киселевы, Диана Гурцкая, Глеб Матвейчук, группа «Сентябрь», Анастасия Спиридонова, группа «Земляне», Rasa, Аслан SHUKASHA, ДимасБлог, Макс Лидов, Александр Шалунов, Лариса Гордъера, Елизавета Гуреева.

Среди выступлений выделялись номера от детских вокально-танцевальных коллективов из разных регионов России, которые вносили свою лепту в атмосферу праздника: студия спортивного танца и современной хореографии «Феерия» (г. Чебоксары), развивающее пространство «Podioma» (г. Санкт-Петербург, г. Выборг), танцевальный проект "DanceMarka" (г. Тамбов), «Connect Studio» (г. Воронеж), федеральная сеть танцевальных студий для детей и подростков «Royalkids» (г. Санкт-Петербург), студия танца Татьяны Галеты (г. Октябрьский, Республика Башкортостан), танцевальный коллектив Елены Зайцевой (г. Пермь). Московские коллективы: эстрадная школа «Три апельсина», коллектив современной хореографии «Ангажемент», школа танцев «Джига Дрыга», хореографический коллектив «Виктория», ансамбль танца «Карусель», ансамбль «Халиси», ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева и многие другие.

Своим впечатлением о награде поделились победители премии МОЯ МАРКА.

Надежда Мещерякова, коммерческий директор компании, предлагающей подгузники MOMI:

– Получить звание «Моя марка» – очень большая ответственность. Мы впервые получаем награду в номинации «Подгузники для детей». Признание того, что наши подгузники любят и им доверяют – большая честь для нас. Мы будем и дальше производить подгузники отличного качества по доступной цене. А еще хотим поделиться новостью. В настоящее время мы выводим на рынок новинку: подгузники для детей с самого рождения самого высокого качества. Бренд MOMI – это бренд любви и заботы!

Любовь Билалова, директор службы по маркетингу и коммуникациям компании Abi, бренд «Вязанка»:

– Продукты бренда «Вязанка» знают и любят миллионы российских семей – как взрослые, так и дети. Но самый любимый у детей продукт – нагетсы. И, как поют дети в нашем ролике, нагетсы «Вязанка» нравятся всем, что подтверждается различными исследованиями предпочтений покупателей.

Михаил Колчевский, коммерческий директор компании «Фармамед», лауреат в номинации «Витамины для детей» с брендом «Витамишки»:

- Детей не нужно заставлять принимать наши витамины, потому что они сами их просят! Ведь «Витамишки» – это очень вкусные витамины в форме мармеладных мишек, которые так нравятся деткам. Если ваш ребенок стал часто болеть, если он вял или ему не хватает сил – это признаки недостатка витаминов. В этом случае ему как раз помогут «Витамишки»!

Марио Ян, генеральный директор компании «Инфиникс», ставшей лауреатом премии в номинации «Смартфон для всей семьи».

– Все члены любой семьи могут выбрать из линейки «Инфиникс» подходящий себе по цене и набору функций телефон. Для кого-то наиболее важно качество фотографий, для кого-то объем памяти, для кого-то размер экрана. Мы предлагаем качественные смартфоны по невысокой цене за счет невысокой наценки на наш товар.

Дмитрий Ларионов, он же Димасблог, лауреат премии в номинации «За сохранение и популяризацию семейных ценностей в молодежных музыкальных направлениях».

– Чтобы стать популярным блогером, нужны труд, упорство и вера в свои силы. А еще постановка и достижение каких-то пусть небольших, но важных для тебя целей. Потом эти цели должны становиться больше. Не нужно думать, что блогерство отнимет все ваше время. У меня есть свой бизнес, своя семья и это никак не мешает мне. Более того, скорее помогает!

Макс Лидов получил премию в номинации «За создание интерактивной просветительской программы для всей семьи».

– Программа «Мой остров» – это своего рода музыкотерапия, а о положительном воздействии музыки на психологическое состояние человека давно известно – рассказывает Макс. – Приходя на нашу программу, зрители на полтора часа фактически переключаются со своих повседневных забот и новостной ленты на другую, позитивную волну. Наша программа не только о любви и о жизни, но и о традиционных ценностях. Мы стараемся дарить шоу, которое зрителя радует и наполняет в моменте яркими эмоциями, в то же время, ставя вопросы, о которых мы в своей повседневности задумываться порой не успеваем.

Организаторы премии МОЯ МАРКА с успехом создали яркую запоминающуюся программу, которую можно будет посмотреть на телеканале ТВЦ 4 ноября в День народного единства.

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