В Москве пройдет показ новых модных брендов от проекта МКММ Международного "Московского Конкурса Молодых Модельеров"

Долгожданное и всеми любимое fashion-событие состоится в центре столицы на самой красивой площадке "Театра на Трубной" (Неглинная 29 с.1).

Международное Комьюнити Молодых Модельеров (МКММ) – социальный культурный проект в сфере моды, который ежегодно проходит в Москве уже более 15 лет.

С 2020 года "МКММ" не является конкурсом, а носит уникальный формат показов – где происходит презентация коллекций как известных дизайнеров с историей, так и новых креативных и молодых брендов. Сегодня проект МКММ – это некоммерческое комьюнити талантов в сфере моды, где происходит эффективная и профессиональная коллаборация российских дизайнеров, молодых и уже известных брендов, а также деятелей культуры, предпринимателей, фотографов, блогеров, моделей и СМИ.

В новом сезоне MKMМ свои работы представят 18 брендов одежды.

Как всегда, МКММ объявляет тему года и задает направление – в 2026 году эта тема звучит необычно – иные среди нас: "Это не про фантастику. Это про ощущение. Про людей, которые всегда чуть в стороне от привычного. Чуть глубже. Иногда тихие робкие незаметные снаружи при том смелые внутри. Иные – про внутренний код. Про тех, кто видит иначе, чувствует острее и создает не из трендов, а из состояния. В этом сезоне на подиуме МКММ появятся коллекции, которые говорят. Заявляют. Оставляют след. Cезон – про выбор быть собой. Даже если это значит – быть другим", – как сказала Екатерина Матвеева, на подиуме пройдут показы коллекций новых российских брендов женской, мужской и детской одежды, а также яркое открытие хэдлайнера – Freak-butik – объединенный одной идеей – перевоплощение обыденного образа – в нечто новое, уникальное, молодое и необычное. Фрик-бутик – это марка одежды FB42 и собственное производство в Санкт-Петербурге, благодаря чему вещи мало отличаются по качеству – от индивидуального пошива. Вся одежда выполнена только из натуральных и долговечных материалов. Бренд признали уже в более чем в 50 странах мира!

Хэдлайнером детского блока показов МКММ – выступит модельер – Наталья Советская, которая создает креативные коллекции для медийных личностей и блогеров. Наталья покажет свою новую коллекцию посвященную – Любви к России! А поддержат бренд и выступят звёздными моделями – семья Виторганов. Эммануил Виторган, его супруга Ирина и их младшие дочери Этель и Клара.

Официальным бьюти-партнёром МКММ выступит Новикова Муа единственная школа макияжа с государственным дипломом. Команда школы и ее партнеры Erborian, Holly Polly и Cocochoco создадут стильные прически и макияж для ярких образов моделей МКММ. Бьюти Партнер Новикова Муа проведёт мастер-класс для гостей с 18:30 до 19:30, где раскроет секреты макияжа звезд и покажет вариант трендового макияжа 2026.

Партнером проекта (МКММ) уже ни первый год выступают ведущие вузы страны "ГУУ" (Государственный Университет Управления) и Университет Косыгина – Это партнерство открыло двери возможностей для студентов и молодых специалистов России, предоставив им уникальную платформу для стажировки, чтобы продемонстрировать свой талант и начать свой путь в профессиональной сфере. Студенты вуза обретают уникальный опыт организации крупномасштабного культурного мероприятия, новые навыки коммуникаций, получают полезные и интересные знания, вдохновляются новыми оригинальными идеями.