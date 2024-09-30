Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка"

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Большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» проходит на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 6 ноября 2024 года.

В программе – более 40 мероприятий: концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.

В числе ближайших:

  • 7 октября
    Концерт победителей Конкурса им. П.И.Чайковского разных лет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
    Выступят скрипач Равиль Ислямов (Россия), виолончелист Александр Рамм (Россия) и пианист Энджел Вонг (США).
    В программе – самые популярные пьесы П.И. Чайковского, юношеские трио С.В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича, – а также такие шедевры как виртуозное Pezzo Capriccioso П.И. Чайковского и сюита из сказочного балета «Жар-птица» И.Ф. Стравинского.

  • 8 октября
    Сольный концерт пианиста и певца, финалиста шоу «Голос» Олега Аккуратова в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
    В программе – пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, музыка из знаменитых балетов композиторов в переложении для фортепиано, сочинения М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова.

  • 10 октября
    Премьера авторского спектакля-концерта всемирно известной балерины, народной артистки России Илзе Лиепы «В поисках мечты и надежды. Чайковский» в санкт-петербургском Александринском театре.
    Выступят: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством композитора и дирижера Антона Лубченко и звездный состав артистов балета, который пока что держится в секрете.

  • 12 октября
    Российская премьера редко исполняемой оперетты Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» в Александринском театре.
    Выступят симфонический оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.
    В числе солистов: Екатерина Фенина, Клим Тихонов, Назия Аминева, Илья Лавелин, Филипп Евич, Иосиф Пилиев, Лаура Меенен, Александра Хасанова. 

  • 13 октября
    Премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» с уникальным цифровым видеорядом в Александринском театре.
    Выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко и камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.
    В числе солистов: Елена Безгодкова (Татьяна), Владимир Мороз (Онегин), Дарья Рябоконь (Ольга), Семен Асеев (Ленский), Евгений Никитин (Гремин), Тамара Кливаденко (Ларина), Злата Булычева (Филипьевна), Артем Алешин (Зарецкий).

  • 14 октября
    Концерт народного артиста РФ Сергея Ролдугина (виолончель) и Павла Милюкова (скрипка) с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
    В программе – Симфония № 4 П.И. Чайковского и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром И. Брамса.

Большой международный фестиваль Чайковского «Чайковский. Перезагрузка» реализуется фондом «Мост искусств» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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