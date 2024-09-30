Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка"

В программе – более 40 мероприятий: концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.

В числе ближайших:

7 октября

Концерт победителей Конкурса им. П.И.Чайковского разных лет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Выступят скрипач Равиль Ислямов (Россия), виолончелист Александр Рамм (Россия) и пианист Энджел Вонг (США).

В программе – самые популярные пьесы П.И. Чайковского, юношеские трио С.В. Рахманинова и Д.Д. Шостаковича, – а также такие шедевры как виртуозное Pezzo Capriccioso П.И. Чайковского и сюита из сказочного балета «Жар-птица» И.Ф. Стравинского.

8 октября

Сольный концерт пианиста и певца, финалиста шоу «Голос» Олега Аккуратова в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

В программе – пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, музыка из знаменитых балетов композиторов в переложении для фортепиано, сочинения М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова.

10 октября

Премьера авторского спектакля-концерта всемирно известной балерины, народной артистки России Илзе Лиепы «В поисках мечты и надежды. Чайковский» в санкт-петербургском Александринском театре.

Выступят: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством композитора и дирижера Антона Лубченко и звездный состав артистов балета, который пока что держится в секрете.

12 октября

Российская премьера редко исполняемой оперетты Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» в Александринском театре.

Выступят симфонический оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.

В числе солистов: Екатерина Фенина, Клим Тихонов, Назия Аминева, Илья Лавелин, Филипп Евич, Иосиф Пилиев, Лаура Меенен, Александра Хасанова.

13 октября

Премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» с уникальным цифровым видеорядом в Александринском театре.

Выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко и камерный хор Festino под руководством Александры Макаровой.

В числе солистов: Елена Безгодкова (Татьяна), Владимир Мороз (Онегин), Дарья Рябоконь (Ольга), Семен Асеев (Ленский), Евгений Никитин (Гремин), Тамара Кливаденко (Ларина), Злата Булычева (Филипьевна), Артем Алешин (Зарецкий).