WELCOME BOX от Trendy Box: бьюти-знакомство с новыми брендами

WELCOME BOX от Trendy Box – это бьюти-знакомство с новыми брендами и яркими новинками, собранными в формате полноценного ухода – от очищения до финальных акцентов в образе.

Ритуал начинается с ухода за кожей лица: пенка для умывания лица с церамидами и ухаживающими компонентами от INVIT мягко очищает кожу, а интенсивно очищающий гель для нормальной и жирной кожи от Velox обеспечивает более глубокое очищение. Для восстановления и комфорта можно выбрать одну из тканевых масок от IWOWWE — Collagen + Avocado, Retinol + Cranberry или Peptides + Shea. Этап ухода дополняет тоник для лица с гиалуроновой кислотой для всех типов кожи от ZEITUN, если он попался в боксе.





В уходе за волосами после мытья и перед укладкой применяется несмываемый термозащитный крем-спрей для волос от WISTERY, а в моменты, когда нужно быстро освежить причёску, на помощь приходит сухой шампунь No Water Shampoo от DRY RU.

Уход за телом начинается с одного из парфюмированных гелей для душа от NEOMINT – "Зеленая ваниль" или "Нероли/Черный перец/Амбра", после которого на кожу наносится крем-воск интенсивное восстановление для очень сухой кожи тела от MONO beauty.

Для ухода за руками в боксе представлены крем-баттер для рук Sweet cloud и воск для кутикулы (кокос) от Swanky Stamping, а дополнить сможет крем для рук “Ритуал красоты” или молочко для тела с шиммером “Ритуал соблазна” от ZEITUN.

Финальным штрихом образа становятся матовые жидкие тени от Love Generation, которые легко наносятся и завершают бьюти-ритуал стильным акцентом.

WELCOME BOX – это сбалансированное сочетание ухода и удовольствия, созданное для знакомства с новыми брендами и будущими фаворитами.