Выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве с 25 по 29 марта

В Москве с 25 по 29 марта пройдет XI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров "РусАртСтиль". Площадкой станет выставочный центр "Ивент-холл Даниловский".

В проекте примут участие более 240 мастеров из 35 регионов России, а также представители Беларуси и Узбекистана. Среди участников – художники, дизайнеры и ремесленники из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов, включая Архангельскую, Свердловскую, Нижегородскую области, Ханты-Мансийский автономный округ и республики Дагестан, Крым, Удмуртия и Алтай.

Экспозиция объединит изделия традиционных художественных промыслов и современного дизайна: керамику, фарфор, ювелирные украшения, художественное стекло, текстиль, одежду и аксессуары, предметы из дерева, металла, кожи, а также авторские куклы и живопись.





В рамках выставки будут представлены тематические арт-проекты и инсталляции, включая коллективную работу "Красный хоровод", а также проект "Народы России – сердце России", посвященный национальным костюмам. Запланированы фольклорные программы, концерты и интерактивные выступления с участием музыкантов и творческих коллективов.

Отдельной частью программы станет салон "Территория российской моды", где дизайнеры покажут новые коллекции с использованием национальных мотивов.





На протяжении всех дней пройдут мастер-классы, лекции и творческие встречи. Также будет работать гастрономическая зона с фермерской продукцией.

29 марта состоится флешмоб "Приколись!", в котором участницы пройдут по выставке в авторских брошках.

Выставка пройдет при поддержке федеральных и профильных организаций, вход свободный. Время работы: 25–28 марта – с 11:00 до 20:00, 29 марта – с 11:00 до 17:00.