Выставка "РусАртСтиль": ожившая традиция

ХI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" завершилась в Москве, подарив гостям много незабываемых впечатлений. В "Ивент-холле Даниловский" развернулось, как из скатерти-самобранки, уникальное пространство, где традиционное искусство обрело современное звучание, а культурное наследие встретилось с актуальными трендами и оригинальными дизайнерскими решениями сегодняшнего дня. В выставочном пространстве у стен Даниловского монастыря в Москве собрались более 240 мастеров из 35 регионов нашей необъятной страны. Выставка продолжает расширять свою географию – в этом сезоне присутствовали также мастера из Казахстана и Узбекистана.

Гостей встречали легендарные гжель, хохлома, знаменитые пуховые платки из Оренбурга, финифть из Ростова, абрамцевская керамика, деревянная прялка с 200-летней историей, художественная обработка стекла из города Гусь-Хрустальный, сказочной красоты ковры из Дагестана и множество других работ, отражающих богатство народных художественных промыслов России. Это особенно актуально в "Год единства народов России", объявленного указом президента РФ в 2026-м.

Девиз выставки – "Мода на традиции". В самом деле, "РусАртСтиль" задает моду на традиции, увлекая и молодежь. И сами традиции становятся модными, мастера черпают вдохновение из узнаваемых реалий современности. Выставка показывает, что традиции живут и развиваются, а не являются чем-то застывшим, неким атавизмом из "бабушкиного сундука". Многие дизайнерские находки удивляют, впечатляют, поднимают настроение и запоминаются надолго. Так, мастерская "Тюлень и Енот" предлагает пожарить настоящую картошку на печи размером... с ладонь. Вызвал интерес у посетителей также бренд "Нейролубок", который переводит сюжеты популярных интернет-мемов на язык русских лубочных картин.





Среди главных точек притяжения внимания на "РусАртСтиле" этой весной – несколько арт-объектов и фотозон. Например, гигантская "Бабочка" от народного художника-кузнеца Валерия Галкина, фотозона "Погружение в мир русского культурного кода" – с картинами по мотивам мезенской, городецкой и вологодской росписей авторства дизайнера Елены Махини, и расположившиеся рядом полотна художника Владимира Пронина – основателя авторского стиля орнаментальный неосимволизм (ОРНЕОС).

К "Году единства народов России" был приурочен проект "Народы России – сердце России": художники-кукольники воссоздали в своих работах национальные костюмы народов нашей страны.

Помимо самой выставки-ярмарки, где каждый посетитель мог приобрести интересные авторские изделия, программа "РусАртСтиля" включала в себя мастер-классы, показы моды, лекции, концертные выступления.

Среди запоминающихся модных событий – показы дизайнеров Светланы Оспищевой, Елены Гридневой, Анны Чурковой и, конечно же, легендарной Татьяны Смирновой – старейшего действующего дизайнера России, которой в этом году исполнилось 95 лет. В рамках салона "Территория российской моды" на выставке "РуаАртСтиль" свои работы также представили Модный дом Victoria Andreyanova, Дом вышивки династии Вороновых, Дом русской одежды Валентины Аверьяновой, бренд Yaga, Людмила Каширских, Валентина Белозерова, Ирина Шикова и другие.





Интерактивная программа выставки знакомила посетителей не только с песнями народов России, но и с национальными играми, в чем гостям помогали Клуб народного творчества "Плетень" и Башкирский культурный центр "Ак тирмэ".

Сказочным погружением в звучание древних русских гуслей стали выступления и мастер-класс Александра и Светланы Субботиных, а также Кирилла Богомилова – известного российского композитора и гусляра. Старинные инструменты XI-XX веков ожили в руках мастеров, позволяя совершить путешествие вглубь музыкальной истории Руси. В концертной программе выставки также приняли участие: певец Владимир Овчаров, EDM-проект "Аленушка", автор и исполнитель Натали Лири и Студия танца Аллы Духовой "Тодес" (г. Щелково), хореографический ансамбль "Мультиденс".

Члены союза художников России Ирина и Александр Якушкины специально прибыли на выставку из Рязанской области, чтобы познакомить горожан с традициями Скопинского гончарного промысла, которому почти 400 лет. В программе мастер-классов также были: создание обережной куколки из пряжи, декорирование полимерной глиной, художественная роспись посуды, "пасхальный декор", создание картины в технике fluid art, изготовление авторских брошей со стеклянными стразами и традиционной ватной игрушки.

Лекционная часть программы выставки "РусАртСтиль" раскрыла для гостей такие темы, как "Авторское право и развитие креативных индустрий" и "Модный капитал: культурное наследие советской эпохи".





В заключительный день выставки прошел яркий флешмоб с брошами, названный "Приколись!". Это было красочное шествие по выставке более 100 участников в эффектных авторских украшениях, многие из которых были созданы участницами действа своими руками.