WELCOME BOX №1/2026 от Trendy Box: повод для знакомства и эксперимента

WELCOME BOX №1/2026 от Trendy Box – это коллекция бьюти-новинок и брендов, которые недавно ворвались на рынок или впервые появились в наполнении бокса. Здесь каждый продукт – повод для знакомства и эксперимента, а уход складывается в цельную и приятную бьюти-историю.

Открывает её парфюмированный гель для душа Formula Black Pepper от Nice by SEPTIVIT, который мягко очищает кожу и задаёт бодрящее настроение. Для лица в боксе собрана полноценная система ухода: бархатная пенка-мусс от бренда ЭNKA бережно очищает и удаляет макияж, после чего в ход идёт детокс-сыворотка от Sonyeo с ниацинамидом 10% и кофеином. Усилить эффект помогает преображающая сыворотка ANTI-STRESS с аминокислотами от Botavikos, а курсовый уход обеспечивают ампулы с сывороткой для лица от Biodelica.

Волосам в WELCOME BOX уделено особое внимание. В составе – подарочный набор U LAB с женским шампунем и бальзамом для волос (один из вариантов вам может попасться в боксе: уход за окрашенными волосами / для сухих и поврежденных волос / уход для ослабленных и тонких волос). Для обладательниц кудрей и вьющихся волос предусмотрен профессиональный шампунь от бренда "КУДРЯВЫЙ МЕТОД". Уход дополняет бальзам-кондиционер для повреждённых волос "Ритуал восстановления" от ZEITUN с аргановым маслом и кератином, а также маска с перцем для роста волос от Ambree. В течение дня волосы защищает и ухаживает многофункциональный крем-спрей TNL 20 в 1 от бренда TNL Professional.

Для заботы о руках и ногтях в боксе есть крем от YASYA, а для расслабления и красивых ритуалов – парфюмированная морская соль с шиммером от Leacosmetic.

WELCOME BOX №1/2026 – это возможность без спешки познакомиться с новыми брендами, попробовать актуальные средства и найти те самые продукты, к которым захочется возвращаться снова и снова.