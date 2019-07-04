Седокова призналась: во время развода с Чернявским подруги ее предали

Отношения Ани и Максима оказались очень сложными и стрессовыми для певицы. Усугубило ситуацию предательство тех, кого артистка считала подругами.

Несмотря на открытость Анны Седоковой с подписчиками, о настоящих причинах своих разводов и подробностях взаимоотношений с мужьями, она говорит немного и, как правило, спустя время.

До сих пор остается неизвестным, почему же именно она рассталась со своим вторым мужем архитектором Чернявским. Аня на эту тему много не говорит, молчит и Максим.

Лишь однажды в эфире шоу родственники со стороны мужчины рассказали, что Аня в свое время была неопрятной транжирой, абсолютно неприспособленной к семейному быту. Они были рады, когда Максим с ней расстался.

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На днях, поздравляя Наталью Рудову с Днем рождения, Седокова призналась, что период развода с Максимом был омрачен предательством со стороны подруг. Аня пояснила, что дамы, которых она считала близкими, узнав о разладе в семье, принялись писать смс-сообщения со словами сочувствия ее мужу. О такой двойной «поддержке» она узнала немного позже и прекратила общение.

Наталья оказалась единственной подругой, которая полностью приняла позицию Седоковой. Актриса, увидев Макса, буквально переходила на другую сторону дороги.

Интересно, что общих знакомых у Рудовой и Чернявского хватает. Они тесно общаются с представителями лейбла Black Star и нынешней девушкой Тимати Анастасией Решетовой. На таком фоне преданность Анне действительно впечатляет.

Кстати, имена тех самых «подруг» Седокова предпочла не называть.