 
 
 

 
 
На главную
 
 

Седокова призналась: во время развода с Чернявским подруги ее предали


1 0

Отношения Ани и Максима оказались очень сложными и стрессовыми для певицы. Усугубило ситуацию предательство тех, кого артистка считала подругами.

Несмотря на открытость Анны Седоковой с подписчиками, о настоящих причинах своих разводов и подробностях взаимоотношений с мужьями, она говорит немного и, как правило, спустя время.

До сих пор остается неизвестным, почему же именно она рассталась со своим вторым мужем архитектором Чернявским. Аня на эту тему много не говорит, молчит и Максим.

Лишь однажды в эфире шоу родственники со стороны мужчины рассказали, что Аня в свое время была неопрятной транжирой, абсолютно неприспособленной к семейному быту. Они были рады, когда Максим с ней расстался.

На днях, поздравляя Наталью Рудову с Днем рождения, Седокова призналась, что период развода с Максимом был омрачен предательством со стороны подруг. Аня пояснила, что дамы, которых она считала близкими, узнав о разладе в семье, принялись писать смс-сообщения со словами сочувствия ее мужу. О такой двойной «поддержке» она узнала немного позже и прекратила общение.

Наталья оказалась единственной подругой, которая полностью приняла позицию Седоковой. Актриса, увидев Макса, буквально переходила на другую сторону дороги.

Интересно, что общих знакомых у Рудовой и Чернявского хватает. Они тесно общаются с представителями лейбла Black Star и нынешней девушкой Тимати Анастасией Решетовой. На таком фоне преданность Анне действительно впечатляет.

Кстати, имена тех самых «подруг» Седокова предпочла не называть.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

Смотреть фотографии с Анной Седоковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Анна Седокова


0 Не нравится 1 Нравится 04.07.2019 Теги: анна седокова

А вы сталкивались с предательством друзей? Если да – общались ли после? 6  

Оставить комментарий
  • Nardel / 04.07.19 19:32
    -
    0
    +
    Да, было дело. Не общаюсь больше и ни капли не жалею
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Смеликова Анна / 04.07.19 14:52
    -
    1
    +
    Правильно Подруг много быть не может. Одна, максимум две. Все остальное это так – приятели и знакомые.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Marana Vilnius / 04.07.19 14:41
    -
    1
    +
    А как по мне - тупо запрещать людям общаться после развода, если человек тебе ничего плохого не сделал. Везде, конечно, свои нюансы. Но переходить на другую сторону - как минимум глупо. Можно не общаться, но как минимум поздороваться. Я бы переходила на другую сторону лишь в том случае, если бы муж подруги её сильно обидел или оскорбил, а так...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 04.07.19 14:35
    -
    5
    +
    А что родственники Максима думали, что она будет на швабре ездить, блюдя чистоту, и экономить? На то она и Седокова)))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Тамара / 04.07.19 14:20
    -
    2
    +
    Подруги – это для возраста, пока ты молодой. Когда появляется семья, они во всех смыслах этого слова перестают быть таковыми. Много времени уходит на другие дела и заботы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кукуруку / 04.07.19 13:23
    -
    5
    +
    Единственный, о ком Седокова не говорила – это отец ее сына Гектора. Мне кажется, молчит она только лишь потому, что мужчина спонсирует ее. Как только в этом плане пути дорожки разойдутся, мы много чего нового и интересного узнаем о нем. Я вас уверяю.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору