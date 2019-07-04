Седокова призналась: во время развода с Чернявским подруги ее предали
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Отношения Ани и Максима оказались очень сложными и стрессовыми для певицы. Усугубило ситуацию предательство тех, кого артистка считала подругами.
Несмотря на открытость Анны Седоковой с подписчиками, о настоящих причинах своих разводов и подробностях взаимоотношений с мужьями, она говорит немного и, как правило, спустя время.
До сих пор остается неизвестным, почему же именно она рассталась со своим вторым мужем архитектором Чернявским. Аня на эту тему много не говорит, молчит и Максим.
Лишь однажды в эфире шоу родственники со стороны мужчины рассказали, что Аня в свое время была неопрятной транжирой, абсолютно неприспособленной к семейному быту. Они были рады, когда Максим с ней расстался.
На днях, поздравляя Наталью Рудову с Днем рождения, Седокова призналась, что период развода с Максимом был омрачен предательством со стороны подруг. Аня пояснила, что дамы, которых она считала близкими, узнав о разладе в семье, принялись писать смс-сообщения со словами сочувствия ее мужу. О такой двойной «поддержке» она узнала немного позже и прекратила общение.
Наталья оказалась единственной подругой, которая полностью приняла позицию Седоковой. Актриса, увидев Макса, буквально переходила на другую сторону дороги.
Интересно, что общих знакомых у Рудовой и Чернявского хватает. Они тесно общаются с представителями лейбла Black Star и нынешней девушкой Тимати Анастасией Решетовой. На таком фоне преданность Анне действительно впечатляет.
Кстати, имена тех самых «подруг» Седокова предпочла не называть.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
А вы сталкивались с предательством друзей? Если да – общались ли после? 6
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Nardel / 04.07.19 19:32Да, было дело. Не общаюсь больше и ни капли не жалею
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Смеликова Анна / 04.07.19 14:52Правильно Подруг много быть не может. Одна, максимум две. Все остальное это так – приятели и знакомые.
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Marana Vilnius / 04.07.19 14:41А как по мне - тупо запрещать людям общаться после развода, если человек тебе ничего плохого не сделал. Везде, конечно, свои нюансы. Но переходить на другую сторону - как минимум глупо. Можно не общаться, но как минимум поздороваться. Я бы переходила на другую сторону лишь в том случае, если бы муж подруги её сильно обидел или оскорбил, а так...
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[email protected] / 04.07.19 14:35А что родственники Максима думали, что она будет на швабре ездить, блюдя чистоту, и экономить? На то она и Седокова)))
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Тамара / 04.07.19 14:20Подруги – это для возраста, пока ты молодой. Когда появляется семья, они во всех смыслах этого слова перестают быть таковыми. Много времени уходит на другие дела и заботы.
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Кукуруку / 04.07.19 13:23Единственный, о ком Седокова не говорила – это отец ее сына Гектора. Мне кажется, молчит она только лишь потому, что мужчина спонсирует ее. Как только в этом плане пути дорожки разойдутся, мы много чего нового и интересного узнаем о нем. Я вас уверяю.