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В сети появились снимки неопрятно одетой Джоли


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К нездоровой худобе актрисы многие уже привыкли, а вот к мятой одежде и растрепанным волосам – нет.

Развод с Брэдом Питтом дался актрисе очень сложно. На фоне стресса и плотного рабочего графика женщина стала стремительно терять вес. В последнее время в сети то и дело обсуждают ее нездоровую худобу и постоянные обмороки. Она уже несколько раз обращалась в клинику, но спустя пару дней Джоли выписывали.

Снимки, опубликованные папарацци на днях, удивили даже самых преданных поклонников артистки. На фотографиях Анджелина запечатлена в неопрятном виде. Из одежды на ней надето платье-балахон длиной до пят. Вещь оказалась сильно помятой и вкупе с распущенными, спутанными волосами смотрелась крайне странно.

Актриса всегда следила за своим внешним видом. Выходя в магазин или просто на прогулку с детьми, она всегда одевалась неброско, но аккуратно. Сейчас же дополняло неприятное впечатление отсутствие макияжа и худые, но при этом очень дряблые руки. Яркий дневной свет подчеркнул отсутствие тонуса на теле Анджелины.

Детей в этот раз с ней не было. Кстати, всего за пару дней до того, как были сделаны эти фото, Джоли в очередной раз выписали из клиники.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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5 Не нравится 2 Нравится 03.07.2019 Теги: Анджелина Джоли

Как вы думаете, Анджелине еще удастся восстановиться? 3  

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