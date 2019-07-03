В сети появились снимки неопрятно одетой Джоли
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К нездоровой худобе актрисы многие уже привыкли, а вот к мятой одежде и растрепанным волосам – нет.
Развод с Брэдом Питтом дался актрисе очень сложно. На фоне стресса и плотного рабочего графика женщина стала стремительно терять вес. В последнее время в сети то и дело обсуждают ее нездоровую худобу и постоянные обмороки. Она уже несколько раз обращалась в клинику, но спустя пару дней Джоли выписывали.
Снимки, опубликованные папарацци на днях, удивили даже самых преданных поклонников артистки. На фотографиях Анджелина запечатлена в неопрятном виде. Из одежды на ней надето платье-балахон длиной до пят. Вещь оказалась сильно помятой и вкупе с распущенными, спутанными волосами смотрелась крайне странно.
Актриса всегда следила за своим внешним видом. Выходя в магазин или просто на прогулку с детьми, она всегда одевалась неброско, но аккуратно. Сейчас же дополняло неприятное впечатление отсутствие макияжа и худые, но при этом очень дряблые руки. Яркий дневной свет подчеркнул отсутствие тонуса на теле Анджелины.
Детей в этот раз с ней не было. Кстати, всего за пару дней до того, как были сделаны эти фото, Джоли в очередной раз выписали из клиники.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Анджелине еще удастся восстановиться? 3
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111111 / 03.07.19 18:24Стала еще большей бомжихой какой-то, чем была ранее. Прискорбно.
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Rumba / 03.07.19 12:47Вот так вот посмотришь на судьбу некоторых и думаешь: да зачем нужна эта красота, если она после оборачивается такими стрессами!