Из-за пластики Мег Райан не может нормально улыбаться

Похоже, что актриса стесняется собственной внешности. На последнем показе она старалась скрыть лицо от фотографов.

Мег Райан в своё время была симпатичной, интересной и яркой женщиной. Как и все звёзды в погоне за уходящей молодостью, она прибегла к услугам пластических хирургов и косметологов. В случае с Мег они сыграли злую шутку.

Журналисты уже давно называют Райан жертвой пластических операций. Вместо красоты и молодости она получила некрасивую маску. Лицо ее стало практически неподвижным и отечным.

На днях актриса появилась на показе на Schiaparelli. Организаторы мероприятия посадили ее в первый ряд рядом с Пикси Лотт. Женщины мило между собой беседовали и периодически смеялись. Присутствующие на показе фотографы запечатлели этот момент. Полученные снимки удивили их и пользователей сети. На кадрах очевидно, что улыбка даётся актрисе натужно и получается крайне неестественной.

Интересно, что в течение всего остального показа она закрывала лицо руками, стараясь, чтобы оно лишний раз не попало в объективы папарацци. Хейтеры, которые обычно набрасываются на звёзд, в случае с Мэг искренне её жалеют.

Женщина из-за манипуляций косметологов и хирургов лишила себя не только привлекательной внешности, но и личной жизни. Ее карьера также пошла под откос. Райан не может выдать на камеру нужные эмоции. Из-за этого режиссеры не хотят приглашать её в свои проекты.

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