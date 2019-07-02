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Из-за пластики Мег Райан не может нормально улыбаться


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Похоже, что актриса стесняется собственной внешности. На последнем показе она старалась скрыть лицо от фотографов.

Мег Райан в своё время была симпатичной, интересной и яркой женщиной. Как и все звёзды в погоне за уходящей молодостью, она прибегла к услугам пластических хирургов и косметологов. В случае с Мег они сыграли злую шутку.

Журналисты уже давно называют Райан жертвой пластических операций. Вместо красоты и молодости она получила некрасивую маску. Лицо ее стало практически неподвижным и отечным.

На днях актриса появилась на показе на Schiaparelli. Организаторы мероприятия посадили ее в первый ряд рядом с Пикси Лотт. Женщины мило между собой беседовали и периодически смеялись. Присутствующие на показе фотографы запечатлели этот момент. Полученные снимки удивили их и пользователей сети. На кадрах очевидно, что улыбка даётся актрисе натужно и получается крайне неестественной.

Интересно, что в течение всего остального показа она закрывала лицо руками, стараясь, чтобы оно лишний раз не попало в объективы папарацци. Хейтеры, которые обычно набрасываются на звёзд, в случае с Мэг искренне её жалеют.

Женщина из-за манипуляций косметологов и хирургов лишила себя не только привлекательной внешности, но и личной жизни. Ее карьера также пошла под откос. Райан не может выдать на камеру нужные эмоции. Из-за этого режиссеры не хотят приглашать её в свои проекты.

Краткая информация о Меге Райан

Имя: Мег Райан

День рождения: 19.11.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Фэрфилд, США

Рост: 173 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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7 Не нравится 4 Нравится 02.07.2019 Теги: Мег Райан

Как вы считаете, хирурги и косметологи должны нести ответственность за изуродованные лица? 1  

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  • КукрыНиксы / 02.07.19 13:07
    -
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    +
    Ну, в этом же не было необходимости. Это их личные желания и прихоти. Идя на подобные процедуры и операции каждая дамочка подписывает документ а-ля «претензий не имею». Сами виноваты.
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