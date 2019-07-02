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Фото Сати Казановой с большими губами не понравилось ее подписчикам


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Искусственные губы и слишком большой рот раскритиковал и муж певицы.

Сати Казанова вместе со своим супругом фотографом Стефано Тиоццо сейчас отдыхает на курортах Греции. В свободное время артистка с удовольствием общается со своими фолловерами и экспериментирует с новыми приложениями.

Так, на днях в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала необычный снимок. В кадре Сати запечатлена крупным планом. Выглядит певица достаточно хорошо, если не считать ее ненормально большого рта и губ.

Девушка сразу поспешила заверить своих фанатов, что к инъекциям она не прибегала. Ее внешний вид – это результат обработки фотографии в специальном приложении. Оказалось, Сати стало любопытно, как бы она могла выглядеть, если бы все-таки решилась на данную процедуру.

Со своего нового внешнего вида Казанова посмеялась. Она отметила, что такими губами могла бы запросто расцеловать всю планету. После своих экспериментов артистка решила спросить подписчиков, нравится ли она им в таком виде? Большинство пользователей ответили «нет». Муж Сати встал на сторону противников подобных изменений. По признанию певицы, в таком виде она напомнила ему больную женщину.

Отметим, что не так давно Казанова заявила, что собирается полностью отказаться от инъекций красоты. Девушка и ранее пользовалась услугами не столь активно, а теперь решила и вовсе заменить уколы лицевой гимнастикой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#премиямузтв2019 @muztv ❤️ Style by @ibragimgatsiev 😘

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Поклонникам она нравится тем, что выглядит натурально. Никаких объемных губ, выраженных, отечных скул, а также прочих атрибутов девушек, злоупотребляющих достижениями косметологии, на лице артистки нет.

Краткая информация о Сати Казановой

Имя: Сати Казанова

Отчество: Сетгалиевна

День рождения: 02.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Баксанский район, Кабардино-Балкарская АССР

Рост: 167 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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22 Не нравится 6 Нравится 02.07.2019 Теги: Сати Казанова

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