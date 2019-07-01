Поклонники не узнают Линду Евангелисту после пластики и инъекций красоты
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Супермодель девяностых в погоне за красотой и фигурой к 50-ти годам потеряла и то, и другое.
Линда Евангелиста в 90-е годы входила в пятерку топ-моделей мира. Ее считали самой красивой женщиной, наравне с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер. Многие девушки того времени мечтали быть похожими на модель, обладающую необычной, яркой и запоминающейся внешностью.
В свое время Линда утверждала, что подиум – это ее призвание. Она уверена, что будет дефилировать по нему в 20, 30, 50 и даже в 70 лет. Своей жизни без мира моды она тогда не представляла.
Сейчас Евангелиста так же, как и ее бывшие коллеги, ведет инстаграм. В отличие от них, женщина чаще всего публикует архивные снимки. На днях она впервые за долгое время порадовала поклонников селфи.
Впрочем, радость их была относительной. В запечатленной на снимке женщине Линду практически никто и не признал. В комментариях пользователи интересовались, что с ней случилось. Лицо Евангелисты сильно опухло и отекло.
Журналисты попытались выяснить, в чем дело. По сообщениям инсайдеров, модель на самом деле пыталась сохранить молодость и красоту. Для этого она обращалась к пластическим хирургам и косметологам.
Итоги вмешательств и манипуляций не радуют женщину. Она действительно изменилась, но не в лучшую сторону Ее скулы стали объемными и одновременно отекшими, как это бывает при введении гиалуроновых филлеров. Черты лица утратили былую изящность.
Единственной неизменной константой остался разрез глаз, но на фоне заплывших щек он не смотрится так эффектно, как это было в молодости.
Также выяснилось, что у Линды проблемы не только с лицом. Претерпела изменения и ее фигура. Евангелиста сильно поправилась. По словам людей из приближенного круга, модель активно занималась спортом, в последнее время увлеклась йогой, но, очевидно, эти меры не были достаточны. Сейчас ее фигура значительно отличается от параметров бывших коллег, которых по-прежнему приглашают на подиум.
Краткая информация о Линде Евангелисте
Имя: Линда Евангелиста
День рождения: 10.05.1965
Возраст: 54 года
Место рождения: Сент-Катаринс, Онтарио
Рост: 176 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: супермодель
Фотографии
Фотографии
Вам жалко Линду? 6
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сижу в тепле / 01.07.19 19:07спеси в ней много было....очевидно, кто-то сглазил Линдушку....
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Макадамия / 01.07.19 16:54По сравнению с Наоми и Синди, конечно же, она далеко не айс…
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Митяй / 01.07.19 16:18Она бы раскуталась для начала. По кускам фото вообще ничего не понятно. Может там не все так страшно, как кажется.
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Та-дам / 01.07.19 15:36Ну, значит, при всей своей внешней красоте, Линда оказалась не такой умной. Они же как-то сумели сохранить красоту и при этом индивидуальность не потерять. Хотя точно также обращаются к косметологам.
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Маша / 01.07.19 16:40Кроуфорд вон тоже поправилась, но выглядит все равно круто. Дело не в этом, получается…
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[email protected] / 01.07.19 16:43У Евангелисты проблемы со здоровьем. Щитовидка и другие прелести. Сложно быть красивой, если здоровья нет.
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