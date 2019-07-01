Поклонники не узнают Линду Евангелисту после пластики и инъекций красоты

Супермодель девяностых в погоне за красотой и фигурой к 50-ти годам потеряла и то, и другое.

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Линда Евангелиста в 90-е годы входила в пятерку топ-моделей мира. Ее считали самой красивой женщиной, наравне с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер. Многие девушки того времени мечтали быть похожими на модель, обладающую необычной, яркой и запоминающейся внешностью.

В свое время Линда утверждала, что подиум – это ее призвание. Она уверена, что будет дефилировать по нему в 20, 30, 50 и даже в 70 лет. Своей жизни без мира моды она тогда не представляла.

Сейчас Евангелиста так же, как и ее бывшие коллеги, ведет инстаграм. В отличие от них, женщина чаще всего публикует архивные снимки. На днях она впервые за долгое время порадовала поклонников селфи.

Впрочем, радость их была относительной. В запечатленной на снимке женщине Линду практически никто и не признал. В комментариях пользователи интересовались, что с ней случилось. Лицо Евангелисты сильно опухло и отекло.

Журналисты попытались выяснить, в чем дело. По сообщениям инсайдеров, модель на самом деле пыталась сохранить молодость и красоту. Для этого она обращалась к пластическим хирургам и косметологам.

Итоги вмешательств и манипуляций не радуют женщину. Она действительно изменилась, но не в лучшую сторону Ее скулы стали объемными и одновременно отекшими, как это бывает при введении гиалуроновых филлеров. Черты лица утратили былую изящность.

Единственной неизменной константой остался разрез глаз, но на фоне заплывших щек он не смотрится так эффектно, как это было в молодости.

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Также выяснилось, что у Линды проблемы не только с лицом. Претерпела изменения и ее фигура. Евангелиста сильно поправилась. По словам людей из приближенного круга, модель активно занималась спортом, в последнее время увлеклась йогой, но, очевидно, эти меры не были достаточны. Сейчас ее фигура значительно отличается от параметров бывших коллег, которых по-прежнему приглашают на подиум.