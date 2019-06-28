Бывшая няня рассказала о воспитании детей Анджелины Джоли

В двух американских изданиях опубликовано интервью женщины, которая работала детской гувернанткой в доме Анджелины Джоли. Она поделилась подробностями их воспитания и заявила, что дети абсолютно не поддаются контролю.

Так, бывшая няня сообщила, что режим для детей отсутствует, так же, как и не существует никаких правил относительно их поведения. По ее словам, Джоли считает себя прогрессивной мамой и разрешает детям делать все, что они пожелают. В то же время, из-за собственных забот у Анджелины не хватает времени, чтобы вникнуть в происходящее, поэтому такой подход приносит преимущественно вред.

Экс-гувернантка сообщила, что время от времени актриса употребляет спиртное. При этом она позволяет делать это и старшим детям. По убеждениям няни, если бы при этом присутствовал Брэд Питт, он был бы очень разгневан, поскольку является сторонником трезвого образа жизни.

Еще одной особенностью воспитания детей является то, что им разрешено смотреть фильмы для тех, кто старше 18 лет и ложиться спать, когда им заблагорассудится.

Няня также дала отдельную характеристику каждому из детей. Так, 17-летний Мэддокс мечтает жить подальше от семьи, 15-летний Пакс склонен к дракам, 14-летняя Захара часто устраивает розыгрыши, 13-летняя Шайло может смотреть всю ночь напролет фильмы ужасов, а 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен могут рисовать прямо на стенах.