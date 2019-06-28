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Бывшая няня рассказала о воспитании детей Анджелины Джоли


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В двух американских изданиях опубликовано интервью женщины, которая работала детской гувернанткой в доме Анджелины Джоли. Она поделилась подробностями их воспитания и заявила, что дети абсолютно не поддаются контролю.

Так, бывшая няня сообщила, что режим для детей отсутствует, так же, как и не существует никаких правил относительно их поведения. По ее словам, Джоли считает себя прогрессивной мамой и разрешает детям делать все, что они пожелают. В то же время, из-за собственных забот у Анджелины не хватает времени, чтобы вникнуть в происходящее, поэтому такой подход приносит преимущественно вред.

Экс-гувернантка сообщила, что время от времени актриса употребляет спиртное. При этом она позволяет делать это и старшим детям. По убеждениям няни, если бы при этом присутствовал Брэд Питт, он был бы очень разгневан, поскольку является сторонником трезвого образа жизни.

Еще одной особенностью воспитания детей является то, что им разрешено смотреть фильмы для тех, кто старше 18 лет и ложиться спать, когда им заблагорассудится.

Няня также дала отдельную характеристику каждому из детей. Так, 17-летний Мэддокс мечтает жить подальше от семьи, 15-летний Пакс склонен к дракам, 14-летняя Захара часто устраивает розыгрыши, 13-летняя Шайло может смотреть всю ночь напролет фильмы ужасов, а 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен могут рисовать прямо на стенах.


19 Не нравится 10 Нравится 28.06.2019 Теги: Анжелина Джоли

А какое на Вас впечатление произвел такой подход к воспитанию? 7  

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Лучшие комментарии

  • Лиза 28.06.19 13:35
    -
    11
    +
    Воспитание полностью отсутствует, может это и прогрессивный подход, но Джоли явно перебарщивает с вседозволенностью по отношению к детям. Вопрос не только в моральном аспекте, как это отразится на них, но и во влиянии такого режима, а вернее, его отсутствия, на здоровье
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  • Алина 28.06.19 16:18
    -
    8
    +
    Да какая вам разница как воспитывает какая-то Джоли саоих детей, где-то в Америке. Каким вы боком к ней, чтоб обсуждать это.
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  • Алексей Костин Сеул 28.06.19 17:42
    -
    7
    +
    Да какая вам разница. Это ее дети и ее личные проблемы. А что касается алкоголя - ложь.
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  • Алла 28.06.19 13:33
    -
    6
    +
    Воспитание явно желает лучшего. Особенно произвело впечатление то, что страшим детям разрешается употреблять алкоголь, а учитывая, что они не сильно отличаются по возрасту друг от друга, то, по всей видимости под эту категорию попадает большинство
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  • просто супер 28.06.19 21:07
    -
    4
    +
    Не удивлюсь, если они там и сексом между собой занимаются после возлияний. а что все дети разнополые и разнорасовые, а с такой пргрессивной мамашкой, можео ожидать всего, чего угодно. Семейка Адамс, в общем....
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  • Лена / 29.06.19 00:59
    -
    1
    +
    Моему 12, ну дала ему разок попробовать шампанское на нг. Ему конечно хотелось попробовать и он как типичный ребенок кривлялся когда пробовал, изображая из себя взрослого, пол часа промусолил несчастный бокал в руках, но в итоге даже половины не выпил. Няня семейства Джолей небось увидела подобное разок и детей в алканафтов записала) Писать на стенах, разыгрывать, драться, любят все дети. Еще бы написали, что дети нагло смеют прыгать по лужам) Все высосано из пальца. А те кто из этого делают выводы об инцесте, вообще на голову больные люди. "Ты не то что думают о тебе другие, ты то что думаешь сам о других". Поэтому нефик выливать свои подавленные эротические грезы на чужие семьи.
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  • просто супер / 28.06.19 21:07
    -
    4
    +
    Не удивлюсь, если они там и сексом между собой занимаются после возлияний. а что все дети разнополые и разнорасовые, а с такой пргрессивной мамашкой, можео ожидать всего, чего угодно. Семейка Адамс, в общем....
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алексей Костин Сеул / 28.06.19 17:42
    -
    7
    +
    Да какая вам разница. Это ее дети и ее личные проблемы. А что касается алкоголя - ложь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алина / 28.06.19 16:18
    -
    8
    +
    Да какая вам разница как воспитывает какая-то Джоли саоих детей, где-то в Америке. Каким вы боком к ней, чтоб обсуждать это.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лиза / 28.06.19 13:35
    -
    11
    +
    Воспитание полностью отсутствует, может это и прогрессивный подход, но Джоли явно перебарщивает с вседозволенностью по отношению к детям. Вопрос не только в моральном аспекте, как это отразится на них, но и во влиянии такого режима, а вернее, его отсутствия, на здоровье
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алла / 28.06.19 13:33
    -
    6
    +
    Воспитание явно желает лучшего. Особенно произвело впечатление то, что страшим детям разрешается употреблять алкоголь, а учитывая, что они не сильно отличаются по возрасту друг от друга, то, по всей видимости под эту категорию попадает большинство
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